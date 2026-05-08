Advertisement
trendingNow13208755
Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: RCB की हार का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट, नहीं तो लखनऊ को झेलनी पड़ती लगातार सातवीं शिकस्त

IPL 2026: RCB की हार का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट, नहीं तो लखनऊ को झेलनी पड़ती लगातार सातवीं शिकस्त

IPL 2026: लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को गुरुवार को खेले गए IPL मैच में 9 रन (DLS मेथड) से हरा दिया. बारिश के कारण इस मैच को 19-19 ओवरों का कर दिया गया था. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 19 ओवर में 3 विकेट खोकर 209 रन बनाए. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को DLS मेथड के तहत जीत के लिए 213 रनों का रिवाइज्ड टारगेट मिला. 

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 08, 2026, 06:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IPL 2026: RCB की हार का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट, नहीं तो लखनऊ को झेलनी पड़ती लगातार सातवीं शिकस्त

IPL 2026: लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को गुरुवार को खेले गए IPL मैच में 9 रन (DLS मेथड) से हरा दिया. बारिश के कारण इस मैच को 19-19 ओवरों का कर दिया गया था. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 19 ओवर में 3 विकेट खोकर 209 रन बनाए. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को DLS मेथड के तहत जीत के लिए 213 रनों का रिवाइज्ड टारगेट मिला. जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम 19 ओवर में 6 विकेट खोकर 203 रन ही बना पाई. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम यह मैच 9 रन (DLS मेथड) से हार गई.

RCB की हार का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ इस मैच में जो हार झेलनी पड़ी है, उसका सबसे बड़ा कारण है विराट कोहली का जीरो पर आउट होना. विराट कोहली बिना खाता खोले पवेलियन लौटे. विराट कोहली को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने बेहतरीन गेंद पर क्लीन बोल्ड करते हुए पवेलियन भेजा. विराट कोहली IPL में 46 पारियों के बाद जीरो पर आउट हुए हैं. विराट कोहली 'डक' पर आखिरी बार साल 2023 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आउट हुए थे.

विराट कोहली बिना खाता खोले आउट

वहीं, रनों का पीछा करते हुए साल 2017 के बाद विराट कोहली पहली बार जीरो पर आउट हुए हैं. 2017 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ चेज करते हुए विराट कोहली बिना खाता खोले आउट हुए थे. इससे पहले, लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने 20 ओवर में 3 विकेट गंवाकर स्कोरबोर्ड पर 209 रन लगाए. मिचेल मार्श और अर्शिन कुलकर्णी ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को शानदार शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 95 रन जोड़े. अर्शिन ने 24 गेंदों में 17 रन बनाए.

Add Zee News as a Preferred Source

मार्श ने मचाई तबाही

वहीं, निकोलस पूरन ने 23 गेंदों में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 38 रनों का योगदान दिया. मार्श और पूरन ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए सिर्फ 41 गेंदों में 70 रनों की शानदार साझेदारी निभाई. मार्श ने एक छोर से अपनी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी, और उन्होंने 49 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. मार्श ने 56 गेंदों का सामना करते हुए 111 रनों की दमदार पारी खेली. अपनी इस पारी में मार्श ने 9 चौके और 9 गगनचुंबी छक्के लगाए. अंत के ओवरों में एलएसजी के कप्तान ऋषभ पंत ने महज 10 गेंदों में 320 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए, 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 32 रन बनाए. एडेन मार्करम एक रन बनाकर नाबाद रहे. आरसीबी के गेंदबाज इस मुकाबले में संघर्ष करते हुए दिखाई दिए. जोश हेजलवुड ने 4 ओवर के स्पेल में 49 रन देकर एक विकेट निकाला. वहीं, रसिख सलाम ने 4 ओवर में 53 रन देकर एक विकेट चटकाया.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

जहां पर शपथ लेगा BJP का पहला CM, कोलकाता के उस परेड ग्राउंड का क्या है इतिहास?
West Bengal Election 2026
जहां पर शपथ लेगा BJP का पहला CM, कोलकाता के उस परेड ग्राउंड का क्या है इतिहास?
'DMK-AIADMK एक हुए तो 107 विधायक देंगे इस्तीफा', विजय की धमकी से गरमा गया माहौल
Tamil Nadu News In Hindi
'DMK-AIADMK एक हुए तो 107 विधायक देंगे इस्तीफा', विजय की धमकी से गरमा गया माहौल
कश्मीर में ड्रग माफियाओं पर बड़ा वार! करोड़ों की संपत्तियां जब्त, कई तस्कर अरेस्ट
jammu kashmir news
कश्मीर में ड्रग माफियाओं पर बड़ा वार! करोड़ों की संपत्तियां जब्त, कई तस्कर अरेस्ट
ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर अग्नि-6 का प्रीमियर, 1 साल बाद भारत में क्या-क्या हो रहा
DNA
ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर अग्नि-6 का प्रीमियर, 1 साल बाद भारत में क्या-क्या हो रहा
नासिक TCS दफ्तर में धर्मांतरण की आरोपी निदा खान अरेस्ट, पुलिस ने संभाजीनगर से पकड़ा
Nashik
नासिक TCS दफ्तर में धर्मांतरण की आरोपी निदा खान अरेस्ट, पुलिस ने संभाजीनगर से पकड़ा
काबा गाने वालों की हार से कई देश परेशान! बंगाल के जनादेश से 'वेस्ट मीडिया' में टेंशन
DNA
काबा गाने वालों की हार से कई देश परेशान! बंगाल के जनादेश से 'वेस्ट मीडिया' में टेंशन
अगले 7 दिन बारिश, बिजली और आंधी से कांपेंगे ये राज्य, 8 मई का मौसम बन जाएगा आफत!
weather update
अगले 7 दिन बारिश, बिजली और आंधी से कांपेंगे ये राज्य, 8 मई का मौसम बन जाएगा आफत!
क्या मुंबई की ट्रैफिक समस्या अब पानी पर दौड़ती मेट्रो करेगी खत्म? जानिए वॉटर मेट्रो
Mumbai Water Metro Project
क्या मुंबई की ट्रैफिक समस्या अब पानी पर दौड़ती मेट्रो करेगी खत्म? जानिए वॉटर मेट्रो
चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर SC की तल्ख टिप्पणी, कहा- सत्ता बदलती है, तरीका नहीं
 Supreme Court
चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर SC की तल्ख टिप्पणी, कहा- सत्ता बदलती है, तरीका नहीं
तमिलनाडु की सियासत में सुपर ट्विस्ट, AIADMK के दिग्गज को मिला डिप्टी सीएम का ऑफर?
Tamil Nadu
तमिलनाडु की सियासत में सुपर ट्विस्ट, AIADMK के दिग्गज को मिला डिप्टी सीएम का ऑफर?