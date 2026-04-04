IPL 2026 Points Table: पंजाब किंग्स की बल्ले-बल्ले, राजस्थान रॉयल्स से छीन ली नंबर-1 की बादशाहत, अब टॉप पर प्रीति जिंटा की टीम

IPL 2026 Latest Points Table: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ शुक्रवार को खेले गए IPL मैच में 5 विकेट से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 209 रन का स्कोर खड़ा किया था, लेकिन पंजाब किंग्स (PBKS) ने 8 गेंदें बाकी रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया. पंजाब किंग्स (PBKS) की IPL 2026 सीजन के दूसरे मैच में यह दूसरी जीत थी. इस जीत के साथ ही प्रीति जिंटा की टीम प्वाइंट्स टेबल में पहले स्थान पर चली गई है.

पंजाब किंग्स की बल्ले-बल्ले

पंजाब किंग्स (PBKS) 2 मैचों में 2 जीत के साथ पहले स्थान पर है. राजस्थान रॉयल्स (RR) 1 मैच में 1 जीत के साथ दूसरे स्थान पर है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) 1 मैच में 1 जीत के साथ तीसरे स्थान पर है. दिल्ली कैपिटल्स भी 1 मैच में 1 जीत के साथ चौथे स्थान पर है. मुंबई इंडियंस 1 मैच में 1 जीत के साथ पांचवें, सनराइजर्स हैदराबाद 2 मैच में 1 जीत के साथ छठे नंबर पर है.

KKR और CSK ने 2-2 मैच हारे

गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद सातवें और आठवें स्थान पर हैं. दोनों ने 1-1 मैच खेले हैं, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा है. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने 2-2 मैच खेले हैं और दोनों मैचों में हार का सामना करने के बाद नौवें और दसवें स्थान पर हैं. प्वाइंट्स टेबल में टीमों का क्रम जीत हार के अलावा नेट रन रेट के आधार पर निर्धारित है.

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पंजाब ने चेन्नई को हराया

चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच हुए मैच पर नजर डालें तो टॉस जीतकर पंजाब ने गेंदबाजी चुनी थी. पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने आयुष म्हात्रे के 73, शिवम दुबे के 45 और सरफराज खान के 32 रनों की पारी की बदौलत 5 विकेट पर 209 रन बनाए थे. पंजाब किंग्स ने प्रियांश आर्या के 39, प्रभसिमरन के 43, और कप्तान श्रेयस अय्यर के 50 रनों की मदद से 18.4 ओवर में 5 विकेट पर 210 रन बनाकर 5 विकेट से मैच जीत लिया.