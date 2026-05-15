3 विकेट, 3 पर्ची...कौन है LSG का 'अनजान' बॉलर? जिसके सामने संजू, ऋतुराज और उर्विल ने किया सरेंडर, आखिर पर्ची में क्या लिखा था?

Who is Akash Maharaj Singh: आईपीएल 2026 का 59वां मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस हाई-वोल्टेज मुकाबले में पहले गेंदबाजी करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए एक ऐसा चेहरा सामने आया, जिसने न केवल अपनी गेंदबाजी से चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के दिग्गजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, बल्कि अपनी 'रहस्यमयी पर्ची' से पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया. यहां बात हो रही है आकाश सिंह की, जिन्होंने पहले 6 ओवरों में घातक गेंदबाजी का नजारा पेश किया और चेन्नई के खेमे में खलबली मचा दी.

कप्तान ऋषभ पंत ने पावरप्ले में ही आकाश सिंह को गेंद थमाई. आकाश कप्तान के भरोसे पर खरे उतरे और उन्होंने 3 ओवरों में सिर्फ 16 रन खर्च कर 2 विकेट झटक लिए. उनके सामने सबसे पहले ऋतुराज गायकवाड़ आउट हुए और फिर संजू सैमसन जैसे धुरंधर को भी अपना शिकार बनाया.

पर्ची में क्या लिखा था?

आकाश ने पहला विकेट लेने के बाद जेब से सफेद पर्ची निकालकर सेलिब्रेशन किया. इसके बाद जितने भी विकेट लिए, हर बार पर्ची हवा में लहराई. पर्ची में लिखा था '#Akki on fire - Akash knows how to take wickets in T20 game'. इसका मतलब है 'अक्की का जलवा, आकाश जानते हैं कि T20 मैच में विकेट कैसे लिए जाते हैं.' इस सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गई हैं.

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CSK के खिलाफ 'किलर' स्पेल

आकाश ने अपने 4 ओवर के कोटे में सिर्फ 26 रन दिए और 3 महत्वपूर्ण विकेट झटककर चेन्नई को बैकफुट पर धकेल दिया. उन्होंने सबसे पहले CSK के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को फंसाया. फिर विस्फोटक बल्लेबाजसंजू सैमसन को चलता किया. पावरप्ले के बाद चौथा ओवर लेकर आए आकाश ने मिडिल ऑर्डर में तूफानी बैटिंग करने वाले उर्विल पटेल को भी पवेलियन भेज दिया. इस तरह उन्होंने 4 ओवर में 26 रन देकर कुल 3 विकेट अपने नाम किए, जो उनके आईपीएल करियर का बेस्ट स्पेल है.

कौन हैं आकाश सिंह?

आकाश सिंह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, जो घरेलू क्रिकेट में राजस्थान के लिए खेलते हैं. वह फर्स्ट क्लास के 15 मैचों में 27 विकेट ले चुके हैं. लिस्ट-ए के 14 मैचों में 17, जबकि 29 टी20 मैचों में 22 विकेट चटका चुके हैं.

आकाश के आईपीएल करियर की शुरुआत साल 2021 में हुई थी. सबसे पहले उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने मौका दिया था. अपने डेब्यू सीजन में वह सिर्फ एक मैच खेल पाए थे. फिर 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें 6 मैच खिलाए, जिसमें उन्होंने 5 विकेट लिए थे. इसके बाद 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें मौका दिया. पिछले सीजन उन्होंने 3 मैचों में 4 विकेट चटकाए थे. आकाश अब तक कुल 11 आईपीएल मैचों में 12 विकेट ले चुके हैं.

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