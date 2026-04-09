Advertisement
trendingNow13171918
Hindi Newsक्रिकेटLIVE मैच में राहुल के अनोखे सेलिब्रेशन से मची सनसनी, वाइफ अथिया शेट्टी ने दिया ऐसा रिएक्शन, खुल गया बड़ा राज

LIVE मैच में राहुल के अनोखे सेलिब्रेशन से मची सनसनी, वाइफ अथिया शेट्टी ने दिया ऐसा रिएक्शन, खुल गया बड़ा राज

दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम भले ही यह मैच 1 रन से हार गई, लेकिन LIVE मैच में केएल राहुल के एक अनोखे सेलिब्रेशन से सनसनी मच गई. गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ इस मैच में ओपनिंग करते हुए दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बल्लेबाज केएल राहुल ने 52 गेंदों पर 92 रनों की पारी खेली थी. केएल राहुल ने 176.92 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 11 चौके और 4 छक्के उड़ाए.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 09, 2026, 11:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

LIVE मैच में राहुल के अनोखे सेलिब्रेशन से मची सनसनी, वाइफ अथिया शेट्टी ने दिया ऐसा रिएक्शन, खुल गया बड़ा राज

IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स (DC) को गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ बुधवार को खेले गए IPL 2026 के मैच में 1 रन से करीबी हार का सामना करना पड़ा. टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस (GT) की टीम ने 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 210 रन बनाए. इसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 209 रन ही बना सकी. दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम को आखिरी दो गेंदों में 2 रन की दरकार थी, लेकिन डेविड मिलर ने पांचवीं गेंद पर सिंगल लेने से मना कर दिया. ऐसे में अंतिम गेंद पर टीम को 2 रन की जरूरत थी, लेकिन इस गेंद पर कुलदीप यादव रन आउट हो गए. इसी के साथ गुजरात टाइटंस (GT) ने मैच 1 रन से अपने नाम किया.

LIVE मैच में राहुल ने अनोखे सेलिब्रेशन से मची सनसनी

दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम भले ही यह मैच 1 रन से हार गई, लेकिन LIVE मैच में केएल राहुल के एक अनोखे सेलिब्रेशन से सनसनी मच गई. गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ इस मैच में ओपनिंग करते हुए दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बल्लेबाज केएल राहुल ने 52 गेंदों पर 92 रनों की पारी खेली थी. केएल राहुल ने 176.92 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 11 चौके और 4 छक्के उड़ाए. केएल राहुल ने इस मैच में 29 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया था. अर्धशतक के बाद केएल राहुल ने अपनी वाइफ अथिया शेट्टी की तरफ इशारा करते हुए अनोखे अंदाज में सेलिब्रेशन किया.

अथिया शेट्टी का रिएक्शन भी हुआ वायरल

दिल्ली कैपिटल्स (DC) और केएल राहुल को सपोर्ट करने के लिए उनकी वाइफ अथिया शेट्टी और साले साहब आहान शेट्टी अरुण जेटली स्टेडियम के स्टैंड्स पर मौजूद थे. केएल राहुल ने जैसे ही 29 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया तो उन्होंने अपनी वाइफ अथिया शेट्टी की तरफ हाथ की उंगलियां मोड़ते हुए कुछ इशारा किया और अनोखे अंदाज में सेलिब्रेशन किया. केएल राहुल का यह अनोखा सेलिब्रेशन उनकी बेटी इवारा के लिए था. अथिया शेट्टी ने पिछले साल मार्च में बेटी को जन्म दिया था. केएल राहुल और अथिया शेट्टी ने अपनी बेटी का नाम इवारा रखा था.

