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Hindi Newsक्रिकेटLSG के खिलाफ घातक बनकर लौटेगी KKR, एक-साथ मिली 2 गुड न्यूज, खत्म होगा पहली जीत का इंतजार?

LSG के खिलाफ घातक बनकर लौटेगी KKR, एक-साथ मिली 2 गुड न्यूज, खत्म होगा पहली जीत का इंतजार?

IPL 2026, KKR vs LSG: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बीच IPL 2026 का मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा. IPL 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की शुरुआत काफी मुश्किल रही है. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने इस सीजन अब तक एक भी जीत दर्ज नहीं की है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 09, 2026, 06:21 AM IST
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LSG के खिलाफ घातक बनकर लौटेगी KKR, एक-साथ मिली 2 गुड न्यूज, खत्म होगा पहली जीत का इंतजार?

IPL 2026, KKR vs LSG: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बीच IPL 2026 का मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा. IPL 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की शुरुआत काफी मुश्किल रही है. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने इस सीजन अब तक एक भी जीत दर्ज नहीं की है. इस टीम को अपने पहले मैच में मुंबई इंडियंस (MI) के हाथों 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उसे सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने 65 रन से मात दी.

कब खत्म होगा KKR की पहली जीत का इंतजार?

पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का तीसरा मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा था, जिसके कारण दोनों टीमों के बीच 1-1 अंक बांटे गए. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) 3 मुकाबलों में 1 अंक के साथ प्वाइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर मौजूद है. IPL 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम को अभी भी अपनी पहली जीत का इंतजार है. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को हराकर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के पास IPL 2026 सीजन में अपनी पहली जीत दर्ज करने का मौका है.

KKR को साथ मिली 2 गुड न्यूज

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ आज यानी गुरुवार को होने वाले IPL मैच से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम के लिए दो बड़ी गुड न्यूज सामने आ रही है. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ आज होने वाले IPL मैच में ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए गेंदबाजी कर सकते हैं. कैमरन ग्रीन ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए IPL 2026 के पहले दो मैचों में मुंबई इंडियंस (MI) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ बिल्कुल भी गेंदबाजी नहीं की. ये दोनों ही मैच कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) हार गई थी. इसके बाद पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का तीसरा मैच 3.4 ओवर के बाद बारिश की वजह से रद्द हो गया.

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सुनील नरेन की PLaying XI में होगी एंट्री

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के अनुभवी स्पिनर सुनील नरेन बीमारी से उबर गए हैं और वह लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ आज होने वाले IPL मैच में वापसी के लिए तैयार हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को सुनील नरेन की वापसी से बड़ी राहत मिलेगी. सुनील नरेन पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का पिछला मुकाबला नहीं खेल पाए थे, जो बारिश के कारण रद्द हो गया था. खबरों के मुताबिक अनुभवी स्पिनर सुनील नरेन को पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ मैच से ठीक एक दिन पहले पेट से जुड़ी कुछ दिक्कत हो रही थी. हालांकि, उन्होंने मंगलवार को फिर से ट्रेनिंग शुरू कर दी है और अब उनके खेलने की पूरी उम्मीद है, जिससे लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ आज कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम और भी घातक बनकर लौटेगी.

कोलकाता बनाम लखनऊ हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) का पलड़ा भारी है. आईपीएल में दोनों टीमें 6 बार आमने-सामने रही हैं, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने 4 मुकाबले अपने नाम किए हैं. वहीं, दो मैचों में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने जीत हासिल की है. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बीच पहली भिड़ंत साल 2022 में हुई थी, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने 75 रनों से जीत हासिल की थी.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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