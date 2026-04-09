KKR vs LSG: फिन एलन OUT या NOT OUT... अंपायर से हुआ ब्लंडर? फैंस ने काट दिया बवाल

Finn Allen dismissal Controversy: आईपीएल 2026 के 15वें मुकाबले में केकेआर ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर बोर्ड पर 181 रन लगाए हैं. तीन बार की इस चैंपियन टीम ने अपना पहला विकेट सिर्फ 15 रन पर गंवा दिया था. फिन एलन के रूप में केकेआर को पहला झटका लगा था. वह बाउंड्री पर कैच आउट हुए.

फैंस का मानना है कि अगर अंपायर्स ने 'ब्लंडर' नहीं किया होता तो केकेआर बोर्ड पर और ज्यादा रन लगा सकती थी. अंपायरों ने जिस गेंद पर फिन एलन को कैच आउट करार दिया, रीप्ले में वह साफ तौर पर 'सिक्स' नजर आ रहा था. इसे लेकर सोशल मीडिया पर बखेड़ा खड़ा हो गया है. फैंस ने इस फैसले को केकेआर के साथ 'सरेआम बेईमानी' करार दिया है.

दूसरे ओवर की घटना

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कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी का दूसरा ओवर चल रहा था. लखनऊ के युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव की चौथी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर हार्ड लेंथ पर थी. फिन एलन ने इस पर जोरदार पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में काफी ऊंची उठ गई.

डीप थर्ड मैन की बाउंड्री पर खड़े दिग्वेश राठी ने हवा में उछलकर एक बेहतरीन कैच लपका. पहली नजर में लगा कि यह टूर्नामेंट का सबसे शानदार कैच है, लेकिन असली कहानी तो रीप्ले में शुरू हुई.

रीप्ले में दिखी सच्चाई

जब राठी द्वारा पकड़े गए फिन एलन के कैच का रीप्ले दिखाया गया, तो मामला पूरी तरह पलट गया. फुटेज में साफ नजर आ रहा था कि कैच लपकते वक्त दिग्वेश राठी का शरीर या पैर बाउंड्री की रस्सी (स्कर्टिंग) से छू गया था. यहां तक कि बाउंड्री कुशन में भी हल्की हलचल साफ तौर पर देखी जा सकती थी.

क्रिकेट के नियमों के मुताबिक, यह 'नॉट आउट' और 'सिक्स' होना चाहिए था, लेकिन अंपायर ने बिना गहराई से जांच किए एलन को आउट दे दिया. इस तरह केकेआर को बड़ा झटका लगा और एलन को डगआउट लौटना पड़ा.

फैंस ने काटा बवाल

फिन एलन अच्छी लय में दिख रहे थे. उन्होंने 2 चौकों की मदद से 8 बॉल पर 9 रन बनाकर क्रीज पर आंखें जमा ली थीं, लेकिन अंपायर के एक विवादित फैसले के चलते केकेआर ने 15 रन पर अपना पहला विकेट गंवाना पड़ा.

इस फैसले के खिलाफ न सिर्फ स्टेडियम में नारेबाजी हुई, बल्कि सोशल मीडिया पर भी केकेआर के फैंस ने बवाल खड़ा कर दिया. अंपायर के फैसले की जमकर निंदा की गई. एक्स पर #FinnAllenNotOut और #BadUmpiring जैसे हैशटैग टॉप ट्रेंड करने लगे.

फैंस का मानना था कि अगर थोड़ी सतर्कता दिखाई जाती, तो केकेआर को एक विकेट के बजाय 6 रन मिलते.

अंपायर ने की जल्दबाजी, कमेंटेटर्स भी हैरान

फैंस का कहना था कि आईपीएल जैसे बड़े मंच पर, जहां इतनी तकनीक मौजूद है, वहां अंपायर्स को इस तरह की प्रक्रियात्मक गलती नहीं करनी चाहिए. आमतौर पर इस तरह के संवेदनशील फैसले की गहराई से जांच होती, जो फिन एलन के केस में नहीं हुई.

अगर अंपायर चाहते तो जूम-इन रिप्ले और अलग-अलग एंगल्स का बारीकी से निरीक्षण कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. जब अंपायर ने बहुत कम समय में अपना फैसला सुनाया, तो कमेंटेटर्स भी हैरान रह गए.

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