Advertisement
trendingNow13208832
Hindi Newsक्रिकेटLSG Playoff Scenario: 10वें नंबर की LSG को ऐसे मिलेगा प्लेऑफ का टिकट, चौंका देगा ये समीकरण

LSG Playoff Scenario: 10वें नंबर की LSG को ऐसे मिलेगा प्लेऑफ का टिकट, चौंका देगा ये समीकरण

LSG Playoff Qualification Scenarios: ऋषभ पंत की टीम भले ही अंक तालिका में नंबर 10 पर है, लेकिन वो अभी भी प्लेऑफ में एंट्री कर सकती है. हालांकि उसे प्लेऑफ में जाने के लिए चमत्कार करना होगा. आरसीबी के खिलाफ मिली जीत के बाद उसके लिए क्या समीकरण बने हैं, आइए जान लेते हैं...

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 08, 2026, 07:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

LSG vs RCB मैच के बाद लखनऊ के लिए प्लेऑफ की समीकरण (फोटो क्रेडिट X-IPL)
LSG vs RCB मैच के बाद लखनऊ के लिए प्लेऑफ की समीकरण (फोटो क्रेडिट X-IPL)

LSG Playoff Qualification Scenarios: इन दिनों आईपीएल 2026 की धूम है. 19वां सीजन अब अपने आखिरी पड़ाव पर है. 1 खिताब के लिए 10 टीमों के बीच हो रही ये जंग अब हर मैच के साथ रोमांचक हो रही है. 7 मई को खेले गए मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए आखिरकार वो सवेरा आ ही गया, जिसका इंतजार फैंस 9 अप्रैल से कर रहे थे. इकाना स्टेडियम में खेले गए सीजन के 50वें मुकाबले में लखनऊ ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को 9 रनों से मात देकर अपनी लगातार 6 हार के सिलसिले को तोड़ दिया है. बारिश की खलल के बीच खेले गए 'थ्रिलर' मुकाबले में ना सिर्फ लखनऊ को जीत नसीब हुई, बल्कि उनकी प्लेऑफ की धुंधली उम्मीदों में भी जान फूंक दी है.

इकाना स्टेडियम में खेले गए इस अहम मुकाबले को बारिश के कारण 3 बार रोकना पड़ा. नतीजा ये हुआ कि मुकाबला 19-19 ओवर का कर दिया गया. टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी लखनऊ के लिए मिचेल मार्श ने तबाही मचाई. उन्होंने सिर्फ 56 गेंदों पर 111 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 9 छक्के शामिल रहे. निकोलस पूरन (38) और कप्तान ऋषभ पंत (32*) के योगदान से लखनऊ ने 19 ओवर में 209 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया.

DLS मेथड के तहत आरसीबी को 213 रनों का लक्ष्य मिला. विराट कोहली (0) और जैकब बेथेल के जल्दी आउट होने के बाद रजत पाटीदार (61) और टिम डेविड (40) ने संघर्ष किया, लेकिन प्रिंस यादव के 3 विकेटों ने आरसीबी की कमर तोड़ दी. आखिरी ओवर में दिग्वेश राठी ने 20 रन बचाकर लखनऊ को 9 रनों से यादगार जीत दिला दी. क्रुणाल पांड्या और रोमारियो शेफर्ड जीत नहीं दिला सके. लगातार 6 मैच हारने के बाद नसीब हुई इस जीत ने लखनऊ की प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा है.

Add Zee News as a Preferred Source

लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए प्लेऑफ का गणित

भले ही लखनऊ की टीम अंक तालिका में नंबर 10 पर है, लेकिन उसे टॉप 4 की रेस से बाहर समझना अभी समझदारी नहीं होगी, क्योंकि एक ऐसा समीकरण है, जो उसे प्लेऑफ का टिकट दिला सकता है. ये समीकरण हर किसी को चौंका रहा है, लेकिन लखनऊ के फैंस काफी खुश हैं. आइए समझते हैं लखनऊ के प्लेऑफ में पहुंचने का गणित क्या है.

लखनऊ 10 मैचों में सिर्फ 3 जीती है

लखनऊ ने 10 में से 3 मैच जीते हैं और 7 हारे हैं. 6 अंकों के साथ टीम फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 10वें स्थान पर है और उसका नेट रन रेट -0.949 है. लखनऊ को अभी 4 मैच और खेलने हैं. प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए टीम को अपने सभी 4 मैच जीतने होंगे. मतलब हर मैच करो या मरो की स्थिति वाला रहेगा. अगर लखनऊ बाकी चारों मैच जीत लेती है, तो वह अधिकतम 14 अंकों तक पहुंच जाएगी.

