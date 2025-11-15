IPL 2026: इन खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है लखनऊ, दिल्ली, बैंगलोर और पंजाब की टीमें

IPL 2026: आईपीएल 2026 के लिए सभी टीमों के पास रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर है. सभी टीमें रिटेन किए जाने वाले खिलाड़ियों की सूची तैयार करने में जुटी हुई हैं. इसी बीच कई टीमों से जुड़े बड़े खिलाड़ियों को रिटेन और रिलीज किए जाने से संबंधित अहम खबर आई है.

पंजाब और लखनऊ क्या कर सकती है?

न्यूज एजेंसी आईएएनएस को मिली जानकारी के मुताबिक, पंजाब किंग्स एक्सपीरिएंस ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल, एरॉन हार्डी और काइल जैमीसन को रिलीज सकती है, लेकिन मिच ओवेन को रिटेन किया जा सकता है. लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) ने तेज गेंदबाज मयंक यादव को रिटेन करने का फैसला किया है. मयंक को एलएसजी ने पिछले सीजन 11 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. पीठ की चोट के कारण वो पिछले सीजन सिर्फ 2 मैच खेल सके थे. एलएसजी रवि बिश्नोई, डेविड मिलर और शमार जोसेफ को रिलीज कर सकती है.

केकेआर में क्या है मुमकिन?

कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) वेंकटेश अय्यर को रिलीज कर सकती है. जानकारी के मुताबिक आरआर और केकेआर के बीच नीतिश राणा के ट्रेड को लेकर भी बातचीत चल रही है. 2018 से 2024 तक केकेआर का हिस्सा रहे राणा को पिछले सीजन आरआर ने नीलामी में खरीदा था. केकेआर केएल राहुल के संभावित ट्रेड के लिए दिल्ली कैपिटल्स के साथ भी बातचीत कर रही है.

दिल्ली भी लेगी फैसला

दिल्ली कैपिटल्स तेज गेंदबाज टी नटराजन, सलामी बल्लेबाज जेक फ्रेजर-मैकगर्क और फाफ डू प्लेसिस के साथ कुछ नए खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है. आरसीबी लियाम लिविंगस्टोन, ब्लेसिंग मुजरबानी, यश दयाल और रसिख दार जैसे खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है.

चेन्नई में इन नामों की चर्चा

सीएसके रवींद्र जडेजा और सैम कुरेन की जगह संजू सैमसन के ट्रेड को लेकर चर्चा में है. टीम डेवोन कॉनवे, रचिन रवींद्र, राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा, विजय शंकर और जेमी ओवरटन को रिलीज कर सकती है. जानकारी के मुताबिक सीएसके ज्यादा खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है. मैनेजमेंट का फोकस यंग टीम को बनाने पर है.

(इनपुट-आईएएनएस)