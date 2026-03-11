IPL 2026: मैथ्यू हेडन के बाद अब गुजरात टाइटंस में किसकी हुई एंट्री? LSG और KKR को दे चुके हैं कोचिंग

IPL 2026 Gujarat Titans: आईपीएल 2026 सीजन की शुरुआत से पहले गुजरात टाइटंस ने बुधवार (11 मार्च) को एक बड़ी घोषणा की. उसने पूर्व भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज विजय दहिया को अपना नया सहायकत कोच नियुक्त किया है. भारतीय क्रिकेट में एक सम्मानित नाम विजय दहिया ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के दौरान भारत के लिए 19 वनडे और दो टेस्ट मैचों में प्रतिनिधित्व किया है. कोचिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने दिल्ली के लिए एक सफल घरेलू करियर का आनंद लिया था.

विजय दहिया ने घरेलू क्रिकेट में एक सक्षम मेंटर के रूप में खुद को स्थापित किया है. उन्होंने 2007-08 के सीजन में दिल्ली की टीम को रणजी ट्रॉफी का खिताब जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने घरेलू टूर्नामेंटों और आईपीएल में एक प्रभावशाली कोचिंग बायोडाटा तैयार किया है. गुजरात से जुड़ने से पहले दहिया लखनऊ सुपर जाएंट्स (LSG) के असिस्टेंट कोच के रूप में काम कर चुके हैं. वे 2022 में टीम की स्थापना के समय से एंडी फ्लावर के नेतृत्व वाले सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा थे. हालांकि, आईपीएल 2024 सीजन से पहले वे इस फ्रेंचाइजी से अलग हो गए थे.

विजय दहिया के पास आईपीएल का कितना अनुभव है?

विजय दहिया का अनुभव केवल एक टीम तक सीमित नहीं रहा है. उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) फ्रेंचाइजी के साथ असिस्टेंट कोच के तौर पर भी काम किया है और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए टैलेंट स्काउट की जिम्मेदारी संभाली है. दहिया की नियुक्ति गुजरात टाइटंस द्वारा पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज मैथ्यू हेडन को बल्लेबाजी कोच के रूप में शामिल करने के ठीक बाद हुई है. इन दिग्गजों ने आगामी सीजन के लिए टाइटंस के सपोर्ट स्टाफ और रणनीतिक ढांचे को काफी मजबूती दी है.

आईपीएल में गुजरात टाइटंस का सफर कैसा रहा?

2022 में अपना डेब्यू करने के बाद से गुजरात टाइटंस ने बहुत कम समय में खुद को आईपीएल की सबसे मजबूत टीमों में से एक के रूप में स्थापित कर लिया है. फ्रेंचाइजी ने अपने पहले चार सीजन में से तीन में प्लेऑफ में जगह बनाई है और अपने शुरुआती अभियान में ही खिताब जीता था. पिछले साल भी शुभमन गिल के नेतृत्व वाली इस टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्लेऑफ में जगह बनाई थी. हालांकि एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस के हाथों हारकर वे टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे. आगामी सीजन में गुजरात टाइटंस अपने अभियान की शुरुआत मुल्लांपुर में पंजाब किंग्स के खिलाफ 31 मार्च को करेगी.