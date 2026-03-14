Advertisement
trendingNow13140189
Hindi Newsक्रिकेटKKR Best Playing XI: हर्षित राणा के बिना भी धांसू है केकेआर की प्लेइंग 11, ओपनिंग जोड़ी छक्के उड़ाने में उस्ताद

KKR Best Playing XI: हर्षित राणा के बिना भी धांसू है केकेआर की प्लेइंग 11, ओपनिंग जोड़ी छक्के उड़ाने में उस्ताद

KKR Probable Playing XI: आईपीएल 2026 के लिए तीन बार की चैंपियन केकेआर पूरी तरह तैयार है. इस टीम में कुछ ऐसे नए खिलाड़ियों की एंट्री हुई है, जिसने टीम की ताकत  को डबल कर दिया है. पिछले सीजन अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में खेलने वाली इस टीम की प्लेइंग 11 बेहद मजबूत दिख रही है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 14, 2026, 08:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोटो क्रेडिट (X/KKRI)
फोटो क्रेडिट (X/KKRI)

KKR Probable Playing XI: 28 मार्च से आईपीएल 2026 का आगाज होने जा रहा है. इससे पहले 3 बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि तेज गेंदबाज हर्षित राणा के बारे में कहा जा रहा है कि वह चोट के चलते पूरा सीजन नहीं खेल पाएंगे. भले ही हर्षित चोटिल हो गए हैं, लेकिन इस टीम में एक से बढ़कर एक धुरंधर हैं, जो इस टीम को चौथी बार खिताब दिला सकते हैं. जब हम केकेआर की संभावित प्लेइंग-11 पर नजर डालते हैं तो टीम में अनुभव और युवा खिलाड़ियों का बढ़िया मेल नजर आता है.

कप्तान अजिंक्य रहाणे के अनुभव और टी20 वर्ल्ड कप के सेंचुरी स्टार फिन एलन की विस्फोटक बल्लेबाजी से सजी यह टीम किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त करने का दमखम रखती है. इस टीम के लिए सालों से खेल रहे रिंकू सिंह जैसा फिनिशर है, जबकि इस सीजन बड़ी रकम  25.20 करोड़ के जरिए टीम में लाए गए कैमरून ग्रीन गेंद और बल्ले से मैच पलटने की क्षमता रखते हैं.

ओपनिंग जोड़ी है बेहद खतरनाक

सबसे पहले बात ओपनिंग जोड़ी की, जो सबसे घातक दिख रही है. केकेआर इस बार फिन एलन और टिम साइफर्ट के साथ पारी का आगाज कर सकती है. ये दोनों ही खिलाड़ी न्यूजीलैंड के लिए ओपनिंग करते हैं. हाल में हुए टी20 विश्व कप 2026 में दोनों ने बल्ले से तबाही मचाई थी. दोनों के पास पहली गेंद से छक्कों की बारिश करने की जबरदस्त क्षमता है. साइफर्ट ने 8 मैचों में 166.33 के स्ट्राइक रेट से 326 रन बनाए, जबकि एलन ने 8 मैचों में 200.00 के स्ट्राइक रेट से 298 रन बनाए थे. दोनों ही बल्लेबाज पावरप्ले का पूरा फायदा उठाने में सक्षम हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मिडिल ऑर्डर में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी

केकेआर की बैटिंग के मिडिल ऑर्डर में रचिन रविंद्र, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरून ग्रीन, रिंकू सिंह जैसे धुरंधर हैं, जिनके पास तेजी से रन बनाने की क्षमता है. ये सभी खिलाड़ी किसी भी परिस्थिति में बड़ा स्कोर बनाने की क्षमता रखते हैं.  इनके अलावा सुनील नरेन, रमनदीप सिंह और अनुकूल रॉय जैसे स्टार ऑलराउंडर भी टीम को संतुलन देते हैं.

गेंदबाजी में तेज गेंदबाजों की फौज

अगर गेंदबाजी की बात करें तो स्पिन डिपार्टमेंट में नंबर 1 गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती हैं, जो अपनी मिस्ट्री स्पिन से विरोधी टीमों के बल्लेबाजों को परेशान करते हैं. पिछले 2 साल से टी20 में उनके जैसा कोई बॉलर नहीं रहा है. वरुण और सुनील नरेन की जोड़ी तहलका मचा सकती है. तेज गेंदबाजी में वैभव अरोड़ा, उमरान मलिक व ब्लेसिंग मुजारबानी हैं. इन सभी के पास बढ़िया गति है. वहीं डेथ ओवर स्पेशलिस्ट मथीशा पथिराना चोट के कारण शुरुआती 5–6 मैचों से बाहर रह सकते हैं, लेकिन जब वह टीम में आएंगे तो गेंदबाजी की धार और मजबूत होगी.

