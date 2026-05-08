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Hindi Newsक्रिकेटLSG vs RCB: प्रिंस यादव का कहर, मिचेल मार्श का प्रहार... लखनऊ में आरसीबी का बुरा हाल, ऋषभ पंत की टीम का बेड़ा पार

LSG vs RCB: प्रिंस यादव का कहर, मिचेल मार्श का प्रहार... लखनऊ में आरसीबी का बुरा हाल, ऋषभ पंत की टीम का बेड़ा पार

Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru: IPL 2026 में लखनऊ सुपर जाएंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रनों से हराकर प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा है. मिचेल मार्श के तूफानी शतक और प्रिंस यादव की घातक गेंदबाजी ने लखनऊ की जीत पक्की की.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 08, 2026, 01:59 AM IST
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लखनऊ सुपर जाएंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराया. Photo Credit: BCCI
लखनऊ सुपर जाएंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराया. Photo Credit: BCCI

IPL 2026, LSG vs RCB: लखनऊ सुपर जाएंट्स ने इकाना स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2026 के मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को नौ रनों से हरा दिया है. बारिश से कई बार बाधित हुए इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श ने 56 गेंदों में 111 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर सबका दिल जीत लिया. उनके बाद तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने कहर बरपाते हुए आरसीबी को हैरान कर दिया. मार्श और प्रिंस ने लखनऊ की हार का सिलसिला आखिरकार खत्म किया. ऋषभ पंत की कप्तानी वाली टीम लगातार 6 मैचों में शिकस्त खाने के बाद जीती है.

लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया. लखनऊ ने 19 ओवर में 3 विकेट पर 209 रन बनाए. इसके बाद बारिश के कारण आरसीबी को जीत के लिए 19 ओवरों में 213 रनों का लक्ष्य मिला. आरसीबी की टीम 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सकी.

 

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विराट फेल, टिम डेविड की पारी बेकार

आरसीबी के लिए कप्तान रजत पाटीदार ने 31 गेंद पर 61 रन बनाए. उन्होंने 3 चौके और 6 छक्के लगाए. टिम डेविड ने 17 गेंद पर 40 और देवदत्त पडिक्कल ने 25 गेंद पर 34 रन बनाए. क्रुणाल पांड्या 16 गेंद पर 28 और रोमारियो शेफर्ड 15 गेंद पर 23 रन बनाकर नाबाद रहे. लखनऊ के लिए प्रिंस यादव ने 3 विकेट लिए. उन्होंने विराट कोहली (00 रन), जितेश शर्मा (1 रन) और देवदत्त पडिक्कल को आउट किया.

 

 

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पावरप्ले में मिचेल मार्श का प्रहार

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ के लिए मिचेल मार्श और अर्शिन कुलकर्णी ने पारी की शुरुआत की. मार्श ने शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाया और आरसीबी के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दीं. उन्होंने चौथे ओवर में क्रुणाल पांड्या के खिलाफ 12 रन और पांचवें ओवर में रसिख सलाम डार के खिलाफ 17 रन बटोरे. छह ओवर के पावरप्ले के अंत तक लखनऊ का स्कोर बिना किसी नुकसान के 68 रन था.

 

 

मार्श ने लखनऊ के लिए सबसे तेज शतक ठोका

इस पारी के दौरान मार्श ने मात्र 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो उनके आईपीएल करियर का सबसे तेज पचासा है. इसके बाद उन्होंने 49 गेंदों में अपना शतक पूरा कर एक नया इतिहास रच दिया. यह लखनऊ सुपर जाएंट्स के इतिहास का सबसे तेज शतक है. उन्होंने पिछले साल इसी मैदान पर आरसीबी के खिलाफ ऋषभ पंत द्वारा बनाए गए 54 गेंदों के शतक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया.

 

 

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मार्श के बाद पूरन-पंत का प्रहार

मिचेल मार्श ने एक छोर से आक्रमण जारी रखा, लेकिन उनके जोड़ीदार अर्शिन कुलकर्णी रन बनाने के लिए संघर्ष करते दिखे और 10वें ओवर में 24 गेंद पर 17 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद मार्श और निकोलस पूरन ने दूसरे विकेट के लिए 70 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की. मार्श को अंततः जोश हेजलवुड ने 16.1 ओवर में 111 रनों के निजी स्कोर पर डीप पॉइंट पर कैच आउट कराया. पूरन भी आखिरी ओवर में 38 रन बनाकर रसिख सलाम का शिकार बने. कप्तान ऋषभ पंत ने 10 गेंद पर तेजी से नाबाद 32 रन बनाकर टीम को 209 रनों तक पहुंचाया.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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