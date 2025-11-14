IPL 2026: कोलकाता नाइटराइडर्स में हुई महान बॉलर की एंट्री, शाहरुख खान की टीम ने सौंप दी बड़ी जिम्मेदारी

IPL 2026 Kolkata Knight Riders: आईपीएल 2026 के लिए रिटेंशन और खिलाड़ियों की नीलामी से पहले ट्रेडिंग सीजन चल रहा है. कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) कोचिंग विभाग में दिग्गजों को शामिल करने में काफी सक्रिय है. आईपीएल के 19वें संस्करण से पहले शेन वॉटसन को सहायक कोच घोषित करने के बाद तीन बार की चैंपियन टीम ने अपने पूर्व खिलाड़ी और न्यूजीलैंड के महान तेज गेंदबाज टिम साउथी को नया गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है. पिछले सीजन के बाद मुख्य कोच चंद्रकांत पंडित, गेंदबाजी कोच भरत अरुण और स्पिन सलाहकार कार्ल क्रो से अलग होने के बाद दिग्गज एक्टर शाहरुख खान की सह-मालिकाना हक वाली केकेआर ने अपने बैकरूम स्टाफ को कुछ बेहतरीन नामों से भरना शुरू कर दिया है.

इंग्लैंड के साथ जुड़े थे साउदी

साउदी इंग्लैंड के सपोर्ट स्टाफ में गेंदबाजी सलाहकार के तौर पर शामिल रहे हैं. वह पहली बार आईपीएल कोचिंग की भूमिका में आएंगे. हालांकि, टीम के मालिक, फ्रैंचाइजी और कुछ खिलाड़ियों से अच्छी तरह वाकिफ होने के कारण इस पूर्व कीवी तेज गेंदबाज के लिए तीन बार की चैंपियन टीम के साथ काम करना ज्यादा अलग नहीं होगा. साउदी ने कहा, ''केकेआर मुझे हमेशा घर जैसा लगा है और इस नई भूमिका में वापसी करना मेरे लिए सम्मान की बात है. इस फ्रैंचाइजी की संस्कृति अद्भुत है, प्रशंसक जुनूनी हैं और खिलाड़ियों का एक बेहतरीन समूह है. मैं गेंदबाजों के साथ मिलकर काम करने और आईपीएल 2026 में टीम को सफलता दिलाने में मदद करने के लिए उत्सुक हूं.''

कोचिंग स्टाफ में कौन-कौन?

अभिषेक नायर के नेतृत्व में केकेआर के सपोर्ट स्टाफ में वॉटसन सहायक कोच, ड्वेन ब्रावो मेंटर और साउदी गेंदबाजी कोच हैं. आईपीएल के 18वें संस्करण में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद केकेआर ने मुख्य कोच पंडित से नाता तोड़ लिया. वहीं, भरत अरुण और क्रो की जोड़ी नए आईपीएल सीजन से पहले लखनऊ सुपर जाएंट्स में शामिल हो गई. खिताब जीतने के बाद अगले ही सीजन में आठवें स्थान पर रहने के बाद केकेआर टीम में भी कई बदलाव होने की उम्मीद है, जिसमें संभवतः एक नया कप्तान और कुछ विदेशी खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं.

फ्रेंचाइजी ने जताई खुशी

केकेआर के सीईओ वेंकी मैसूर ने केकेआर के एक बयान में कहा, ''हमें टिम साउथी का केकेआर परिवार में वापस स्वागत करते हुए खुशी हो रही है, इस बार कोचिंग के रूप में. साउदी का विशाल अनुभव और तकनीकी विशेषज्ञता हमारी गेंदबाजी इकाई को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. उनकी क्षमता और शांत स्वभाव हमारे युवा गेंदबाजों के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है.''