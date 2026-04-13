IPL 2026 में पहली जीत को तरस रही चैंपियन टीम, पानी की तरह बहाया पैसा, फिर भी हाल बेहाल

IPL 2026 Kolkata Knight Riders: कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) की टीम आईपीएल इतिहास के अपने सबसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है. अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में टीम रविवार (12 अप्रैल, 2026) तक अंक तालिका में 10वें (अंतिम) स्थान पर है और अभी भी सीजन की अपनी पहली जीत की तलाश में है. केकेआर ने अब तक 4 मैच खेले हैं. इस दौरान उसे 3 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. पंजाब किंग्स के खिलाफ एक मैच बारिश के कारण धुल गया था, जिससे उसे एक अंक मिला. टीम नेट रन रेट (NRR) फिलहाल -1.315 है.

अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाने के फैसले की कड़ी आलोचना हो रही है. विशेषज्ञों और प्रशंसकों ने कप्तानी में कमी की ओर इशारा किया है. रहाणे रन तो बना रहे हैं, लेकिन मैदान पर उनके फैसलों की काफी आलोचना हो रही है. अहम समय पर गेंदबाजी में उनके कुछ बदलावों ने सबको हैरान कर दिया. यहां तक कि वह मीडिया के सामने भी खुलकर कुछ भी कह देते हैं. कैमरन ग्रीन के बारे में पूछे जाने पर तो उन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया तक का नाम ले लिया था. इसे आईपीएल के हिसाब से बेहतर नहीं माना गया.

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ग्रीन अपनी भारी कीमत को सही साबित कर पाएंगे?

नीलामी में 25.2 करोड़ रुपये की भारी कीमत पर खरीदे गए कैमरन ग्रीन अब तक बड़ी निराशा साबित हुए हैं. केविन पीटरसन जैसे दिग्गजों ने नंबर 3 पर उनकी भूमिका पर सवाल उठाए हैं. उनके प्रदर्शन को देखकर यह कहना मुश्किल है कि उन्होंने बल्ले या गेंद से अपनी कीमत के साथ न्याय किया है. वह 4 मैचों में अब तक 56 रन ही बना सके हैं. इसके अलावा गेंदबाजी में वह एक ही विकेट ले पाए हैं. अब देखना है कि वह आने वाले मैचों में अपनी कीमत को सही साबित कर पाते हैं या नहीं.

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चोट ने केकेआर की कमर तोड़ दी

केकेआर का गेंदबाजी आक्रमण चोटों के कारण पूरी तरह बिखर गया है. हर्षित राणा घुटने की सर्जरी के बाद बाहर हैं और आकाश दीप भी पीठ की समस्या के कारण नहीं खेल पा रहे हैं. मथीशा पथिराना भी मांसपेशियों में खिंचाव से जूझ रहे थे, हालांकि उन्होंने हाल ही में फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है. वह चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ 14 अप्रैल को खेल सकते हैं. इसके अलावा स्पिन जोड़ी सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती भी इस सीजन में बेअसर और महंगे साबित हुए हैं.

क्या गलत अंपायरिंग की वजह से केकेआर को मिली हार?

लखनऊ (LSG) के खिलाफ पिछला मैच फिन एलन के विवादास्पद आउट होने के कारण चर्चा में रहा. केकेआर खेमे ने बाउंड्री पर दिग्मेश राठी द्वारा लिए गए कैच को सही करार देने पर अंपायरिंग में एक बड़ी गलती माना. फील्डर का पैर बाउंड्री लाइन को छूता हुआ प्रतीत हो रहा था. इस फैसले ने मैच का परिणाम प्रभावित किया था.

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अंगकृष रघुवंशी और रोवमैन पॉवेल ने जगाई उम्मीद

इतनी निराशा के बीच युवा अंगकृष रघुवंशी एक सकारात्मक पक्ष के रूप में उभरे हैं. उन्होंने 52 और 45 जैसे स्कोर के साथ अपनी प्रतिभा दिखाई है. वहीं रोवमैन पॉवेल भी सकारात्मक बने हुए हैं और उनका मानना है कि अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है. पॉवेल टीम में आंद्रे रसेल की कमी को दूर कर सकते हैं. रसेल ने सीजन से पहले संन्यास का ऐलान कर दिया था. अब देखना है कि आने वाले मैचों में 3 बार की चैंपियन टीम की किस्मत बदल पाती है या नहीं.