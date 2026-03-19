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Hindi Newsक्रिकेटKKR SWOT Analysis: विस्फोटक ओपनर... कातिलाना स्पिनर, तूफानी फिनिशर, क्या KKR की टीम जीत पाएगी चौथा IPL खिताब?

KKR SWOT Analysis: विस्फोटक ओपनर... कातिलाना स्पिनर, तूफानी फिनिशर, क्या KKR की टीम जीत पाएगी चौथा IPL खिताब?

IPL 2026 सीजन का आगाज 28 मार्च से हो रहा है. तीन बार की IPL चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) इस बार कागज पर काफी मजबूत दिखाई दे रही है. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के पास दमदार बल्लेबाजों की फौज है, लेकिन तेज गेंदबाजी KKR के लिए चिंता का विषय बन सकती है. KKR के लिए पिछला सीजन निराशाजनक रहा था. अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में KKR ने IPL 2025 में खेले 14 मुकाबलों में से सिर्फ 5 जीते थे, जबकि 7 मुकाबलों में टीम को हार झेलनी पड़ी थी.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 19, 2026, 09:48 PM IST
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IPL 2026 सीजन का आगाज 28 मार्च से हो रहा है. तीन बार की IPL चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) इस बार कागज पर काफी मजबूत दिखाई दे रही है. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के पास दमदार बल्लेबाजों की फौज है, लेकिन तेज गेंदबाजी KKR के लिए चिंता का विषय बन सकती है. KKR के लिए पिछला सीजन निराशाजनक रहा था. अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में KKR ने IPL 2025 में खेले 14 मुकाबलों में से सिर्फ 5 जीते थे, जबकि 7 मुकाबलों में टीम को हार झेलनी पड़ी थी.

KKR का टॉप ऑर्डर

KKR का टॉप ऑर्डर इस सीजन दमदार दिख रहा है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में महज 33 गेंदों में शतक लगाने वाले फिन एलन केकेआर की ओर से पारी का आगाज करते हुए नजर आ सकते हैं. एलन के साथ-साथ कोलकाता के पास टिम सीफर्ट और रचिन रविंद्र के रूप में दो और दमदार सलामी बल्लेबाज के विकल्प मौजूद हैं. सीफर्ट की हालिया फॉर्म शानदार रही है.

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मिडिल ऑर्डर में खतरनाक बल्लेबाज मौजूद

मिडिल ऑर्डर में पारी को संवारने के लिए KKR के पास कप्तान अजिंक्य रहाणे, मनीष पांडे, अंगकृष रघुवंशी और राहुल त्रिपाठी जैसे बढ़िया बल्लेबाज मौजूद हैं. पिछले सीजन में अजिंक्य रहाणे ने 13 मुकाबलों में 147 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 390 रन बनाए थे. वहीं, अंगकृष ने 12 मुकाबलों में 139 के स्ट्राइक रेट से 300 रन बनाए थे. आंद्रे रसेल की गैरमौजूदगी के बावजूद KKR के पास निचले क्रम में दमदार फिनिशर्स मौजूद हैं. कैमरून ग्रीन, रोवमैन पॉवेल और रमनदीप सिंह अंतिम ओवरों में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से किसी भी मैच का रुख पलटने का दम रखते हैं.

पेस अटैक KKR की कमजोरी

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का पेस अटैक इस सीजन कमजोर नजर आ रहा है. ऑक्शन में टीम ने दमदार गेंदबाजों को खरीदा था. हालांकि, मथीशा पथिराना चोट के चलते टूर्नामेंट से बाहर हैं, जो केकेआर के लिए बड़ा झटका है. वहीं, मुस्ताफिजुर रहमान की सेवाएं भी केकेआर को आगामी सीजन में नहीं मिल पाएंगी. भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़े राजनीतिक तनाव के चलते केकेआर को बीसीसीआई के कहने पर उन्हें रिलीज करना पड़ा था.

KKR का स्पिन डिपार्टमेंट काफी मजबूत

हर्षित राणा भी इंजरी की वजह से इस सीजन केकेआर की ओर से खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे. ब्लेसिंग मुजारबानी, वैभव अरोड़ा, आकाश दीप और उमरान मलिक के ऊपर इस सीजन बड़ी जिम्मेदारी होगी. केकेआर का स्पिन विभाग काफी मजबूत नजर आ रहा है. वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन की जोड़ी बल्लेबाजों के लिए आईपीएल 2026 में भी अबूझ पहेली साबित हो सकती है. वहीं, रचिन रविंद्र और अनूकूल रॉय भी गेंद से अहम योगदान दे सकते हैं.

KKR की टीम

अजिंक्य रहाणे (कप्तान), रिंकू सिंह, कैमरून ग्रीन, उमरान मलिक, अनुकूल रॉय, फिन एलन, वरुण चक्रवर्ती, राहुल त्रिपाठी, आकाश दीप, रोवमैन पॉवेल, अंगकृष रघुवंशी, कार्तिक त्यागी, मनीष पांडे, रचिन रविंद्र, वैभव अरोड़ा, तेजस्वी सिंह, टिम सीफर्ट, दक्ष कामरा, सार्थक रंजन, सुनील नरेन, प्रशांत सोलंकी, रमनदीप सिंह.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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