Add Zee News as a Preferred Source

प्वाइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स

दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम 3 मैचों में 2 जीत और 1 हार के साथ 4 अंक लेकर प्वाइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर है. गुजरात टाइटंस (GT) ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) को हराकर IPL 2026 सीजन में अपनी पहली जीत दर्ज की और प्वाइंट्स टेबल में छठे स्थान पर पहुंच गई. राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाड़ियों का ही ऑरेंज और पर्पल कैप पर कब्जा है. राजस्थान रॉयल्स (RR) के यशस्वी जायसवाल ने 3 मैचों में 170 रन बनाए हैं, और ऑरेंज कैप उनके पास है. राजस्थान रॉयल्स (RR) के ही रवि बिश्नोई ने 3 मैचों में 7 विकेट लिए हैं. उनके पास पर्पल कैप है.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

'खेड़ा को पेड़ा, इतना पे..गा' क्या यह सही है? भाजपा अध्यक्ष बोले, मर्यादा जरूरी है
Assam assembly election 2026
'खेड़ा को पेड़ा, इतना पे..गा' क्या यह सही है? भाजपा अध्यक्ष बोले, मर्यादा जरूरी है
SIR के बावजूद वोटर लिस्‍ट में लिखा- जुबीन गर्ग अमर रहें, असम का प्रेम 'जिंदा' है
Assam assembly election 2026
SIR के बावजूद वोटर लिस्‍ट में लिखा- जुबीन गर्ग अमर रहें, असम का प्रेम 'जिंदा' है
ममता बनर्जी की भी सीट फंस गई? टीएमसी नेताओं की बढ़ीं धड़कनें, भाजपा खुश तो बहुत होगी
West Bengal Election 2026
ममता बनर्जी की भी सीट फंस गई? टीएमसी नेताओं की बढ़ीं धड़कनें, भाजपा खुश तो बहुत होगी
Kerala Assembly Election 2026 LIVE: केरल में त्रिकोणीय मुकाबला, LDF-UDF या फिर NDA कौन मारेगा बाजी? सुबह 9 बजे तक 16.23% मतदान दर्ज
kerala election 2026
Kerala Assembly Election 2026 LIVE: केरल में त्रिकोणीय मुकाबला, LDF-UDF या फिर NDA कौन मारेगा बाजी? सुबह 9 बजे तक 16.23% मतदान दर्ज
Puducherry Assembly Election 2026 LIVE: दोनों सीटों से जीतूंगा चुनाव...पुडुचेरी के CM ने जताया जनता पर भरोसा
puducherry election 2026 live updates
Puducherry Assembly Election 2026 LIVE: दोनों सीटों से जीतूंगा चुनाव...पुडुचेरी के CM ने जताया जनता पर भरोसा
Assam Assembly Election 2026 LIVE: असम में 9 बजे तक 18 फीसद वोटिंग, भारी बारिश के बावजूद कई पोलिंग बूथ पर लंबी-लंबी कतारें
assam election 2026
Assam Assembly Election 2026 LIVE: असम में 9 बजे तक 18 फीसद वोटिंग, भारी बारिश के बावजूद कई पोलिंग बूथ पर लंबी-लंबी कतारें
बंगाल में पीएम की रैली से पहले बड़ा कांड, खून से लथपथ मिला BJP कार्यकर्ता का शव
West Bengal
बंगाल में पीएम की रैली से पहले बड़ा कांड, खून से लथपथ मिला BJP कार्यकर्ता का शव
चुनाव हारने का डर या सत्ता से बेदखल होने का खतरा? वोटिंग से पहले क्यों बौखला रही TMC
DNA
चुनाव हारने का डर या सत्ता से बेदखल होने का खतरा? वोटिंग से पहले क्यों बौखला रही TMC
'जब भक्त नहीं, तो मंदिर की परंपरा...,' सबरीमाला में महिलाओं की एंट्री पर बहस
Sabrimala Mandir
'जब भक्त नहीं, तो मंदिर की परंपरा...,' सबरीमाला में महिलाओं की एंट्री पर बहस
मुंबई में 'योगी स्टाइल' एक्शन, 1200 अवैध झोपड़ियों पर चला बुलडोजर
Maharashtra news
मुंबई में 'योगी स्टाइल' एक्शन, 1200 अवैध झोपड़ियों पर चला बुलडोजर