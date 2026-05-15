IPL 2026: CSK के लिए तहलका मचाएंगे कुलदीप यादव, प्लेऑफ की जंग से पहले लिया गया बड़ा फैसला

Kuldip Yadav Set to Join CSK: कुलदीप यादव अब चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल हो गए हैं. प्लेऑफ की जंग से पहले उनका टीम में आना चेन्नई के पेस अटैक को मजबूत करेगा.
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Kuldip Yadav Set to Join CSK: आईपीएल 2026 का रोमांच चरम पर है. प्लेऑफ की जंग शुरू होने वाली है. इससे पहले एक बड़ा फैसला लिया गया है. कुलदीप यादव अब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए तहलका मचाएंगे. टीम ने अचानक उन्हें अपने साथ जोड़ लिया है. ये दिल्ली कैपिटल्स वाले स्पिनर कुलदीप नहीं, बल्कि तेज गेंदबाज कुलदीप यादव हैं, जो पहले राजस्थान रॉयल्स के लिए तीन मैच खेल चुके हैं और अब अपनी तेज गेंदबाजी से चेन्नई की नैया पार लगा सकते हैं. कुलदीप को बाएं हाथ के पेसर खलील अहमद का रिप्लेसमेंट बनाया गया है.
दरअसल, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज खलील अहमद चोट के चलते पूरे सीजन से बाहर हो चुके हैं. वह अपने दाएं क्वाड्रिसेप्स में ग्रेड-2 टियर के कारण 19वें सीजन के बचे हुए मैच नहीं खेल पाएंगे. उन्हें 14 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ चेन्नई के मैच के दौरान चोट लगी थी. बाद में जब स्कैन हुआ तो पता चला कि वह 10 से 12 हफ्तों के लिए बाहर हो गए हैं.
खलील अहमद की जगह तेज गेंदबाज कुलदीप यादव 30 लाख रुपये में चेन्नई की टीम के साथ जुड़े हैं. मध्यम गति के तेज गेंदबाज कुलदीप ने 2021 में राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल डेब्यू किया था और उन्होंने फ्रेंचाइजी के लिए तीन मैच खेले, जिसमें 2 विकेट लिए थे. घरेलू क्रिकेट में कुलदीप ने 3 फर्स्ट क्लास मैच, 1 लिस्ट-ए मैच और 3 टी20 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने क्रमशः 5, 1 और 2 विकेट लिए हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि चेन्नई उन्हें प्लेइंग-11 में मौका देती है या नहीं.
आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन मिला-जुला रहा है. ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली इस टीम ने अब तक 11 मैच खेलकर 12 अंक हासिल किए हैं. चेन्नई ने 6 मैच जीते हैं, जबकि 5 में हार मिली है. वह फिलहाल अंक तालिका में नंबर-5 पर काबिज है. प्लेऑफ में जाने के लिए उसे बचे हुए तीनों मैच जीतने होंगे. चेन्नई को अगले मैच लखनऊ, हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलने हैं.
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