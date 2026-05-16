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Hindi Newsक्रिकेट35 बॉल पर 10 छक्के, 4 चौके...फिर गरजा वर्ल्ड कप के हीरो का बल्ला, आसमान ताकते रहे GT के फील्डर

35 बॉल पर 10 छक्के, 4 चौके...फिर गरजा वर्ल्ड कप के हीरो का बल्ला, आसमान ताकते रहे GT के फील्डर

Finn Allen 93 Runs: IPL 2026 का 60वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच खेला गया. गुजरात ने ईडन गार्डन्स में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन टीम के लिए तूफानी ओपनर फिन एलन ने ऐसी तबाही मचाई कि हर कोई हैरान रह गया. हालांकि वह शतक से चूक गए.

 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 16, 2026, 08:56 PM IST
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Finn Allen 93 Runs
Finn Allen 93 Runs

Finn Allen 93 Runs: फिन एलन जब क्रीज पर उतरते हैं तो चौके-छक्कों की बारिश होती है. उन्होंने एक बार फिर इस बात को सच साबित कर दिया. 16 मई को आईपीएल 2026 के 60वें मुकाबले में फिन ने तूफानी बल्लेबाजी का ऐसा नजारा पेश किया कि गुजरात के गेंदबाज हैरान रह गए. फील्डर मैदान पर खड़े होकर सिर्फ आसमान ताकते रहे, क्योंकि एलन ने चौकों से ज्यादा छक्के उड़ाए. उनकी बल्लेबाजी का खौफ ऐसा था कि केकेआर ने 11.2 ओवर में 139 रन बोर्ड पर लगा दिए. फिन एलन शतक की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन एक मिस शॉट ने उनकी पारी 93 रनों पर खत्म कर दी. हालांकि जब तक वह क्रीज पर रहे, चौके-छक्कों की बारिश करते रहे.

केकेआर के लिए ओपनिंग करने आए फिन ने सिर्फ 21 गेंदों पर अर्धशतक ठोक दिया. इसके बाद उन्होंने गियर बदला और जो भी गेंदबाज सामने आया, उसकी धज्जियां उड़ा दीं. एलन ने 11वां ओवर लेकर आए अरशद खान की 6 गेंदों पर 22 रन बटोर लिए. इस ओवर में उन्होंने तीन छक्के और एक चौका लगाया. पहली, दूसरी और चौथी गेंद पर छक्के जड़े, जबकि आखिरी गेंद को एक्स्ट्रा कवर के रास्ते चौके के लिए भेज दिया.

12वें ओवर की दूसरी गेंद पर साई किशोर ने फिन एलन को आउट कर गुजरात को बड़ी सफलता दिलाई. साई किशोर की फ्लाइटेड गेंद पर एलन बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद में मिले ड्रिफ्ट से उनकी टाइमिंग बिगड़ गई. लॉन्ग-ऑन पर खड़े राशिद खान ने आसान कैच लपक लिया. एलन 35 गेंदों पर 93 रन बनाकर आउट हुए. उनकी विस्फोटक पारी में 4 चौके और 10 छक्के शामिल रहे.

IPL 2026 में फिन एलन की आखिरी 5 पारियां

37 (17) बनाम MI
28 (7) बनाम SRH
29 (13) बनाम SRH
100* (47) बनाम DC
93 (35) बनाम GT

आईपीएल 2026 में फिन एलन का प्रदर्शन

पहली बार आईपीएल में खेल रहे दाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज फिन एलन ने इस सीजन 9 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 211.36 के स्ट्राइक रेट और 39.86 की औसत से 279 रन बनाए हैं. उनके बल्ले से एक शतक और एक अर्धशतक निकला है. आखिरी 5 मैचों में उनके स्कोर 37, 28, 29, 100 और 93 रहे हैं.

टी20 विश्व कप 2026 के हीरो हैं फिन एलन

फिन एलन टी20 विश्व कप 2026 में न्यूजीलैंड के बड़े हीरो रहे थे. उन्होंने टीम को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी. फिन ने 8 मैचों में 49.67 की औसत और 200 के स्ट्राइक रेट से कुल 298 रन बनाए थे, जिसमें 25 चौके और 20 छक्के शामिल थे. उनके बल्ले से एक शतक भी निकला था, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में सिर्फ 33 गेंदों पर आया था.

ये भी पढ़ें: Sunil Narine ने पूरा किया अनोखा दोहरा शतक...नंबर 1 बनकर रचा इतिहास

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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