KKR Best Playing XI: हर्षित राणा के बिना भी धांसू है केकेआर की प्लेइंग 11, ओपनिंग जोड़ी छक्के उड़ाने में उस्ताद

KKR Probable Playing XI: 28 मार्च से आईपीएल 2026 का आगाज होने जा रहा है. इससे पहले 3 बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि तेज गेंदबाज हर्षित राणा के बारे में कहा जा रहा है कि वह चोट के चलते पूरा सीजन नहीं खेल पाएंगे. भले ही हर्षित चोटिल हो गए हैं, लेकिन इस टीम में एक से बढ़कर एक धुरंधर हैं, जो इस टीम को चौथी बार खिताब दिला सकते हैं. जब हम केकेआर की संभावित प्लेइंग-11 पर नजर डालते हैं तो टीम में अनुभव और युवा खिलाड़ियों का बढ़िया मेल नजर आता है.

कप्तान अजिंक्य रहाणे के अनुभव और टी20 वर्ल्ड कप के सेंचुरी स्टार फिन एलन की विस्फोटक बल्लेबाजी से सजी यह टीम किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त करने का दमखम रखती है. इस टीम के लिए सालों से खेल रहे रिंकू सिंह जैसा फिनिशर है, जबकि इस सीजन बड़ी रकम 25.20 करोड़ के जरिए टीम में लाए गए कैमरून ग्रीन गेंद और बल्ले से मैच पलटने की क्षमता रखते हैं.

ओपनिंग जोड़ी है बेहद खतरनाक

सबसे पहले बात ओपनिंग जोड़ी की, जो सबसे घातक दिख रही है. केकेआर इस बार फिन एलन और टिम साइफर्ट के साथ पारी का आगाज कर सकती है. ये दोनों ही खिलाड़ी न्यूजीलैंड के लिए ओपनिंग करते हैं. हाल में हुए टी20 विश्व कप 2026 में दोनों ने बल्ले से तबाही मचाई थी. दोनों के पास पहली गेंद से छक्कों की बारिश करने की जबरदस्त क्षमता है. साइफर्ट ने 8 मैचों में 166.33 के स्ट्राइक रेट से 326 रन बनाए, जबकि एलन ने 8 मैचों में 200.00 के स्ट्राइक रेट से 298 रन बनाए थे. दोनों ही बल्लेबाज पावरप्ले का पूरा फायदा उठाने में सक्षम हैं.

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मिडिल ऑर्डर में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी

केकेआर की बैटिंग के मिडिल ऑर्डर में रचिन रविंद्र, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरून ग्रीन, रिंकू सिंह जैसे धुरंधर हैं, जिनके पास तेजी से रन बनाने की क्षमता है. ये सभी खिलाड़ी किसी भी परिस्थिति में बड़ा स्कोर बनाने की क्षमता रखते हैं. इनके अलावा सुनील नरेन, रमनदीप सिंह और अनुकूल रॉय जैसे स्टार ऑलराउंडर भी टीम को संतुलन देते हैं.

गेंदबाजी में तेज गेंदबाजों की फौज

अगर गेंदबाजी की बात करें तो स्पिन डिपार्टमेंट में नंबर 1 गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती हैं, जो अपनी मिस्ट्री स्पिन से विरोधी टीमों के बल्लेबाजों को परेशान करते हैं. पिछले 2 साल से टी20 में उनके जैसा कोई बॉलर नहीं रहा है. वरुण और सुनील नरेन की जोड़ी तहलका मचा सकती है. तेज गेंदबाजी में वैभव अरोड़ा, उमरान मलिक व ब्लेसिंग मुजारबानी हैं. इन सभी के पास बढ़िया गति है. वहीं डेथ ओवर स्पेशलिस्ट मथीशा पथिराना चोट के कारण शुरुआती 5–6 मैचों से बाहर रह सकते हैं, लेकिन जब वह टीम में आएंगे तो गेंदबाजी की धार और मजबूत होगी.

KKR संभावित प्लेइंग इलेवन (Probable 11)

फिन एलन, टिम साइफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रविंद्र, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरून ग्रीन, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, ब्लेसिंग मुजारबानी, वैभव अरोड़ा

केकेआर के पूरा स्कवाड (KKR Squad IPL 2026)

अजिंक्य रहाणे (संभावित कप्तान), रिंकू सिंह, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, अंगकृष रघुवंशी, मनीष पांडे, कैमरून ग्रीन, फिन एलन, तेजस्वी सिंह, राहुल त्रिपाठी, टिम साइफर्ट, रोवमैन पॉवेल, अनुकूल रॉय, सार्थक रंजन, दक्ष कामरा, रचिन रविंद्र, रमनदीप सिंह, वैभव अरोड़ा, मथीशा पथिराना, कार्तिक त्यागी, प्रशांत सोलंकी, आकाश दीप, हर्षित राणा, उमरान मलिक.

आईपीएल 2026 में केकेआर के पहले चार मैचों का शेड्यूल

29 मार्च- बनाम मुंबई इंडियंस

2 अप्रैल- बनाम सनराइजर्स हैदराबाद

6 अप्रैल- बनाम पंजाब किंग्स

9 अप्रैल- बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स

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