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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: KKR पर किस्मत मेहरबान...प्लेऑफ में अब ऐसे मिलेगी एंट्री? CSK-DC से निकल गई आगे

IPL 2026: KKR पर किस्मत मेहरबान...प्लेऑफ में अब ऐसे मिलेगी एंट्री? CSK-DC से निकल गई आगे

KKR playoff qualification: आईपीएल 2026 अपने आखिरी पड़ाव पर है. 20 मई की रात उसने 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को मात दी और प्लेऑफ की रेस में खलबली मचा दी. आइए जानते हैं केकेआर कैसे टॉप-4 में एंट्री कर सकती है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 21, 2026, 06:37 AM IST
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KKR playoff qualification
KKR playoff qualification

KKR playoff qualification: भारत में इन दिनों आईपीएल 2026 की धूम है. 19वें सीजन के 65वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने मुंबई इंडियंस को उनके ही घर में पटखनी देकर प्लेऑफ की रेस को पूरी तरह से 'क्रिटिकल' मोड पर ला खड़ा किया है. ईडन गार्डन्स के मैदान पर खेले गए लो-स्कोरिंग मुकाबले में अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली केकेआर ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से धूल चटा दी.

मुंबई पर मिली धमाकेदार जीत के साथ कोलकाता ने न सिर्फ प्लेऑफ की रेस में खुद को मैथमेटिकली जिंदा रखा है, बल्कि चौथे स्थान के लिए लड़ रही बाकी 4 टीमों (RR, PBKS, CSK, DC) की धड़कनें भी बढ़ा दी हैं. इस जीत के बाद अब केकेआर 13 मैचों में 13 अंकों (+0.011 NRR) के साथ पॉइंट्स टेबल में छठे स्थान पर छलांग लगा चुकी है.

मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही शिकंजा कस लिया था. पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत बेहद शर्मनाक रही. ओपनर रायन रिकल्टन (6) और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा (15) पावरप्ले में ही सस्ते में पवेलियन लौट गए. इसके बाद सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा और नमन धीर (0) भी केकेआर की धारदार गेंदबाजी के सामने बेबस नजर आए.

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कप्तान हार्दिक पंड्या ने 26 रन बनाकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन वे बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर सके. अंत में कॉर्बिन बॉश ने 32 रनों की नाबाद पारी खेलकर मुंबई इंडियंस को किसी तरह 20 ओवर में 147/9 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया.

148 रनों के छोटे लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी नियमित अंतराल पर 6 विकेट गंवाए, लेकिन बल्लेबाजों के सूझबूझ भरे प्रदर्शन और आक्रामक रुख के चलते केकेआर ने 4 विकेट शेष रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया. जीत के हीरो मनीष पांडे रहे, जिन्होंने 33 बॉल पर 6 चौकों की मदद से 45 रन बनाए.

प्लेऑफ के टॉप-3 फ्रीज, चौथे स्थान के लिए महाभारत

आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (18 अंक), गुजरात टाइटंस (16 अंक) और सनराइजर्स हैदराबाद (16 अंक) पहले ही प्लेऑफ (Q) के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं. मुंबई इंडियंस (MI) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) रेस से पूरी तरह बाहर (E) हैं. अब सिर्फ एक आखिरी सीट बची है और दावेदार 5 हैं.

राजस्थान रॉयल्स (RR): 14 अंक (मैच बाकी - 1)

पंजाब किंग्स (PBKS): 13 अंक (मैच बाकी - 1)

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR): 13 अंक (मैच बाकी - 1)

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK): 12 अंक (मैच बाकी - 1)

दिल्ली कैपिटल्स (DC): 12 अंक (मैच बाकी - 1)

कोलकाता अब कैसे पहुंचेगी टॉप-4 में?

मुंबई पर मिली इस जीत ने केकेआर के लिए संजीवनी का काम किया है. वो प्लेऑफ की रेस में अचानक जिंदा हो गई है. कोलकाता नाइट राइडर्स को प्लेऑफ का टिकट तभी मिलेगा, जब तीन शर्तें उसके हिसाब से फिट बैठें.

शर्त 1 (दिल्ली को हराना जरूरी)

केकेआर का आखिरी लीग मैच दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ है. केकेआर को यह मैच हर हाल में जीतना होगा. जीत दर्ज करते ही केकेआर के 15 पॉइंट्स हो जाएंगे और दिल्ली की टीम रेस से बाहर हो जाएगी.

शर्त 2 (राजस्थान रॉयल्स की हार)

केकेआर की किस्मत पूरी तरह राजस्थान रॉयल्स के हाथ में है. चौथे नंबर पर काबिज राजस्थान (14 अंक) को अपना आखिरी मैच मुंबई इंडियंस से हारना होगा. अगर राजस्थान हारती है, तो वह 14 अंकों पर ही रुक जाएगी और केकेआर 15 अंकों के साथ उन्हें पछाड़ देगी.

शर्त 3 (पंजाब किंग्स का नेट रन रेट)

पंजाब किंग्स के भी फिलहाल 13 अंक हैं. अगर पंजाब अपना आखिरी मैच जीतती है, तो उसके भी 15 अंक हो जाएंगे. ऐसी स्थिति में केकेआर को दिल्ली के खिलाफ बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी, ताकि उनका नेट रन रेट (+0.011) पंजाब किंग्स (+0.227) से बेहतर हो सके. ऐसा हुआ तो केकेआर टॉप-4 में एंट्री कर लेगी.

ये भी पढ़ें: मुंबई इंडियंस के लिए बोझ बना ये फ्लॉप खिलाड़ी, अगले साल रिलीज कर सकती है फ्रेंचाइजी

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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