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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: बारिश के कारण रद्द होगा KKR vs PBKS मैच? मौसम को लेकर आया बड़ा अपडेट, दांव पर 2 प्वाइंट्स

IPL 2026: बारिश के कारण रद्द होगा KKR vs PBKS मैच? मौसम को लेकर आया बड़ा अपडेट, दांव पर 2 प्वाइंट्स

IPL 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच IPL 2026 का मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के सामने अपने होम ग्राउंड पर पंजाब किंग्स (PBKS) को हराकर 2 प्वाइंट्स लेने की बड़ी चुनौती है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 06, 2026, 12:37 PM IST
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IPL 2026: बारिश के कारण रद्द होगा KKR vs PBKS मैच? मौसम को लेकर आया बड़ा अपडेट, दांव पर 2 प्वाइंट्स

IPL 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच IPL 2026 का मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के सामने अपने होम ग्राउंड पर पंजाब किंग्स (PBKS) को हराकर 2 प्वाइंट्स लेने की बड़ी चुनौती है. पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम बेहद खतरनाक है और उसके बल्लेबाज पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर खड़ा करने का माद्दा रखते हैं. वहीं, इस टीम के बल्लेबाज बड़े से बड़े टारगेट को आसानी से चेज करने में माहिर हैं.

बारिश के कारण रद्द होगा KKR vs PBKS मैच?

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच होने वाले IPL 2026 के मैच से पहले कोलकाता के मौसम को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. मौसम विभाग के मुताबिक, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) बनाम पंजाब किंग्स (PBKS) मुकाबले पर बारिश का असर पड़ सकता है. शहर में पूरे दिन बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है और बारिश होने के आसार हैं. बारिश के साथ तेज हवाएं और आंधी-तूफान भी मैच में रुकावट डाल सकता है. शाम 7:00 बजे से 8:00 बजे के बीच बारिश की संभावना 40 प्रतिशत है, जो अगले घंटे में बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगी और रात में धीरे-धीरे कम हो जाएगी. हालांकि मैच के रद्द होने की संभावना कम है.

छोटा हो सकता है मैच

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच आज होने वाला IPL 2026 का मैच बारिश की वजह से छोटा किया जा सकता है. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच अब तक कुल 35 मुकाबले खेले गए हैं. इसमें कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का पलड़ा भारी है. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने 21 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि पंजाब किंग्स (PBKS) ने 13 मैच जीते हैं. दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला रद्द हो गया था.

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कैसी होगी कोलकाता की पिच?

कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान की पिच की बात करें तो आमतौर पर यह बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. तेज आउटफील्ड के कारण रन बनाना आसान रहता है. यहां की सतह सपाट होती है और गेंद अच्छे से बल्ले पर आती है, जिससे बल्लेबाज खुलकर खेल पाते हैं. मैच की शुरुआत में तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ता है, पिच धीमी हो जाती है और स्पिन गेंदबाज असर दिखाने लगते हैं. छोटी बाउंड्री और ओस के कारण यहां लक्ष्य का पीछा करना अक्सर आसान होता है.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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