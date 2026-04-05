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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में हुआ बड़ा उलटफेर, पंजाब से छिन गया ताज, अब ये धाकड़ टीम बन गई नंबर-1

IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में हुआ बड़ा उलटफेर, पंजाब से छिन गया ताज, अब ये धाकड़ टीम बन गई नंबर-1

IPL 2026 का 9वां मुकाबला गुजरात टाइटंस (GT) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शनिवार को खेला गया. राजस्थान रॉयल्स (RR) ने गुजरात टाइटंस (GT) पर 6 रन से जीत दर्ज प्वाइंट्स टेबल में पहला स्थान हासिल कर लिया. राजस्थान रॉयल्स (RR) की सीजन के दूसरे मैच में यह दूसरी जीत थी. दिल्ली कैपिटल्स (DC) प्वाइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर है. दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने भी सीजन के अपने दोनों मैच जीते हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 05, 2026, 10:48 AM IST
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IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में हुआ बड़ा उलटफेर, पंजाब से छिन गया ताज, अब ये धाकड़ टीम बन गई नंबर-1

IPL 2026 का 9वां मुकाबला गुजरात टाइटंस (GT) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शनिवार को खेला गया. राजस्थान रॉयल्स (RR) ने गुजरात टाइटंस (GT) पर 6 रन से जीत दर्ज प्वाइंट्स टेबल में पहला स्थान हासिल कर लिया. राजस्थान रॉयल्स (RR) की सीजन के दूसरे मैच में यह दूसरी जीत थी. दिल्ली कैपिटल्स (DC) प्वाइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर है. दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने भी सीजन के अपने दोनों मैच जीते हैं.

पंजाब किंग्स से छिन गया ताज

IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में 9 मैचों के बाद बड़ा बदलाव हुआ है. पंजाब किंग्स से नंबर-1 का ताज छिन गया है और वह तीसरे नंबर पर खिसक गई है. अब पंजाब किंग्स की टीम IPL 2026 सीजन के अपने शुरुआती दोनों मैच जीतकर तीसरे स्थान पर है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने 1 मैच खेला है और उसमें जीत हासिल करते हुए चौथे स्थान पर काबिज है. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने सीजन में 2 मैच खेले हैं. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 1 मैच में जीत और 1 मैच में हार का सामना करना पड़ा है. टीम 2 अंक के साथ पांचवें स्थान पर है.

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IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में हुआ बड़ा उलटफेर

मुंबई इंडियंस (MI) 2 मैचों में 1 जीत और 1 हार के साथ छठे स्थान पर है. गुजरात टाइटंस (GT) सीजन के अपने शुरुआती दोनों मैच गंवाकर सातवें स्थान पर है. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) अपना खेला एकमात्र गंवाकर आठवें स्थान पर है. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) अपने शुरुआती दोनों मैच गंवाकर नौवें और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) अपने दोनों मैच गंवाकर दसवें स्थान पर है. समान अंक के बावजूद कई टीमों का प्वाइंट्स टेबल में स्थान ऊपर नीचे है. इसकी वजह रन रेट है.

रैंकिंग रन रेट के आधार पर

प्वाइंट्स टेबल में टीमों की रैंकिंग रन रेट के आधार पर है. प्वाइंट्स टेबल में हर मैच के बाद बदलाव होता है. रविवार को दो मैच होने हैं. शाम 3:30 से पहला मैच सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बीच राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में खेला जाएगा. दूसरा मैच शाम 7:30 से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु में खेला जाएगा. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) अपने दोनों शुरुआती मैच हार चुकी है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ उसके घरेलू मैदान में सीजन की पहली जीत हासिल करने के इरादे से उतरेगी.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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