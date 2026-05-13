RCB के खिलाफ मैच से पहले KKR को लगा झटका, सबसे बड़ा मैच विनर चोटिल, बुरी तरह फंसे अजिंक्य रहाणे

Varun Chakravarthy Injury: IPL 2026 में आरसीबी के खिलाफ महत्वपूर्ण मुकाबले से पहले कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) के स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की चोट ने टीम की चिंता बढ़ा दी है. सहायक कोच शेन वॉटसन ने वरुण की फिटनेस और मथीशा पथिराना के चयन पर बड़ा अपडेट दिया है.
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Varun Chakravarthy Injury: कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) की टीम बुधवार (13 मई) को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ इस सीजन के अपने 11वें मुकाबले में उतरेगी. इस बड़े मैच से पहले टीम को बड़ा झटका लगा है. उसके स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की चोट को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. उनका इस मैच में खेलना काफी मुश्किल है.
वरुण ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के खराब नॉकआउट चरण के बाद पिछले कुछ आईपीएल मैचों में अपनी बेहतरीन फॉर्म वापस पा ली थी. यह टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. वरुण चक्रवर्ती के खेलने पर फिलहाल बड़ा संकट मंडरा रहा है. दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच के दौरान उनके पैर में चोट लग गई थी.
वरुण उस मैच में अपने स्पेल के दौरान वह दर्द से काफी परेशान दिखे और सबस्टीट्यूट होने के बाद बड़ी मुश्किल से लंगड़ाते हुए मैदान से बाहर गए थे. रायपुर में टीम होटल में उन्हें बैसाखी (Stick) के सहारे चलते हुए देखा गया है, जिससे उनकी चोट की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है.
केकेआर के सहायक कोच शेन वॉटसन ने चक्रवर्ती की फिटनेस पर अपडेट देते हुए पुष्टि की है कि उनकी लगातार निगरानी की जा रही है. वॉटसन ने बताया, ''वरुण अभी भी मेडिकल टीम की देखरेख में हैं. पिछले दो मैचों में वह काफी दर्द में थे. इसके बावजूद उन्होंने अविश्वसनीय गेंदबाजी की.'' टीम प्रबंधन को उम्मीद है कि वह RCB के खिलाफ मैच तक फिट हो जाएंगे, लेकिन अभी कुछ भी तय नहीं है.
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पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर वॉटसन ने श्रीलंकाई तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना के बारे में भी बात की. वह अप्रैल के मध्य में टीम से जुड़े थे लेकिन अब तक एक भी मैच नहीं खेले हैं. वॉटसन ने कहा कि पथिराना पूरी तरह फिट और खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन टीम के मौजूदा विदेशी खिलाड़ियों के सफल संयोजन के कारण उन्हें प्लेइंग-11 या इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में शामिल करना मुश्किल हो रहा है.
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नाइटराइडर्स के लिए आईपीएल 2026 की शुरुआत किसी दुःस्वप्न जैसी थी. पहले छह मैचों में टीम को केवल एक अंक मिला था. हालांकि, अब KKR ने जबरदस्त वापसी की है और लगातार चार जीत दर्ज कर प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा है. अगर टीम अपने बाकी बचे सभी मैच जीत लेती है तो वह आसानी से टॉप-4 में जगह बना सकती है.