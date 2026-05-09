IPL 2026: केएल राहुल के नाम दर्ज हुआ महारिकॉर्ड, ये करिश्मा करने वाले बने दुनिया के पहले बल्लेबाज

IPL 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने शुक्रवार को खेले गए आईपीएल (IPL) मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 34 गेंद बाकी रहते 8 विकेट से हरा दिया. भले ही इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) को हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन उसके बल्लेबाज केएल राहुल ने इतिहास रच दिया है. केएल राहुल ने IPL में एक ऐसा महारिकॉर्ड बना दिया है, जिस तक दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं पहुंच पाया है.

राहुल ये करिश्मा करने वाले बने दुनिया के पहले बल्लेबाज

केएल राहुल ने आईपीएल में वो मुकाम हासिल कर लिया है, जो इस लीग में कोई भी बल्लेबाज हासिल नहीं कर सका है. केएल राहुल आईपीएल में तीन अलग-अलग फ्रेंचाइजियों की ओर से खेलते हुए एक हजार रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. केएल राहुल ने KKR के खिलाफ 14 गेंदों में खेली 23 रनों की अपनी इस पारी में दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेलते हुए एक हजार रन भी पूरे किए. इससे पहले, उन्होंने पंजाब किंग्स की तरफ से 2,548 रन बनाए हैं, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से खेलते हुए राहुल ने 1,410 रन बनाए.

केएल राहुल के नाम दर्ज हुआ महारिकॉर्ड

केएल राहुल दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से IPL में सबसे तेज एक हजार रन पूरे करने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं. राहुल ने यह उपलब्धि सिर्फ अपनी 23वीं पारी में हासिल की है. उन्होंने इस मामले में ऋषभ पंत को पीछे छोड़ा है, जिन्होंने डीसी की तरफ से खेलते हुए 35 पारियों में एक हजार रन पूरे किए थे.

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राहुल और निसांका ने 49 रन जोड़े

टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स को केएल राहुल और पथुम निसांका ने सधी हुई शुरुआत दी. दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 30 गेंदों में 49 रन जोड़े. राहुल 4 चौकों की मदद से 23 रन बनाने के बाद कार्तिक त्यागी का शिकार बने. वहीं, नीतीश राणा बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और महज 8 रन बनाकर आउट हुए. समीर रिजवी को सुनील नरेन ने 3 रनों के स्कोर पर पवेलियन भेजा, तो ट्रिस्टन स्टब्स 2 रन ही बना सके. पथुम निसांका 29 गेंदों में 50 रन बनाकर आउट हुए. उन्होंने अपनी इस पारी में 5 चौके और 3 छक्के लगाए.