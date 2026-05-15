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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 में जलवा...फिर भी BCCI ने दूसरे मोहम्मद शमी से क्यों फेरा मुंह? 16 विकेट लेने वाले को किया इग्नोर

IPL 2026 में जलवा...फिर भी BCCI ने 'दूसरे मोहम्मद शमी' से क्यों फेरा मुंह? 16 विकेट लेने वाले को किया इग्नोर

India A squad for tri-series in Sri Lanka: श्रीलंका में होने वाली वनडे ट्राई-सीरीज के लिए इंडिया 'ए' टीम का ऐलान हो गया है. तिलक वर्मा कप्तानी करेंगे, जबकि वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्य जैसे युवा सितारों को जगह मिली है. हालांकि, प्रिंस यादव का नाम न होने से फैंस हैरान हैं.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 15, 2026, 06:49 AM IST
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लखनऊ सुपर जाएंट्स के तेज गेंदबाज प्रिंस यादव.
लखनऊ सुपर जाएंट्स के तेज गेंदबाज प्रिंस यादव.

India A squad for tri-series in Sri Lanka: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की पुरुष चयन समिति ने जून 2026 में श्रीलंका में होने वाली वनडे ट्राई-सीरीज के लिए इंडिया 'ए' टीम की घोषणा कर दी है. इस महत्वपूर्ण दौरे के लिए 23 वर्षीय बल्लेबाज तिलक वर्मा को कप्तान नियुक्त किया गया है. आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स का नेतृत्व कर रहे रियान पराग को टीम का उप-कप्तान बनाया गया है. यह चयनकर्ताओं द्वारा युवा नेतृत्व को तैयार करने के विजन को दिखाता है.

इस ट्राई सीरीज में मेजबान श्रीलंका 'ए', भारत 'ए' और अफगानिस्तान 'ए' की टीमें आमने-सामने होंगी. सीमित ओवरों के ये सभी मुकाबले दांबुला में खेले जाएंगे. व्हाइट-बॉल सीरीज के समापन के बाद, इंडिया 'ए' टीम गाले में श्रीलंका 'ए' के खिलाफ दो रेड-बॉल मैच भी खेलेगी. रेड-बॉल मैचों के लिए टीम की घोषणा बाद में अलग से की जाएगी.

किन युवा सितारों को मिला मौका?

टीम में आईपीएल 2026 में अपने प्रदर्शन से सनसनी फैलाने वाले कई युवा खिलाड़ियों को शामिल किया गया है. इसमें महज 15 साल के वैभव सूर्यवंशी प्रमुख नाम हैं, जिन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सबको प्रभावित किया है. उनके साथ ही पंजाब किंग्स के विस्फोटक ओपनर प्रियांश आर्या और चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए डेथ ओवरों में शानदार गेंदबाजी करने वाले अंशुल कंबोज को भी टीम में जगह मिली है. विकेटकीपर के तौर पर प्रभसिमरन सिंह और कुमार कुशाग्र को शामिल किया गया है.

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क्यों बाहर रह गए 'दूसरे शमी' प्रिंस यादव?

इंडिया 'ए' टीम के चयन में सबसे ज्यादा हैरान करने वाला फैसला प्रिंस यादव को मौका न देना रहा है. लखनऊ सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए इस तूफानी गेंदबाज ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से हर किसी को अपना मुरीद बनाया है. उनकी जगह यश ठाकुर, युद्धवीर सिंह और अरशद खान जैसे गेंदबाजों को तरजीह दी गई है. ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या बीसीसीआई उन्हें सीधे सीनियर टीम में शामिल करने की योजना बना रही है?

ये भी पढ़ें: RCB टॉप पर, नीचे मचा गदर! मुंबई ने पंजाब को हराकर खोला IPL प्लेऑफ का 'डेथ गेट'

आईपीएल में किया है कमाल

'दूसरे मोहम्मद शमी' के नाम से मशहूर प्रिंस ने इस सीजन में विराट कोहली को क्लीन बोल्ड करने का कारनामा किया और अब तक 16 विकेट चटका चुके हैं.  प्रिंस ने पावरप्ले के साथ-साथ मिडिल और डेथ ओवरों में भी कहर बरपाया है. उन्होंने 8.17 की इकोनॉमी रेट से रन दिए हैं. इस सीजन में प्रिंस ने 41 ओवरों में 335 रन दिए हैं.

ये भी पढ़ें: Team India की नई खूंखार ओपनिंग जोड़ी, श्रीलंका की धरती पर मचेगा 'गदर', देखें शेड्यूल

ट्राई सीरीज के लिए भारत ए टीम

तिलक वर्मा (कप्तान), प्रियांश आर्या, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग (उपकप्तान), आयुष बदोनी, निशांत सिंधु, हर्ष दुबे, सूर्यांश शेडगे, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), विप्रज निगम, यश ठाकुर, युद्धवीर सिंह, अंशुल कंबोज, अरशद खान.

 

इंडिया 'ए' टीम का पूरा शेड्यूल (जून 2026)

मैच नं.
दिन
तारीख
मुकाबला

1
मंगलवार
09-जून-26
इंडिया ए बनाम श्रीलंका ए

2
गुरुवार
11-जून-26
इंडिया ए बनाम अफगानिस्तान ए

3
शनिवार
13-जून-26
अफगानिस्तान ए बनाम श्रीलंका ए

4
सोमवार
15-जून-26
इंडिया ए बनाम श्रीलंका ए

5
बुधवार
17-जून-26
इंडिया ए बनाम अफगानिस्तान ए

6
शुक्रवार
19-जून-26
अफगानिस्तान ए बनाम श्रीलंका ए

7
रविवार
21-जून-26
फाइनल

 

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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