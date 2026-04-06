-IPL 2026: KKR की डूबती नैया पार लगाने तैयार हो रहा घातक गेंदबाज, कभी MS Dhoni का था ट्रंप कार्ड, अब रहाणे की बचाएगा लाज?

Matheesha Pathirana: आईपीएल 2026 के लिए हुए मिनी ऑक्शन में 3 बार की चैंपियन केकेआर ने इस खिलाड़ी को 18 करोड़ में खरीदा था. पहले दोनों मैचों में यह खिलाड़ी प्लेइंग 11 से बाहर रहा है.
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IPL 2026, Kolkata Knight Riders: आईपीएल 2026 में आज 12वां मुकाबला होना है, जिसमें पंजाब किंग्स और केकेआर की टीमें आमने-सामने होने जा रही हैं. शाम 7 बजकर 30 मिनट पर यह मैच शुरू होगा. इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए एक खुशखबरी आई है. पहले 2 मैच हार चुकी केकेआर की डूबती नैया पार लगाने के लिए एक तूफानी गेंदबाज तैयार हो गया है.
ये वही खिलाड़ी है, जिसे केकेआर ने नीलामी में 18 करोड़ में खरीदा था. ये कोई और नहीं बल्कि श्रीलंका के 'यॉर्कर किंग' और एमएस धोनी के चहेते रह चुके मथीशा पथिराना (Matheesha Pathirana) हैं, जिन्होंने नेट्स में बॉलिंग करना शुरू कर दिया है. हालांकि अब तक उनकी वापसी की तारीख सामने नहीं आई है, लेकिन उन्हें गेंदबाजी करते देख टीम और केकेआर के फैंस दोनों ने राहत की सांस जरूर ली है.
6 अप्रैल को आया ताजा अपडेट यह है कि पथिराना ने श्रीलंका के प्रेमदासा स्टेडियम में नेट्स पर गेंदबाजी शुरू कर दी है. हालांकि वह अभी अपनी पूरी रफ्तार (150+ kmph) से गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी रिकवरी की गति काफी तेज है.
उनकी वापसी को लेकर कोई तय तारीख सामने नहीं आई है, लेकिन हालिया मीडिया रिपोर्ट्स में बताया है कि उन्हें अभी फिट होने में 2 हफ्ते और लग सकते हैं. माना जा रहा है कि 15-16 अप्रैल को वह एक 'फिटनेस क्लीयरेंस मैच' खेलेंगे. अगर वो यह पास कर लेते हैं तो उन्हें आईपीएल में खेलने का मौका मिलेगा और वो केकेआर की प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकते हैं.
ये वही मथीशा पथिराना हैं, जो पिछले 4 सीजन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मैच विनर रहे. वो धोनी के चहेते गेंदबाज थे. 2022 में चेन्नई के लिए डेब्यू किया था और पिछले 4 सीजन में उन्होंने 32 मैच खेलकर कुल 47 विकेट निकाले थे. धोनी की कप्तानी में वो एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बने. उनके करियर को बढ़ाने और उन्हें निखारने में धोनी का अहम रोल रहा है.
2023 के सीजन में जब चेन्नई की टीम चैंपियन बनी थी, तब इस खिलाड़ी ने 19 विकेट लिए थे और टीम को खिताब दिलाने में अहम रोल निभाया था. पथिराना अपने स्लिंगी एक्शन (लसिथ मलिंगा की तरह) और 150 किमी/घंटा से अधिक की रफ्तार के लिए जाने जाते हैं. चेन्नई ने उन्हें इसलिए रिलीज कर दिया था, क्योंकि 2025 का सीजन उनका खराब गया था. पथिराना ने 12 मैचों में 10.13 की इकॉनमी से 13 विकेट लिए थे.
सीएसके द्वारा रिलीज किए जाने के बाद पथिराना जब नीलामी में आए, तो केकेआर ने उन पर 18 करोड़ रुपए खर्च किए थे. ऐसा इसलिए क्योंकि टीम के लिए एक ऐसे विदेशी बॉलर की तलाश थी, जो डेथ ओवरों में रनों पर लगाम लगा सके. अब उनकी वापसी से केकेआर की प्लेइंग 11 मजबूत हो सकती है. केकेआर की हालत पतली है. वो दो मैच हार चुकी है. अब कप्तान रहाणे को उम्मीद होगी कि पथिराना जल्दी से जल्दी मैदान पर वापसी करें और वही कमाल दिखाएं, जो वो कभी एमएस धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई के लिए करते थे.
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