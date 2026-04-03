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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: SRH की प्रचंड जीत के बाद प्वाइंट्स टेबल में उथल-पुथल, TOP-4 में ये टीमें, CSK सबसे फिसड्डी

IPL 2026: SRH की प्रचंड जीत के बाद प्वाइंट्स टेबल में उथल-पुथल, TOP-4 में ये टीमें, CSK सबसे फिसड्डी

IPL 2026 में गुरुवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने बड़ी जीत दर्ज की. इस जीत के बाद भी सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) टॉप-4 में जगह बनाने में सफल नहीं रही है. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 226 रन बनाए थे.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 03, 2026, 09:58 AM IST
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IPL 2026: SRH की प्रचंड जीत के बाद प्वाइंट्स टेबल में उथल-पुथल, TOP-4 में ये टीमें, CSK सबसे फिसड्डी

IPL 2026 में गुरुवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने बड़ी जीत दर्ज की. इस जीत के बाद भी सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) टॉप-4 में जगह बनाने में सफल नहीं रही है. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 226 रन बनाए थे. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) 16 ओवर में 161 रन पर सिमट कर मैच 65 रन से हार गई.

टॉप पर कौन सी टीम?

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच खेला गया मुकाबला IPL 2026 सीजन का छठा मुकाबला था. आइए देखते हैं कि इस मैच के बाद प्वाइंट्स टेबल में टॉप-4 में कौन सी टीम मौजूद है. राजस्थान रॉयल्स (RR) प्वाइंट्स टेबल में पहले स्थान पर मौजूद है. राजस्थान रॉयल्स (RR) ने अपने पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को 8 विकेट से हराया था. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) दूसरे स्थान पर काबिज है.

तीसरे और चौथे नंबर पर ये टीम

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने अपने पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 6 विकेट से हराया था. बुधवार को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को हराने वाली दिल्ली कैपिटल्स (DC) तीसरे स्थान पर काबिज है. दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने 6 विकेट से जीत दर्ज की थी. मुंबई इंडियंस (MI) चौथे स्थान पर है. मुंबई इंडियंस (MI) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को 6 विकेट से हराया था. पंजाब किंग्स (PBKS) पांचवें स्थान पर है.

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हैदराबाद छठे स्थान पर आ गई

पंजाब किंग्स (PBKS) ने अपने पहले मैच में गुजरात टाइटंस (GT) को 3 विकेट से हराया था. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ 65 रन से जीत दर्ज करने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की स्थिति सुधरी है. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) नौवें स्थान से छठे स्थान पर आ गई है. गुजरात टाइटंस (GT) सातवें, लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) आठवें, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) नौवें, और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) सबसे नीचे दसवें स्थान पर हैं.

चेन्नई बनाम पंजाब

प्वाइंट्स टेबल में टीमों का स्थान जीत-हार के अलावा रन रेट के आधार पर तय किया गया है. आईपीएल 2026 में शुक्रवार को चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) और पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच चेन्नई में मैच होना है. दोनों टीमों का सीजन का यह दूसरा मैच है. चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) को पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था, इसलिए चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) जीत की राह पर लौटना चाहेगी. वहीं, गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ पहले मैच में जीत दर्ज करने वाली पंजाब अपनी जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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