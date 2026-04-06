IPL 2026: RCB ने बनाई बादशाहत, नंबर-1 पोजीशन से राजस्थान को खदेड़ा, प्वाइंट्स टेबल में हुआ बड़ा उलटफेर

IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने रविवार को खेले गए IPL 2026 के मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को 43 रन से हरा दिया. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ इस प्रचंड जीत के साथ ही IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में टॉप पोजीशन पर अपनी जगह पक्की कर ली है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम को IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में नंबर-1 पोजीशन से खदेड़ दिया है.

RCB ने बनाई बादशाहत

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) 2 मैचों में 2 जीत के साथ पहले स्थान पर है. राजस्थान रॉयल्स (RR) 2 मैचों में 2 जीत के साथ दूसरे स्थान पर है. दिल्ली कैपिटल्स भी 2 मैचों में 2 जीत के साथ तीसरे स्थान पर है. पंजाब किंग्स 2 मैचों में 2 जीत के साथ चौथे स्थान पर है. सनराइजर्स हैदराबाद 3 मैचों में 1 जीत के साथ पांचवें, मुंबई इंडियंस 2 मैचों में 1 जीत के साथ छठे, लखनऊ सुपर जायंट्स 2 मैचों में 1 जीत के साथ सातवें स्थान पर है. गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स अपने शुरुआती 2-2 मैच गंवाकर आठवें और नौवें स्थान पर हैं. चेन्नई सुपर किंग्स अपने 3 मैच गंवाकर दसवें स्थान पर है. समान अंक के बावजूद टीमों की रैंकिंग उनके रन रेट के आधार पर तय की गई है.

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समीर रिजवी के पास ऑरेंज कैप

IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बल्लेबाज समीर रिजवी टॉप पर काबिज हैं. समीर रिजवी IPL 2026 के 2 मैचों में 160 रन बनाकर टॉप पर हैं. समीर रिजवी के पास ऑरेंज कैप है. दूसरे नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन हैं. हेनरिक क्लासेन ने 3 मैचों में 145 रन बनाए हैं. मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज रोहित शर्मा तीसरे स्थान पर हैं. रोहित शर्मा ने 2 मैचों में 113 रन बनाए हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बल्लेबाज देवदत्त पड्डिकल 2 मैचों में 111 रन बनाकर चौथे और पंजाब किंग्स के बल्लेबाज कूपर कोनोली 2 मैचों में 108 रन बनाकर पांचवें स्थान पर हैं.

रवि बिश्नोई के पास पर्पल कैप

राजस्थान रॉयल्स के लेग स्पिनर रवि बिश्नोई के पास पर्पल कैप है. राजस्थान रॉयल्स के लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने 2 मैचों में 5 विकेट हासिल किए हैं. पंजाब किंग्स के गेंदबाज विजय कुमार वैशाक ने 2 मैचों में 5 विकेट, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के गेंदबाज जैकब डफी ने 2 मैचों में 5 विकेट और चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाज अंशुल कंबोज ने 3 मैचों में 5 विकेट लिए हैं. ये सभी गेंदबाज टॉप-4 में हैं. रवि बिश्नोई की इकोनॉमी सबसे कम है, इसलिए वह नंबर-1 पर हैं. रवि बिश्नोई के पास पर्पल कैप है.