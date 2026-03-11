Advertisement
trendingNow13137596
Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: मैथ्यू हेडन के बाद अब गुजरात टाइटंस में किसकी हुई एंट्री? LSG और KKR को दे चुके हैं कोचिंग

IPL 2026: मैथ्यू हेडन के बाद अब गुजरात टाइटंस में किसकी हुई एंट्री? LSG और KKR को दे चुके हैं कोचिंग

IPL 2026 Gujarat Titans: गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2026 के लिए पूर्व भारतीय विकेटकीपर विजय दहिया को अपना नया सहायक कोच नियुक्त किया है. दहिया इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ भी काम कर चुके हैं. उनके आने से टीम का कोचिंग स्टाफ और मजबूत हुआ है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 11, 2026, 11:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit: BCCI
Photo Credit: BCCI

IPL 2026 Gujarat Titans: आईपीएल 2026 सीजन की शुरुआत से पहले गुजरात टाइटंस ने बुधवार (11 मार्च) को एक बड़ी घोषणा की. उसने पूर्व भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज विजय दहिया को अपना नया सहायकत कोच नियुक्त किया है. भारतीय क्रिकेट में एक सम्मानित नाम विजय दहिया ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के दौरान भारत के लिए 19 वनडे और दो टेस्ट मैचों में प्रतिनिधित्व किया है. कोचिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने दिल्ली के लिए एक सफल घरेलू करियर का आनंद लिया था.

विजय दहिया ने घरेलू क्रिकेट में एक सक्षम मेंटर के रूप में खुद को स्थापित किया है. उन्होंने 2007-08 के सीजन में दिल्ली की टीम को रणजी ट्रॉफी का खिताब जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने घरेलू टूर्नामेंटों और आईपीएल में एक प्रभावशाली कोचिंग बायोडाटा तैयार किया है. गुजरात से जुड़ने से पहले दहिया लखनऊ सुपर जाएंट्स (LSG) के असिस्टेंट कोच के रूप में काम कर चुके हैं. वे 2022 में टीम की स्थापना के समय से एंडी फ्लावर के नेतृत्व वाले सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा थे. हालांकि, आईपीएल 2024 सीजन से पहले वे इस फ्रेंचाइजी से अलग हो गए थे.

ये भी पढ़ें:पाकिस्तान की बेइज्जती...बांग्लादेश के खिलाफ बनाया सबसे छोटा स्कोर, बाबर के बिना हारे

Add Zee News as a Preferred Source

विजय दहिया के पास आईपीएल का कितना अनुभव है?

विजय दहिया का अनुभव केवल एक टीम तक सीमित नहीं रहा है. उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) फ्रेंचाइजी के साथ असिस्टेंट कोच के तौर पर भी काम किया है और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए टैलेंट स्काउट की जिम्मेदारी संभाली है. दहिया की नियुक्ति गुजरात टाइटंस द्वारा पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज मैथ्यू हेडन को बल्लेबाजी कोच के रूप में शामिल करने के ठीक बाद हुई है. इन दिग्गजों ने आगामी सीजन के लिए टाइटंस के सपोर्ट स्टाफ और रणनीतिक ढांचे को काफी मजबूती दी है.

ये भी पढ़ें: 'माफी मांगने की क्या जरूरत?' अर्शदीप की आक्रामकता पर बोले गंभीर, लगा था जुर्माना

आईपीएल में गुजरात टाइटंस का सफर कैसा रहा?

2022 में अपना डेब्यू करने के बाद से गुजरात टाइटंस ने बहुत कम समय में खुद को आईपीएल की सबसे मजबूत टीमों में से एक के रूप में स्थापित कर लिया है. फ्रेंचाइजी ने अपने पहले चार सीजन में से तीन में प्लेऑफ में जगह बनाई है और अपने शुरुआती अभियान में ही खिताब जीता था. पिछले साल भी शुभमन गिल के नेतृत्व वाली इस टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्लेऑफ में जगह बनाई थी. हालांकि एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस के हाथों हारकर वे टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे. आगामी सीजन में गुजरात टाइटंस अपने अभियान की शुरुआत मुल्लांपुर में पंजाब किंग्स के खिलाफ 31 मार्च को करेगी.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026Gujarat Titans

Trending news

भारत को मिला परमाणु हमले का इलाज? देश में तैयार हुई न्यूक्लियर अटैक से राहत वाली दवा
DNA
भारत को मिला परमाणु हमले का इलाज? देश में तैयार हुई न्यूक्लियर अटैक से राहत वाली दवा
जम्मू में शादी समारोह में फायरिंग, बाल-बाल बचे पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला
Farooq Abdullah
जम्मू में शादी समारोह में फायरिंग, बाल-बाल बचे पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला
बंगाल-केरल विधानसभा चुनाव पर भाजपा ने कसी कमर, कल उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर
vidhan sabha chunav
बंगाल-केरल विधानसभा चुनाव पर भाजपा ने कसी कमर, कल उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर
सिलेंडर के भाव बढ़े, इंडक्शन की बढ़ी 'पूछ', जानिए ईंधन पर देश में कहां क्या है हाल?
LPG Crisis
सिलेंडर के भाव बढ़े, इंडक्शन की बढ़ी 'पूछ', जानिए ईंधन पर देश में कहां क्या है हाल?
दिल्ली धमाका मामले की जांच कहां अटकी? NIA ने बताया, तुफैल और जमीर की रिमांड भी बढ़ी
Delhi blast
दिल्ली धमाका मामले की जांच कहां अटकी? NIA ने बताया, तुफैल और जमीर की रिमांड भी बढ़ी
कश्मीर में पैनिक बाइंग, प्रशासन ने कहा, 'हमारे पास है पर्याप्त स्टॉक'
Kashmir Fuel Shortage
कश्मीर में पैनिक बाइंग, प्रशासन ने कहा, 'हमारे पास है पर्याप्त स्टॉक'
CEC के खिलाफ जल्द पेश होगा महाभियोग प्रस्ताव, क्या हैं विपक्ष के मुख्य आरोप?
India News
CEC के खिलाफ जल्द पेश होगा महाभियोग प्रस्ताव, क्या हैं विपक्ष के मुख्य आरोप?
15340 दिन मौत से लड़ी, नहीं मिली इच्छामृत्यु की इजाजत, आरोपी भी छूटा; कहानी अरुणा की
Aruna Shanbaug
15340 दिन मौत से लड़ी, नहीं मिली इच्छामृत्यु की इजाजत, आरोपी भी छूटा; कहानी अरुणा की
'सदन कोई मेला नहीं है...,' स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में क्या बोले शाह?
amit shah
'सदन कोई मेला नहीं है...,' स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में क्या बोले शाह?
कैसे पूरा होगा विकसित भारत का संकल्प, जगद्गुरु स्वामी सतिशाचार्य जी महाराज ने बताया
Jagadguru Satishacharya Ji
कैसे पूरा होगा विकसित भारत का संकल्प, जगद्गुरु स्वामी सतिशाचार्य जी महाराज ने बताया