KKR संभावित प्लेइंग इलेवन (Probable 11)

फिन एलन, टिम साइफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रविंद्र, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरून ग्रीन, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, ब्लेसिंग मुजारबानी, वैभव अरोड़ा

केकेआर के पूरा स्कवाड (KKR Squad IPL 2026)

अजिंक्य रहाणे (संभावित कप्तान), रिंकू सिंह, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, अंगकृष रघुवंशी, मनीष पांडे, कैमरून ग्रीन, फिन एलन, तेजस्वी सिंह, राहुल त्रिपाठी, टिम साइफर्ट, रोवमैन पॉवेल, अनुकूल रॉय, सार्थक रंजन, दक्ष कामरा, रचिन रविंद्र, रमनदीप सिंह, वैभव अरोड़ा, मथीशा पथिराना, कार्तिक त्यागी, प्रशांत सोलंकी, आकाश दीप, हर्षित राणा, उमरान मलिक.

आईपीएल 2026 में केकेआर के पहले चार मैचों का शेड्यूल

29 मार्च- बनाम मुंबई इंडियंस
2 अप्रैल- बनाम सनराइजर्स हैदराबाद
6 अप्रैल- बनाम पंजाब किंग्स
9 अप्रैल- बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स

ये भी पढ़ें: मैदान पर 'सिक्सर किंग'...मैदान के बाहर 'किंगमेकर', भारतीय क्रिकेट का नया 'द्रोणाचार्य' बना ये दिग्गज

 

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

KKR

Trending news

दिल्ली-तेहरान की ‘सीक्रेट डिप्लोमेसी’? ईरान बोला- भारत से हुई अच्छी बातचीत
Middle East tensions
दिल्ली-तेहरान की ‘सीक्रेट डिप्लोमेसी’? ईरान बोला- भारत से हुई अच्छी बातचीत
चुनावी राज्यों के दौरे पर निकले पीएम मोदी, असम-बंगाल में देंगे हजारों करोड़ की सौगात
PM Modi
चुनावी राज्यों के दौरे पर निकले पीएम मोदी, असम-बंगाल में देंगे हजारों करोड़ की सौगात
होर्मुज से गुजरेंगे भारत के 2 टैंकर, तेहरान की हरी झंडी; PM बोले- 'ईरान दोस्त है'
Hormuz
होर्मुज से गुजरेंगे भारत के 2 टैंकर, तेहरान की हरी झंडी; PM बोले- 'ईरान दोस्त है'
रिकॉर्ड गर्मी के बाद राहत, 14 मार्च से बदलेगा मौसम! इन राज्यों में होगी बल्ले-बल्ले
weather update
रिकॉर्ड गर्मी के बाद राहत, 14 मार्च से बदलेगा मौसम! इन राज्यों में होगी बल्ले-बल्ले
'जोसेफ विजय का शोर ज्यादा, चुनावी असर कम', क्या सही है ये AIADMK-कांग्रेस का दावा?
Tamil Nadu News In Hindi
'जोसेफ विजय का शोर ज्यादा, चुनावी असर कम', क्या सही है ये AIADMK-कांग्रेस का दावा?
भारतीय LPG टैंकरों के लिए खुला स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का रास्ता, खत्म होगी गैस की किल्लत
Strait of Hormuz
भारतीय LPG टैंकरों के लिए खुला स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का रास्ता, खत्म होगी गैस की किल्लत
राज्यसभा चुनावों में 2-0 का डर? कांग्रेस ने विधायकों को शिमला में किया 'हाउस अरेस्ट'
Rajya Sabha elections
राज्यसभा चुनावों में 2-0 का डर? कांग्रेस ने विधायकों को शिमला में किया 'हाउस अरेस्ट'
प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन में दिखा सरकार का जलवा, पहले दिन ही मिली बड़ी कामयाबी
Punjab
प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन में दिखा सरकार का जलवा, पहले दिन ही मिली बड़ी कामयाबी
'आपको सम्मानित करके लगा जैसे कर्ज चुका रहा हूं...', असम को सौगात देने के बाद बोले PM
PM Modi
'आपको सम्मानित करके लगा जैसे कर्ज चुका रहा हूं...', असम को सौगात देने के बाद बोले PM
ईरान की नई चाल, दुनिया को याद आया 1971 का वो पराक्रम; जब भारत ने PAK के किए 2 टुकड़े
israel iran war
ईरान की नई चाल, दुनिया को याद आया 1971 का वो पराक्रम; जब भारत ने PAK के किए 2 टुकड़े