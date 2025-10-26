IPL 2026: KKR ने ढूंढ लिया नया हेड कोच, गंभीर के 'खास' के साथ मैदान पर उतरेगी शाहरुख खान की टीम

IPL 2026, Kolkata Knight Riders: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की तैयारियां तेज हैं. सभी टीमें अपनी रणनीति बनाने में जुटी हैं. इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स के खेमे से बड़ी खबर आई है. पिछले सीजन प्लेऑफ में भी जगह नहीं बना पाई केकेआर कई बदलावों के साथ नए सीजन में उतरेगी. ये टीम अपने नए हेड कोच के तौर पर अभिषेक नायर को नियुक्त करने जा रही है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, नायर को पिछले हफ्ते ही इस फैसले की जानकारी दे दी गई थी और टीम जल्द ही इसका औपचारिक ऐलान करेगी.

42 साल के अभिषेक नायर आईपीएल 2026 में चंद्रकांत पंडित की जगह लेंगे. चंद्रकांत पंडित 3 सीजन तक केकेआर के हेड कोच रहे. उनके नेतृत्व में 2024 में केकेआर ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर तीसरा आईपीएल खिताब अपने नाम किया था. चंद्रकांत पंडित ने साल 2022 के सीजन में केकेआर के कोच बने थे, उस वक्त उन्होंने न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैकुलम की जगह ली थी, लेकिन आईपीएल 2025 में टीम के खराब प्रदर्शन के चलते केकेआर और उनके रास्ते अलग हो चुके हैं.

10 महीने बाद ही केकेआर में हुई वापसी

साल 2018 से ही अभिषेक नायर कोलकाता नाइट राइडर्स की मैनेजमेंट का हिस्सा हैं. नायर ने 2018 से लेकर 2024 तक असिस्टेंट कोच की भूमिका निभाई थी. जब टीम ने 2024 का खिताब जीता था तब वो केकेआर के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा थे. साल 2024 में टीम इंडिया के कोचिंग स्टाफ में बतौर असिस्टेंट कोच जुड़े तो उन्हें केकेआर से अलग होना पड़ा, लेकिन अब 10 महीने से भी कम वक्त के अंदर ही उनकी केकेआर में वापसी हुई है. इस बार वो हेड कोच के रोल में नजर आने वाले हैं.

अभिषेक नायर का केकेआर से गहरा नाता

अभिषेक नायर का केकेआर से गहरा नाता है. वो टीम की अकादमी में युवा खिलाड़ियों को तैयार करने और उनकी स्किल सुधारने का काम संभालते रहे हैं. वरुण चक्रवर्ती और रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ियों पर उन्होंने बहुत काम किया है. उन्हें गौतम गंभीर का करीबी भी माना जाता है, क्योंकि जब गंभीर टीम इंडिया के कोच बने थे तो फिर नायर को भी टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ में जगह मिली थी. दोनों ने 2024 के सीजन में एक साथ केकेआर को चैंपियन बनाने में अहम रोल भी अदा किया था. ये वही नायर हैं, जो रोहित शर्मा के पक्के दोस्त हैं और रोहित की फिटनेस और खेल सुधारने में उन्होंने खूब मेहनत की है.

पिछला सीजन गया था खराब, अब राहुल की कप्तानी में मैदान पर उतर सकती है केकेआर

KKR का IPL 2025 सीजन बहुत खास नहीं रहा था. टीम 14 में से सिर्फ 5 मैच जीत पाई और प्लेऑफ में जगह नहीं बना सकी थी. टीम ने 2024 में खिताब दिलाने वाले श्रेयस अय्यर को जाने दिया था. टीम अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में मैदान पर थी, लेकिन उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई. आईपीएल इतिहास में केकेआर ने 3 खिताब जीते हैं. अब वो आईपीएल 2026 में कई बदलावों के साथ मैदान पर उतरने की तैयारी में है. माना जा रहा है कि केएल राहुल को बतौर कप्तान केकेआर में लाया जा सकता है.

