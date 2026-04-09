बारिश के कारण रद्द होगा KKR बनाम LSG मैच? कोलकाता से आया मौसम पर बड़ा अपडेट, मुकाबले से पहले फैंस नर्वस

IPL 2026, KKR vs LSG: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बीच IPL 2026 का मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा. IPL 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की शुरुआत काफी मुश्किल रही है. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने इस सीजन अब तक एक भी जीत दर्ज नहीं की है. इस टीम को अपने पहले मैच में मुंबई इंडियंस (MI) के हाथों 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उसे सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने 65 रन से मात दी.

बारिश के कारण रद्द होगा KKR बनाम LSG मैच?

पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का तीसरा मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा था, जिसके कारण दोनों टीमों के बीच 1-1 अंक बांटे गए. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) 3 मुकाबलों में 1 अंक के साथ प्वाइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर मौजूद है. IPL 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम को अभी भी अपनी पहली जीत का इंतजार है. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को हराकर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के पास IPL 2026 सीजन में अपनी पहली जीत दर्ज करने का मौका है. हालांकि इस मैच से पहले फैंस नर्वस हैं. फैंस के मन में सवाल है कि कहीं ये मैच भी तो बारिश के कारण रद्द नहीं हो जाएगा.

मुकाबले से पहले फैंस नर्वस

ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बीच IPL 2026 का मुकाबला बिना किसी बड़ी रुकावट के होने की उम्मीद है. हालांकि गुरुवार को दिन की शुरुआत भारी बारिश के साथ हुई थी. कोलकाता में सुबह के समय तेज बारिश और घने बादल छाए रहे, जिसके चलते आंधी-तूफान के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया गया था. हालांकि, जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, मौसम में काफी सुधार होने की उम्मीद है, जिससे खिलाड़ियों और फैंस, दोनों को राहत मिलेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

कोलकाता से आया मौसम पर बड़ा अपडेट

एक्यूवेदर के अनुसार, टॉस के समय (शाम 7:30 बजे) तक बारिश की संभावना लगभग शून्य हो जाएगी. मैच के दौरान आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है और एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि यह पूरे 40 ओवर का मुकाबला होगा. मैच के दौरान तापमान 24°C से 27°C के बीच रहने की उम्मीद है, जिससे मौसम बेहतर रहेगा. हवा लगभग 11 km/h से 24 km/h की रफ्तार से चल सकती है. पिच शुरुआत में स्विंग गेंदबाजों को थोड़ी मदद दे सकती है.

ओस की बड़ी भूमिका

मैच के दौरान ओस की बड़ी भूमिका हो सकती है. हवा में नमी का उच्च स्तर (लगभग 79%), जिसके चलते शाम ढलने के बाद काफी ओस पड़ने की संभावना है. इससे गेंदबाजों के लिए गेंद पर पकड़ बनाना मुश्किल हो सकता है, जिससे दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा मिल सकता है. हालांकि मैच के दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है, फिर भी सुबह हुई बारिश के कारण आउटफील्ड थोड़ी गीली रह सकती है.