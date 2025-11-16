Advertisement
trendingNow13005731
Hindi Newsक्रिकेट

IPL 2026: 11 साल बाद जुदाई... KKR ने मैच-विनर को किया रिलीज... अब नीलामी में उतरेगा शाहरुख खान का फेवरेट खिलाड़ी

IPL 2026 KKR Released Shahrukh Khan Favorite Player: KKR ने एक मैच-विनर खिलाड़ी को रिलीज कर दिया है. पूरे 11 साल बाद उसका KKR से रिश्ता टूटा. यह वही खिलाड़ी है, जो शाहरुख खान का भी फेवरेट माना जाता था. अब वह नीलामी में उतरेगा और उसे खरीदने के लिए टीमों के बीच होड़ मचने वाली है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 16, 2025, 07:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

KKR Released Shahrukh Khan Favorite Player Andre Russell
KKR Released Shahrukh Khan Favorite Player Andre Russell

IPL 2026 KKR Released Andre Russell After 11 Years: IPL 2026 से ठीक पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक ऐसा फैसला लिया, जिसने सभी को हैरान कर दिया. KKR ने अपने 11 साल पुराने मैच-विनर आंद्रे रसेल को रिलीज कर दिया है. वही रसेल, जो मैदान पर अकेले मैच पलट देते थे, जो ईडन गार्डन्स में आते ही चौके-छक्कों की बारिश करते थे. यह वही रसेल थे, जो KKR के सह-मालिक शाहरुख खान के सबसे पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक माने जाते थे, लेकिन पूरे 11 साल बाद उनकी टीम से जुदाई हो गई है.

आंद्रे रसेल और KKR का रिश्ता साल 2014 में शुरू हुआ था और 2025 में आकर टूटा. रसेल अब IPL 2026 की नीलामी में उतरेंगे और अंदाजा लगाया जा रहा है कि उन्हें खरीदने के लिए कई फ्रेंचाइजियों के बीच जबरदस्त होड़ देखने को मिलेगी.

60 लाख में आए थे, करोड़ों की यादें देकर गए रसेल

2014 की नीलामी में रसेल को पहले राउंड में किसी ने नहीं खरीदा था, लेकिन दूसरे राउंड में KKR ने उन्हें सिर्फ 60 लाख रुपये में अपने साथ जोड़ लिया. इससे पहले दिल्ली की टीम में उनका प्रदर्शन मामूली रहा था, लेकिन KKR ने उनमें एक स्पार्क देखा… और वही स्पार्क बाद में एक तूफान बन गया. रसेल ने अगले ही सीजन यानी 2015 में अपना असली रूप दिखाया. उस सीजन उन्होंने 193 के स्ट्राइक रेट से 326 रन बनाए और 14 विकेट निकाले. इस तरह वह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे. इसके बाद उन्होंने 2019 में भी कमाल किया और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए.

Add Zee News as a Preferred Source

आंद्रे रसेल ने KKR के लिए क्या किया?

आंद्रे रसेल KKR के मैच-विनर थे. उन्होंने इस टीम के लिए 11 सालों में 139 मैच खेले और 175+ की स्ट्राइक रेट से 2658 रन बनाए. जिसमें 225 छक्के और 187 चौके शामिल हैं. गेंद से उन्होंने 124 विकेट भी निकाले हैं. वह KKR के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर हैं और सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में भी दूसरे नंबर पर हैं. ये आंकड़े साबित करते हैं कि वह KKR के लिए कितने अहम खिलाड़ी रहे हैं.

2024 का खिताब दिलाने में अहम योगदान था

जब KKR ने 2024 में खिताब जीता था, तो रसेल ने कमाल का प्रदर्शन किया था. उस सीजन के 15 मैचों में उनके नाम सबसे ज्यादा 19 विकेट थे. 9 पारियों में 185 के स्ट्राइक रेट से 222 रन किए थे. उनकी पावर-हिटिंग और बढ़िया गेंदबाजी ने KKR को चैंपियन बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी.