लखनऊ को अब क्या करना होगा?

प्लेऑफ में सुरक्षित एंट्री के लिए 16 अंक जरूरी माने जाते हैं, लेकिन कभी-कभी 14 अंकों से भी नैया पार हो जाती है. ऐसा आईपीएल के कई सीजन में हो चुका है. आईपीएल 2024 में आरसीबी (RCB) ने 14 अंकों और बेहतर रन रेट के साथ ही क्वालीफाई किया था, जैसा उस सीजन आरसीबी ने किया था ठीक वैसा ही इस बार लखनऊ को करना होगा.

लखनऊ को टॉप 4 में जाने के लिए सिर्फ 14 अंक काफी नहीं होंगे. उसे बचे हुए चारों मैचों में अपनी जीत का अंतर बड़ा रखना होगा, ताकि नेट रन रेट में सुधार हो. साथ ही, उन्हें दुआ करनी होगी कि मिड-टेबल की अन्य टीमें 14 अंकों से ऊपर न जा सकें. अगर ऐसा हुआ तो 14 अंक वाली टीमों के बीच नेट रन रेट के आधार पर टॉप-4 का फैसला होगा और लखनऊ बाजी मार सकता है. हालांकि इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ऋषभ पंत की टीम की राह कांटों भरी है. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या लखनऊ 2026 में कोई चमत्कार कर पाएगी?

ये भी पढ़ें: BAN vs PAK 1st Test: 60 चौके, 15 छक्के और 588 रन...फिर भी क्यों पहले टेस्ट से बाहर हुए बाबर आजम?

 

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026LSG

Trending news

BJP के जीतते ही विवेक अग्निहोत्री ने किया बड़ा ऐलान, अब रिलीज होगी The Bengal files
Vivek Agnihotri
BJP के जीतते ही विवेक अग्निहोत्री ने किया बड़ा ऐलान, अब रिलीज होगी The Bengal files
बंगाल-तमिलनाडु LIVE: बंगाल CM फेस पर आज लगेगी मुहर, अमित शाह की मौजूदगी में BJP विधायक दल की बैठक
Assembly Election 2026
बंगाल-तमिलनाडु LIVE: बंगाल CM फेस पर आज लगेगी मुहर, अमित शाह की मौजूदगी में BJP विधायक दल की बैठक
जहां पर शपथ लेगा BJP का पहला CM, कोलकाता के उस परेड ग्राउंड का क्या है इतिहास?
West Bengal Election 2026
जहां पर शपथ लेगा BJP का पहला CM, कोलकाता के उस परेड ग्राउंड का क्या है इतिहास?
'DMK-AIADMK एक हुए तो 107 विधायक देंगे इस्तीफा', विजय की धमकी से गरमा गया माहौल
Tamil Nadu News In Hindi
'DMK-AIADMK एक हुए तो 107 विधायक देंगे इस्तीफा', विजय की धमकी से गरमा गया माहौल
कश्मीर में ड्रग माफियाओं पर बड़ा वार! करोड़ों की संपत्तियां जब्त, कई तस्कर अरेस्ट
jammu kashmir news
कश्मीर में ड्रग माफियाओं पर बड़ा वार! करोड़ों की संपत्तियां जब्त, कई तस्कर अरेस्ट
ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर अग्नि-6 का प्रीमियर, 1 साल बाद भारत में क्या-क्या हो रहा
DNA
ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर अग्नि-6 का प्रीमियर, 1 साल बाद भारत में क्या-क्या हो रहा
नासिक TCS दफ्तर में धर्मांतरण की आरोपी निदा खान अरेस्ट, पुलिस ने संभाजीनगर से पकड़ा
Nashik
नासिक TCS दफ्तर में धर्मांतरण की आरोपी निदा खान अरेस्ट, पुलिस ने संभाजीनगर से पकड़ा
काबा गाने वालों की हार से कई देश परेशान! बंगाल के जनादेश से 'वेस्ट मीडिया' में टेंशन
DNA
काबा गाने वालों की हार से कई देश परेशान! बंगाल के जनादेश से 'वेस्ट मीडिया' में टेंशन
अगले 7 दिन बारिश, बिजली और आंधी से कांपेंगे ये राज्य, 8 मई का मौसम बन जाएगा आफत!
weather update
अगले 7 दिन बारिश, बिजली और आंधी से कांपेंगे ये राज्य, 8 मई का मौसम बन जाएगा आफत!
प्लेन में किसी के खिलाफ नारेबाजी करने पर क्या यात्रियों को मिल सकती है सजा?
DGCA
प्लेन में किसी के खिलाफ नारेबाजी करने पर क्या यात्रियों को मिल सकती है सजा?