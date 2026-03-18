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Hindi Newsक्रिकेटDC playing 11: पृथ्वी शॉ के साथ ये तूफानी बैटर करेगा पारी का आगाज...दिल्ली कैपिटल्स की खूंखार प्लेइंग 11 तैयार

DC playing 11: पृथ्वी शॉ के साथ ये तूफानी बैटर करेगा पारी का आगाज...दिल्ली कैपिटल्स की खूंखार प्लेइंग 11 तैयार

DC playing 11: आईपीएल 2026 के लिए दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 धांसू दिख रही है. दिल्ली के पास डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स जैसे फिनिशर हैं, जबकि गेंदबाजी में मिशेल स्टार्क और लुंगी एनगिडी घातक विदेशी बॉलर भी हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 18, 2026, 11:29 AM IST
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फोटो क्रेडिट (x/@DelhiCapitals)
फोटो क्रेडिट (x/@DelhiCapitals)

DC playing 11: इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन यानी आईपीएल 2026 का मंच सज चुका है. सभी 10 टीमों ने तैयारी पूरी कर ली है. अब सिर्फ एक्शन की बारी है. 28 मार्च को ओपनिंग मुकाबला है. इस बार सभी 10 टीमों का एक ही टारगेट है खिताब जीतना. जो भी टीम बेहतर खेलेगी, वही चैंपियन बनेगी. इस बार दिल्ली कैपिटल्स ने एक ऐसी टीम तैयार की है, जो चैंपियन बनने की पूरी काबिलियत रखती है. पिछले सीजन इस टीम ने कुछ गलतियां की थीं, उनसे सबक लेकर यह टीम इस सीजन मैदान पर उतरेगी. इसलिए अपनी एक बड़ी गलती सुधारी है.

आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स ने अपना ओपनिंग का नंबर 1 स्लॉट पहले से ही तय कर दिया है. इस सीजन वह तूफानी खिलाड़ी ओपनर करेगा, जो पिछले सीजन मिडिल ऑर्डर में खेला था. यह कोई और नहीं बल्कि केएल राहुल हैं, जो पृथ्वी शॉ के साथ पारी का आगाज कर सकते हैं. दिल्ली कैपिटल्स ने साफ कर दिया है कि केएल राहुल को बतौर ओपनर खिलाया जाएगा और विकेटकीपर भी वही होंगे.

पिछले सीजन राहुल ने कमाल किया था

पिछले सीजन यानी IPL 2025 में केएल राहुल शुरुआत के 11 मुकाबलों में मिडिल ऑर्डर में खेलते नजर आए थे. लेकिन ओपनिंग में जैक फ्रेजर-मैकगर्क के खराब प्रदर्शन से तंग आकर दिल्ली फ्रेंचाइजी ने केएल राहुल से ओपन कराया था और राहुल ने कमाल का प्रदर्शन किया था. उन्होंने 13 मैचों में 149.72 की स्ट्राइक रेट से 539 रन बनाए थे, जिसमें गुजरात टाइटंस के खिलाफ 65 गेंदों पर खेली 112 रन की पारी भी शामिल रही थी. केएल राहुल ने ओपनिंग करते हुए 112 रनों की पारी खेली थी.

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IPL 2026 में भी ओपनर राहुल से उम्मीद

केएल राहुल के पास इस लीग का बढ़िया अनुभव है. वह एक मंझे हुए बैटर हैं. कप्तानी भी कर चुके हैं. राहुल ने इस लीग में 145 मैचों की 136 पारियों में 46.21 की औसत और 136.02 की स्ट्राइक रेट से 5222 रन बनाए हैं. 13 मैचों में वह दिल्ली के लिए 53.90 की औसत से 539 रन बना चुके हैं. यह दूसरा मौका है जब वह दिल्ली के लिए खेलने वाले हैं.

आईपीएल 2026 के लिए दिल्ली कैपिटल्स की संभावित प्लेइंग 11

केएल राहुल (विकेटकीपर), पृथ्वी शॉ, नीतीश राणा, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा, अक्षर पटेल (कप्तान), विप्रज निगम, कुलदीप यादव, मिशेल स्टार्क, लुंगी एनगिडी

आईपीएल 2026 के लिए दिल्ली कैपिटल्स की पूरी टीम

नीतीश राणा, अभिषेक पोरेल, अजय मंडल, आशुतोष शर्मा, अक्षर पटेल (कप्तान), दुष्मंथा चमीरा, करुण नायर, केएल राहुल, कुलदीप यादव, माधव तिवारी, मिशेल स्टार्क, समीर रिजवी, टी नटराजन, त्रिपुराना विजय, ट्रिस्टन स्टब्स, विप्रज निगम, मुकेश कुमार, डेविड मिलर, बेन डकेट, औकिब नबी, पथुम निस्सांका, लुंगी एनगिडी, साहिल पारिख, पृथ्वी शॉ, काइल जैमीसन.

ये भी पढ़ें: MS Dhoni New Jersey Number: 'थाला' का बड़ा धमाका... धोनी ने छोड़ा अपना लकी नंबर-7, अब इस नई जर्सी के साथ मैदान पर उतरेंगे माही

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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