शाहरुख खान के फेवरेट खिलाड़ी रहे

रसेल ने 2023 में बताया था कि KKR ने उनकी घुटने की सर्जरी और चोटों के इलाज में बड़ी मदद की थी. उन्होंने कहा था, “KKR ने मेरे करियर को बचाया है, वह सिर्फ टीम नहीं, परिवार है।” शायद यही वजह थी कि रसेल हमेशा शाहरुख खान के फैन रहे. उन्होंने SRK के गानों पर रील्स बनाईं, फिल्म ‘डंकी’ के गाने गाए… और SRK ने भी हमेशा रसेल को अपने सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक माना.

फैंस हैरान हैं

37 साल के रसेल को KKR ने इस बार रिलीज कर दिया है. यह फैसला भले ही रणनीतिक हो, लेकिन टीम के फैंस उनकी विदाई से भावुक हैं और टीम मैनेजमेंट पर गुस्सा भी निकाल रहे हैं. मिनी ऑक्शन में KKR के पास 64.30 करोड़ रुपये का बड़ा बजट होगा, अब देखना होगा कि क्या वह दोबारा रसेल को अपने साथ जोड़ पाएगी या नहीं.

KKR के रिटेन प्लेयर्स – रिंकू सिंह, सुनील नरेन, रोवमैन पॉवेल, अजिंक्य रहाणे, मनीष पांडे, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, उमरान मलिक समेत 12 खिलाड़ी.

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026Andre Russell

Trending news

दिल्ली धमाका: जिसका जूनियर था मुजम्मिल, उसने बताया कैसे 'अलफलाह' बनी जिहादी फैक्ट्री
Delhi blast
दिल्ली धमाका: जिसका जूनियर था मुजम्मिल, उसने बताया कैसे 'अलफलाह' बनी जिहादी फैक्ट्री
88 का स्ट्राइक रेट, 89 सीटों पर शानदार जीत के बावजूद भाजपा को चुभ रहे ये 4 आंकड़े
Bihar Election 2025
88 का स्ट्राइक रेट, 89 सीटों पर शानदार जीत के बावजूद भाजपा को चुभ रहे ये 4 आंकड़े
Delhi Blast: तबाही के बीच मसीहा बने रेहड़ी और ई-रिक्शा वाले; सामने आया CCTV वीडियो
Delhi blast
Delhi Blast: तबाही के बीच मसीहा बने रेहड़ी और ई-रिक्शा वाले; सामने आया CCTV वीडियो
बर्फीली हवाएं, कोहरा और बारिश.... ठंड का बढ़ने वाला है डबल डोज, तूफान भी मचाएगा कहर
Weather
बर्फीली हवाएं, कोहरा और बारिश.... ठंड का बढ़ने वाला है डबल डोज, तूफान भी मचाएगा कहर
'पापा रूक जाओं ना' बेटी ने चाहा था रोकना, नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट में मौत
Nowgam Police Station Blast
'पापा रूक जाओं ना' बेटी ने चाहा था रोकना, नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट में मौत
DNA: व्हाइट कोट आतंक के 'मास्टरमाइंड' की ब्रैन मैपिंग
DNA
DNA: व्हाइट कोट आतंक के 'मास्टरमाइंड' की ब्रैन मैपिंग
PoK से नजदीकी और कट्टर नेटवर्क, वो वजहें जिन्होंने नौगाम को बनाया ‘व्हाइट कॉलर टेरर’
DNA
PoK से नजदीकी और कट्टर नेटवर्क, वो वजहें जिन्होंने नौगाम को बनाया ‘व्हाइट कॉलर टेरर’
दिल्ली धमाके के बाद यूपी में सख्ती, मस्जिदों के वेरिफिकेशन से असहज हुए कट्टरपंथी
DNA
दिल्ली धमाके के बाद यूपी में सख्ती, मस्जिदों के वेरिफिकेशन से असहज हुए कट्टरपंथी
Digital Dulha: एक विवाह ऐसा भी! जापान में 32 साल की महिला ने कर ली AI दूल्हे से शादी
japan
Digital Dulha: एक विवाह ऐसा भी! जापान में 32 साल की महिला ने कर ली AI दूल्हे से शादी
'फिर से नहीं होगा ऑपरेशन सिंदूर...' दिल्ली धमाके पर फारूक अब्दुल्ला का बड़बोला बयान
delhi bomb blast news
'फिर से नहीं होगा ऑपरेशन सिंदूर...' दिल्ली धमाके पर फारूक अब्दुल्ला का बड़बोला बयान