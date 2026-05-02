15 साल के वैभव सूर्यवंशी के सामने की शर्मनाक हरकत, अब BCCI ने काइल जैमीसन को सुनाई बड़ी सजा

IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन को राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ IPL मैच के दौरान अपने बर्ताव के लिए एक डिमेरिट प्वाइंट की सजा दी गई है. काइल जैमीसन ने इस मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) के 15 साल के विस्फोटक ओपनर वैभव सूर्यवंशी को 4 रन पर आउट करने के बाद शर्मनाक और गैर-जरूरी रिएक्शन दिया था. काइल जैमीसन ने बेहद आक्रामक अंदाज में जश्न मनाया, जो वैभव सूर्यवंशी को उकसा सकता था.

BCCI ने काइल जैमीसन को सुनाई बड़ी सजा

काइल जैमीसन ने IPL के कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.5 का उल्लंघन किया है, जो ऐसी भाषा या हाव-भाव के इस्तेमाल पर रोक लगाता है, जिससे आक्रामकता भड़क सकती है. यह घटना तब हुई जब उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को आउट करने के बाद उनके बेहद करीब जाकर आक्रामक अंदाज में जश्न मनाया. न्यूजीलैंड के इस तेज गेंदबाज ने अपनी गलती मान ली है और सजा स्वीकार कर ली है.

IPL गवर्निंग काउंसिल ने की प्रेस रिलीज जारी

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की IPL गवर्निंग काउंसिल ने शनिवार को एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा, 'दिल्ली कैपिटल्स (DC) के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ मैच नंबर 43 के दौरान IPL के खिलाड़ियों और टीम अधिकारियों के लिए बनी आचार संहिता (Code of Conduct) के लेवल 1 का उल्लंघन करने के लिए एक डिमेरिट पॉइंट मिला है और उन्हें चेतावनी दी गई है.'

आर्टिकल 2.5 का उल्लंघन

प्रेस रिलीज में कहा गया, 'काइल जैमीसन को IPL के कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.5 का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जो ऐसी भाषा, हरकतें या हाव-भाव इस्तेमाल करने से संबंधित है, जो किसी को नीचा दिखाएं या जिससे मैच में किसी दूसरे खिलाड़ी की तरफ से आक्रामक प्रतिक्रिया भड़क सकती हो.' यह घटना राजस्थान रॉयल्स (RR) की पारी के दूसरे ओवर में हुई, जब वैभव सूर्यवंशी को आउट करने के बाद, काइल जैमीसन उनके बहुत करीब आक्रामक तरीके से खड़े हो गए, जिससे बल्लेबाज की तरफ से आक्रामक प्रतिक्रिया भड़क सकती थी. काइल जैमीसन ने अपनी गलती मान ली और मैच रेफरी राजीव सेठ द्वारा दी गई सजा को स्वीकार कर लिया.

कौन हैं काइल जैमीसन?

काइल जैमीसन न्यूजीलैंड के 6 फुट 8 इंच लंबे तेज गेंदबाज हैं. काइल जैमीसन का जन्म 30 दिसंबर 1994 को हुआ था. काइल जैमीसन एक बेहतरीन तेज गेंदबाज और लोअर ऑर्डर के उपयोगी बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते हैं. फिलहाल, वह IPL 2026 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए खेल रहे हैं. 31 साल के काइल जैमीसन ने न्यूजीलैंड के लिए 19 टेस्ट मैचों में 80 विकेट, 23 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 30 विकेट और 32 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 30 विकेट झटके हैं.