IPL 2026: 6 गेंद पर चाहिए थे 11 रन, आखिरी ओवर में गुजरात के साथ हो गई अनहोनी, फिर रातोंरात हीरो बना राजस्थान का ये गेंदबाज

IPL 2026, GT vs RR Last Over Thriller: राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम ने IPL 2026 में शनिवार को बड़ा कमाल करते हुए गुजरात टाइटंस (GT) को आखिरी गेंद तक खिंचे एक बेहद रोमांचक मुकाबले में 6 रन से हरा दिया. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मैच के आखिरी ओवर में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने गुजरात टाइटंस (GT) के मुंह से जीत छीन ली. गुजरात टाइटंस (GT) को आखिरी 6 गेंदों में जीत के लिए 11 रन चाहिए थे. राशिद खान और कैगिसो रबाडा क्रीज पर मौजूद थे, जो विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे.

आखिरी ओवर में गुजरात के साथ हो गई अनहोनी

क्रिकेट फैंस क्रीज पर राशिद खान और कैगिसो रबाडा के रहते गुजरात टाइटंस (GT) की जीत की उम्मीद लगा बैठे थे. राशिद खान उस वक्त 13 गेंद पर 23 रन और कैगिसो रबाडा 14 गेंद पर 21 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे, लेकिन आखिरी ओवर में राजस्थान रॉयल्स (RR) के तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे ने बाजी पलट दी. राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ मैच में गुजरात टाइटंस (GT) को आखिरी 6 गेंदों पर जीत के लिए 11 रन की जरूरत थी, लेकिन राशिद खान के आउट होते ही उसकी हार तय हो गई.

6 गेंदों में चाहिए थे 11 रन

गुजरात टाइटंस (GT) का स्कोर 19वें ओवर के बाद 7 विकेट पर 200 रन था और जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में 11 रन की जरूरत थी, जिसे आराम से बनाया जा सकता था. लेकिन राजस्थान रॉयल्स (RR) के तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे ने आखिरी ओवर में कमाल की गेंदबाजी करते हुए राशिद खान का बड़ा विकेट झटककर महज 4 रन दिए और अपनी टीम को विजेता बनाया.तुषार देशपांडे ने राजस्थान रॉयल्स (RR) को 6 रन से मैच जिता दिया.

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इस विकेट ने पलट दिया मैच

गुजरात टाइटंस (GT) को जीत के लिए आखिरी 2 गेंद पर 7 रन बनाने थे. राशिद खान आखिरी ओवर की पांचवीं गेंद पर आउट हो गए, वर्ना मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था. तुषार देशपांडे ने आखिरी ओवर की पांचवीं गेंद पर राशिद खान को जोफ्रा आर्चर के हाथों कैच आउट करा दिया. राशिद खान के आउट होते ही गुजरात टाइटंस (GT) की जीत की उम्मीद खत्म हो गई. आखिरी ओवर में सिर्फ 4 रन ही बने और राजस्थान रॉयल्स (RR) ने यह मैच 6 रन से जीत लिया. कैगिसो रबाडा (23) और अशोक शर्मा (0) दोनों नाबाद रह गए.

GT vs RR मैच का आखिरी ओवर

पहली गेंद - तुषार देशपांडे ने कैगिसो रबाडा को गेंद फेंकी (यह बॉल वाइड रही) (201/7 - 19.1 ओवर)

पहली गेंद - तुषार देशपांडे की गेंद पर कैगिसो रबाडा ने 1 रन लिया (202/7 - 19.1 ओवर)

दूसरी गेंद - तुषार देशपांडे की गेंद पर राशिद खान ने 1 रन लिया (203/7 - 19.2 ओवर)

तीसरी गेंद - तुषार देशपांडे की गेंद पर कैगिसो रबाडा ने 1 रन लिया (204/7 - 19.3 ओवर)

चौथी गेंद - तुषार देशपांडे ने डॉट बॉल फेंकी, जिस पर राशिद खान कोई रन नहीं बना पाए (204/7 - 19.4 ओवर)

पांचवीं गेंद - तुषार देशपांडे ने राशिद खान (24) को जोफ्रा आर्चर के हाथों कैच आउट करा दिया (204/8 - 19.5 ओवर)

छठी गेंद - तुषार देशपांडे ने डॉट बॉल फेंकी, जिस पर नए बल्लेबाज अशोक शर्मा कोई रन नहीं बना पाए (204/8 - 20 ओवर, गुजरात टाइटंस की 6 रन से हार)

राजस्थान ने गुजरात को हराया

IPL 2026 के 9वें मुकाबले में शनिवार को राजस्थान रॉयल्स (RR) ने नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में गुजरात टाइटंस (GT) को 6 रनों से हराया. राजस्थान रॉयल्स (RR) से मिले 211 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस (GT) की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 204 रन ही बना सकी. यह राजस्थान रॉयल्स (RR) की लगातार दूसरी जीत है, जबकि गुजरात टाइटंस को इस सीजन की लगातार दूसरी हार झेलनी पड़ी है.