KKR vs GT Highlights: KKR की लगातार 5वीं हार.... रोमांचक मुकाबले में गुजरात ने आखिरी ओवर में मारी बाजी, पॉइंट्स टेबल में लगाई लंबी छलांग

KKR vs GT Highlights: 3 बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स 19वें सीजन की सबसे फिसड्डी टीम साबित हो रही है. 17 अप्रैल को खेले गए 25वें मैच में उसे गुजरात टाइटंस ने एकतरफा अंदाज में 5 विकेट से हरा दिया. केकेआर ने पहले बैटिंग करते हुए बोर्ड पर 181 रन का टारगेट लगाया था. गुजरात ने इस टारगेट का पीछा तूफानी अंदाज में किया. पहले 6 ओवरों में 1 विकेट पर 71 रन ठोक दिए थे. फिर 19.4 ओवर में 5 विकेट खोकर 181 रनों का टारगेट हासिल कर लिया.

केकेआर के लिए कप्तान रहाणे से लेकर रिंकू सिंह फ्लॉप बैटिंग

केकेआर ने 20 ओवरों में 180 रन बनाए थे. टीम ने फिन एलन की जगह आज ओपनर टिम साइफर्ट को मौका दिया था, जिन्होंने 14 बॉल पर 19 रन जोड़े. कप्तान रहाणे पहली ही बॉल पर आउट हुए. फिर नंबर 3 पर आए अंगकृष रघुवंशी सिर्फ 8 रन बना पाए. रिंकू सिंह 2 बॉल पर 1 रन और अनुकूल रॉय ने 7 बॉल पर 9 रन किए.

कैमरून ग्रीन की 79 रनों की पारी बेकार

केकेआर के लिए इस मैच में नंबर 4 पर उतरे कैमरून ग्रीन ने 55 बॉल पर 7 चौके और 4 छक्कों की मदद से 79 रन बनाए. नंबर 5 पर आए रोवमैन पॉवेल ने 20 बॉल पर 27 रन जोड़े और आखिरी में नंबर 8 पर उतरे रमनदीप सिंह ने 8 बॉल पर 17 रन बनाकर टीम को 180 तक पहुंचाया. यह स्कोर गुजरात की खतरनाक बैटिंग लाइनअप के सामने छोटा साबित हुआ.

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गुजरात के लिए रबाडा ने निकाले 3 विकेट

गुजरात के लिए गेंदबाजी में कगिसो रबाडा ने सबसे ज्यादा विकेट चटकाए. उन्होंने 4 ओवरों में 29 रन देकर 3 विकेट लिए. उनके अलावा मोहम्मद सिराज और अशोक शर्मा ने 2-2 विकेट झटके. राशिद खान और प्रसिद्ध कृष्णा को 1-1 सफलता मिली.

गुजरात के लिए गिल ने खेली मैच विनिंग पारी

गुजरात के लिए बल्लेबाजी में कप्तान शुभमन गिल ने कमाल किया. उन्होंने 27 बॉल पर फिफ्टी ठोकी और 50 बॉल पर 8 चौके और 4 छक्कों की मदद से 86 रनों की पारी खेली. उनके अलावा साई सुदर्शन ने 16 बॉल पर 22, जोस बटलर ने 15 बॉल पर 25 रन जोड़े. आखिर में ग्लेन फिलिप्स ने 19 रन जोड़े. इन बल्लेबाजों की मदद से जीटी ने 19.4 ओवर में सिर्फ 4 विकेट खोकर 181 रनों का टारगेट चेज कर दिया.

प्वाइंट टेबल में इस मैच से क्या बदलाव हुआ?

इस मैच से प्वाइंट टेबल में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है. हारने वाली केकेआर 10वें नंबर पर थी. अब कुल 6 मैचों में 5 हार के साथ वह सबसे नीचे ही है. केकेआर का एक मैच बारिश से धुल गया था, जबकि मैच जीतने वाली गुजरात ने 6 अंकों के साथ नंबर 4 पर कब्जा कर लिया है. इस मैच से पहले वह नंबर 6 पर थी. जीटी ने अब तक 5 मैच खेले और आज तीसरी जीत दर्ज की है. 2 में उसे हार भी मिली है. अब यह टीम अगला मैच 20 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलने उतरेगी.

दोनों टीमों की प्लेइंग 11

गुजरात टाइटंस: साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कगिसो रबाडा, अशोक शर्मा, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा.

इम्पैक्ट प्लेयर्स: शाहरुख खान, जेसन होल्डर, मानव सुथार, खजरोलिया और रावत.

कोलकाता नाइट राइडर्स: टिम साइफर्ट, सुनील नरेन, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरून ग्रीन, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, रोवमैन पॉवेल, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी.

इम्पैक्ट प्लेयर्स: वरुण चक्रवर्ती, मनीष पांडेय, फिन एलन, तेजस्वी और नवदीप सैनी.

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