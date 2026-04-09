LIVE मैच में राहुल के अनोखे सेलिब्रेशन से मची सनसनी, वाइफ अथिया शेट्टी ने दिया ऐसा रिएक्शन, खुल गया बड़ा राज

दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम भले ही यह मैच 1 रन से हार गई, लेकिन LIVE मैच में केएल राहुल के एक अनोखे सेलिब्रेशन से सनसनी मच गई. गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ इस मैच में ओपनिंग करते हुए दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बल्लेबाज केएल राहुल ने 52 गेंदों पर 92 रनों की पारी खेली थी. केएल राहुल ने 176.92 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 11 चौके और 4 छक्के उड़ाए.
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IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स (DC) को गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ बुधवार को खेले गए IPL 2026 के मैच में 1 रन से करीबी हार का सामना करना पड़ा. टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस (GT) की टीम ने 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 210 रन बनाए. इसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 209 रन ही बना सकी. दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम को आखिरी दो गेंदों में 2 रन की दरकार थी, लेकिन डेविड मिलर ने पांचवीं गेंद पर सिंगल लेने से मना कर दिया. ऐसे में अंतिम गेंद पर टीम को 2 रन की जरूरत थी, लेकिन इस गेंद पर कुलदीप यादव रन आउट हो गए. इसी के साथ गुजरात टाइटंस (GT) ने मैच 1 रन से अपने नाम किया.
दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम भले ही यह मैच 1 रन से हार गई, लेकिन LIVE मैच में केएल राहुल के एक अनोखे सेलिब्रेशन से सनसनी मच गई. गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ इस मैच में ओपनिंग करते हुए दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बल्लेबाज केएल राहुल ने 52 गेंदों पर 92 रनों की पारी खेली थी. केएल राहुल ने 176.92 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 11 चौके और 4 छक्के उड़ाए. केएल राहुल ने इस मैच में 29 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया था. अर्धशतक के बाद केएल राहुल ने अपनी वाइफ अथिया शेट्टी की तरफ इशारा करते हुए अनोखे अंदाज में सेलिब्रेशन किया.
दिल्ली कैपिटल्स (DC) और केएल राहुल को सपोर्ट करने के लिए उनकी वाइफ अथिया शेट्टी और साले साहब आहान शेट्टी अरुण जेटली स्टेडियम के स्टैंड्स पर मौजूद थे. केएल राहुल ने जैसे ही 29 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया तो उन्होंने अपनी वाइफ अथिया शेट्टी की तरफ हाथ की उंगलियां मोड़ते हुए कुछ इशारा किया और अनोखे अंदाज में सेलिब्रेशन किया. केएल राहुल का यह अनोखा सेलिब्रेशन उनकी बेटी इवारा के लिए था. अथिया शेट्टी ने पिछले साल मार्च में बेटी को जन्म दिया था. केएल राहुल और अथिया शेट्टी ने अपनी बेटी का नाम इवारा रखा था.
(@StarSportsIndia) April 8, 2026
दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम 3 मैचों में 2 जीत और 1 हार के साथ 4 अंक लेकर प्वाइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर है. गुजरात टाइटंस (GT) ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) को हराकर IPL 2026 सीजन में अपनी पहली जीत दर्ज की और प्वाइंट्स टेबल में छठे स्थान पर पहुंच गई. राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाड़ियों का ही ऑरेंज और पर्पल कैप पर कब्जा है. राजस्थान रॉयल्स (RR) के यशस्वी जायसवाल ने 3 मैचों में 170 रन बनाए हैं, और ऑरेंज कैप उनके पास है. राजस्थान रॉयल्स (RR) के ही रवि बिश्नोई ने 3 मैचों में 7 विकेट लिए हैं. उनके पास पर्पल कैप है.