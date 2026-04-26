IPL 2026: पहला हाफ खत्म... बेहद रोमांचक हुई प्लेऑफ की रेस, टॉप-4 में इन 4 खतरनाक टीमों की बोल रही तूती

IPL 2026 का पहला हाफ अब खत्म हो चुका है और प्लेऑफ की रेस पहले से ज्यादा रोमांचक हो गई है. IPL 2026 सीजन में अभी तक 36 मैच खेले जा चुके हैं. टॉप-4 में पंजाब किंग्स (PBKS), रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB), सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और राजस्थान रॉयल्स (RR) की तूती बोल रही है. IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में पंजाब किंग्स (PBKS) ने नंबर-1 पर अपना दबदबा बरकरार रखा है.

टॉप-4 में इन 4 खतरनाक टीमों की बोल रही तूती

पंजाब किंग्स (PBKS) 7 मैचों से 13 अंक लेकर पहले स्थान पर है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) 7 मैचों से 10 अंक लेकर दूसरे, सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) 8 मैचों से 10 अंक लेकर तीसरे और राजस्थान रॉयल्स (RR) 8 मैचों से 10 अंक लेकर चौथे स्थान पर है.

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टॉप-4 से बाहर ये 6 टीमें

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) 7 मैचों से 6 अंक लेकर पांचवें, दिल्ली कैपिटल्स (DC) 7 मैचों से 6 अंक लेकर छठे, गुजरात टाइटंस (GT) 7 मैचों से 6 अंक लेकर सातवें, मुंबई इंडियंस (MI) 7 मैचों से 4 अंक लेकर आठवें, लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) 7 मैचों से 4 अंक लेकर नौवें, और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) 7 मैचों से 3 अंक लेकर सबसे नीचे दसवें स्थान पर है. समान अंक के बावजूद टीमों की रैंकिंग में नेट रनरेट की वजह से अंतर है.

ऑरेंज कैप किसके पास?

ऑरेंज कैप सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के पास है. अभिषेक शर्मा ने राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ 29 गेंदों पर 57 रन की पारी खेलकर इसे हासिल किया. अभिषेक शर्मा के 8 मैचों की 8 पारियों में 380 रन हो गए हैं. इसमें 36 चौके और 28 छक्के शामिल हैं. केएल राहुल 7 मैचों की 7 पारियों में 357 रन बनाकर दूसरे और वैभव सूर्यवंशी 8 मैचों की 8 पारियों में 357 रन बनाकर तीसरे स्थान पर हैं. बता दें कि शनिवार को केएल राहुल और वैभव सूर्यवंशी दोनों ने शतक लगाया था, लेकिन दोनों की टीमों को हार का सामना करना पड़ा. पंजाब किंग्स के खिलाफ दिल्ली के लिए केएल राहुल ने 67 गेंदों पर नाबाद 152 रन की पारी खेली थी, जबकि राजस्थान के वैभव ने हैदराबाद के खिलाफ 37 गेंदों पर 103 रन बनाए थे. सीएसके के अंशुल कंबोज के पास पर्पल कैप है. कंबोज ने 7 मैचों में 14 विकेट लिए हैं.