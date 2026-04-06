IPL 2026: बारिश की भेंट चढ़ गया 12वां मुकाबला, बदल गई प्वाइंट टेबल, KKR का खाता खुला, पंजाब किंग्स की बल्ले-बल्ले

IPL 2026 KKR vs PBKS 12th Match Washed Out: जिस बात का डर था वही हुआ है. आईपीएल 2026 का 12वां मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया है. मैच से पहले ही रिपोर्ट थी कि आज कोलकाता में बारिश के आसार हैं और यह आसार हकीकत में तब्दील हुए. मैच तय समय पर शुरू तो हुआ, लेकिन 3.2 ओवर का खेल होने तक बारिश ने दस्तक दे दी. बारिश की वजह से मैच रुका. फिर 3 घंटे से ज्यादा का लंबा इंतजार किया गया, लेकिन तय समय के अंदर बारिश नहीं थमी तो मैच रद्द कर दिया गया है.

कप्तान अजिंक्य रहाण ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी थी. ईडन गार्डन्स स्टेडियम में पहले बैटिंग करने उतरी टीम की शुरुआत खराब रही. केकेआर ने 3.4 ओवर में दो विकेट पर 25 रन बनाए थे. इसके बाद बारिश आ गई.

7 बजकर 46 मिनट पर शुरू हुई बारिश करीब 11 बजे तक जारी रही. कप्तान अजिंक्य रहाणे 8 जबकि अंगकृष रघुवंशी 7 रनों पर नाबाद थए. दूसरे ओवर में जेवियर बार्टलेट ने कैमरन ग्रीन (4 रन) और फिन एलन (6 रन) को पवेलियन भेज दिया था. इसके बाद आगे का मैच नहीं हो सका.

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प्वाइंट टेबल की बदल गई तस्वीर

यह मैच भले ही बेनतीजा रहा, लेकिन इसने प्वाइंट टेबल की तस्वीर बदल दी है. नियम के अनुसार, पंजाब और कोलकाता को एक-एक अंक मिला है. एक अंक के सहारे पंजाब की टीम अब पॉइंट्स टेबल के टॉप पर आ गई। जबकि कोलकाता की टीम 8वें नंबर पर है.

पंजाब किंग्स की बल्ले-बल्ले

नंबर 1 पर काबिज हो चुकी पंजाब किंग्स के पास 3 मैचों में 2 जीते के साथ 5 अंकों के साथ +0.637 का नेट रन रेट हो चुका है. उसने पहले मैच में गुजरात टाइंटस को 3 विकेट से हराया था, जबकि दूसरे में चेन्नई की टीम को 5 विकेट से शिकस्त दी थी. अब तीसरा मैच उसका कोलकाता के खिलाफ बारिश की वजह से रद्द हुआ है.

टॉप 3 टीमें कौन?

पंजाब किंग्स के बाद प्वाइंट टेबल में दूसरे नंबर पर आरसीबी की टीम है, जिसने दोनों मैच जीते हैं. उसेक पास 4 अंकों के साथ +2.501 का नेट रन रेट है. राजस्थान रॉयल्स की टीम दोनों मैच जीतकर 4 अंक और +2.233 के नेट रन रेट के साथ तीसरे नंबर पर काबिज है.

KKR vs PBKS मैच के बाद IPL 2026 की पॉइंट्स टेबल

रैंक टीम मैच (P) जीत (W) हार (L) अंक (Pts) NRR 1 PBKS 3 2 0 5 +0.637 2 RCB 2 2 0 4 +2.501 3 RR 2 2 0 4 +2.233 4 DC 2 2 0 4 +1.170 5 SRH 3 1 2 2 +0.275 6 MI 2 1 1 2 -0.206 7 LSG 2 1 1 2 -0.542 8 KKR 3 0 2 1 -1.964 9 GT 2 0 2 0 -0.424 10 CSK 3 0 3 0 -2.517

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