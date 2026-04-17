अजिंक्य रहाणे से छिनेगी KKR की कप्तानी? फ्लॉप शो पर भड़का ये दिग्गज, इस विदेशी धुरंधर को नया लीडर बनाने की रख दी मांग

IPL 2026 Krishnamachari Srikkanth: आईपीएल 2026 में अब तक 24 मैच हो चुके हैं. सभी 10 टीमें 4 से 5 मैच खेल चुकी हैं. इतने मैचों के बाद अगर किसी टीम की हालत सबसे ज्यादा खराब है, तो वह 3 बार की चैंपियन केकेआर है. 19वें सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की नाव डूबती नजर आ रही है. पहले 5 मैचों में टीम खाता तक नहीं खोल पाई है और प्वाइंट्स टेबल में सबसे नीचे शर्मसार हो रही है.

कागजों पर मजबूत और मैदान पर फ्लॉप होने वाली केकेआर को चौतरफा आलोचना झेलनी पड़ रही है. 17 अप्रैल यानी आज यह टीम गुजरात टाइटंस के खिलाफ अहमदाबाद में इस सीजन का अपना छठा मैच खेलने वाली है. इस मुकाबले से पहले पूर्व भारतीय कप्तान और नेशनल सेलेक्टर कृष श्रीकांत ने केकेआर मैनेजमेंट पर बड़ा हमला बोला है.

श्रीकांत ने न सिर्फ अजिंक्य रहाणे को कप्तानी से हटाने की मांग रख दी, बल्कि टीम के सबसे बड़े मैच-विनर माने जाने वाले रिंकू सिंह के प्रदर्शन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि रहाणे को कप्तान बनाना ही केकेआर की सबसे बड़ी गलती थी.

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'मैं अजिंक्य रहाणे को एक या दो मौके और दूंगा'

श्रीकांत का कहना है कि, 'मैं अजिंक्य रहाणे को एक या दो मौके और दूंगा. अगर फिर भी कुछ नहीं बदलता, तो मैं उन्हें ड्रॉप कर दूंगा और सीजन के बीच में ही सुनील नरेन को कप्तान बना दूंगा. रहाणे को बल्लेबाजी के लिए तभी आना चाहिए, जब बहुत जरूरी हो, वरना उन्हें सिर्फ टीम की कप्तानी करनी चाहिए. उन्हें मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी नहीं करनी चाहिए. उन्हें कप्तान बनाना ही शुरुआत में एक गलत फैसला था, लेकिन क्या मैनेजमेंट के पास उन्हें ड्रॉप करने जैसा कड़ा फैसला लेने का साहस है?'

श्रीकांत ने कहा कि, 'उन्हें फिन एलन और कैमरून ग्रीन को बाहर कर देना चाहिए और उनकी जगह रचिन रवींद्र और पथिराना को लाना चाहिए. केकेआर रचिन रवींद्र और रहाणे के साथ ओपनिंग कर सकती है, इससे टीम संतुलित होगी. सच तो यह है कि उनका सपोर्ट स्टाफ उनके मौजूदा खिलाड़ियों से बेहतर नजर आता है.'

रिंकू सिंह पर तीखा हमला बोला

श्रीकांत ने इस सीजन बार-बार फ्लॉप हो रहे रिंकू सिंह पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, 'रिंकू सिंह कभी स्कोर नहीं करते, वह नंबर 5 पर खेलने लायक नहीं हैं. अगर आखिरी के 3-4 ओवरों में 40 रनों की जरूरत हो, तो शायद वह काम कर दें, वरना उनसे कुछ नहीं होता. 'रिंकू जैसे खिलाड़ी पर ऐसा बयान फैंस को हैरान कर सकता है, क्योंकि उन्हें टीम का मुख्य फिनिशर माना जाता है.'

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