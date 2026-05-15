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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: लखनऊ में आज CSK के लिए करो या मरो की लड़ाई, दांव पर प्लेऑफ का टिकट, ये 5 खिलाड़ी पलभर में पलट सकते हैं मैच

IPL 2026: लखनऊ में आज CSK के लिए 'करो या मरो' की लड़ाई, दांव पर प्लेऑफ का टिकट, ये 5 खिलाड़ी पलभर में पलट सकते हैं मैच

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने अपने पिछले 3 मैच लगातार जीते हैं. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम 11 मैचों में 6 जीत और 5 हार के साथ 12 अंक लेकर प्वाइंट्स टेबल में पांचवें नंबर पर है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम को IPL 2026 के प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अपने बचे हुए 3 मैच लगातार जीतने होंगे. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम इस स्थिति में 18 अंकों के साथ IPL 2026 के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी. 

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 15, 2026, 09:57 AM IST
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IPL 2026: लखनऊ में आज CSK के लिए 'करो या मरो' की लड़ाई, दांव पर प्लेऑफ का टिकट, ये 5 खिलाड़ी पलभर में पलट सकते हैं मैच

IPL 2026: लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच IPL 2026 का मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. इकाना लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) का होम ग्राउंड है. इस मैदान पर जीत दर्ज करना चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए बड़ी चुनौती होगी. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) का IPL 2026 में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन रहा है. टीम 11 मैचों में सिर्फ 3 जीत दर्ज कर सकी है और प्वाइंट्स टेबल में 8 अंकों के साथ आखिरी स्थान (दसवें नंबर) पर है. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम IPL 2026 के प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है.

आज CSK के लिए 'करो या मरो' की लड़ाई

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने अपने पिछले 3 मैच लगातार जीते हैं. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम 11 मैचों में 6 जीत और 5 हार के साथ 12 अंक लेकर प्वाइंट्स टेबल में पांचवें नंबर पर है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम को IPL 2026 के प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अपने बचे हुए 3 मैच लगातार जीतने होंगे. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम इस स्थिति में 18 अंकों के साथ IPL 2026 के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए आज लखनऊ के इकाना स्टेडियम में मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ'करो या मरो' की लड़ाई होगी. मैच में 5 खिलाड़ियों पर सबकी नजरें रहेंगी.

1. संजू सैमसन

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम को सबसे बड़ा खतरा चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के ओपनर और विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन से होगा. संजू सैमसन बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. संजू सैमसन अभी तक IPL 2026 के 11 मैचों में 53.75 की औसत से 430 रन बना चुके हैं, जिसमें 2 शतक और 1 अर्धशतक शामिल हैं. IPL 2026 में संजू सैमसन का हाईएस्ट स्कोर नाबाद 115 रन है.

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2. ऋषभ पंत

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के कप्तान ऋषभ पंत का IPL 2026 में अभी तक प्रदर्शन बेहद खराब रहा है. ऋषभ पंत ने अभी तक 11 मैचों में 27.89 की औसत से 251 रन बनाए हैं, जिसमें सिर्फ एक अर्धशतक ही शामिल है. ऋषभ पंत का हाईएस्ट स्कोर नाबाद 68 रन रहा है. भले ही पिछले कई मैचों से ऋषभ का बल्ला खामोश हैं, लेकिन सम्मान की लड़ाई में पंत जरूर अपना बेस्ट प्रदर्शन देने की कोशिश करेंगे. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ आज के मैच में ऋषभ पंत बड़ी पारी खेल सकते हैं.

3. उर्विल पटेल

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खूंखार बल्लेबाज उर्विल पटेल गहरा घाव दे सकते हैं. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का यह मैच विनर बल्लेबाज फॉर्म में आ चुका है. 10 मई को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के पिछले मैच में उर्विल पटेल ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में 23 गेंद पर 65 रनों की पारी खेली थी. उर्विल पटेल ने 282.60 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 2 चौके और 8 छक्के ठोके थे.

4. नूर अहमद

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खूंखार स्पिनर नूर अहमद सबसे बड़ा काल साबित हो सकते हैं. नूर अहमद का इस IPL 2026 सीजन में प्रदर्शन ठीक-ठाक रहा है. नूर अहमद ने IPL 2026 के 11 मैचों में अभी तक 27.16 की गेंदबाजी औसत से 12 विकेट चटकाए हैं, जिसमें उनका बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 21 रन देकर 3 विकेट लेना रहा है.

5. प्रिंस यादव

प्रिंस यादव शुरुआती और डेथ ओवरों में विकेट चटकाने में माहिर हैं. प्रिंस यादव ने IPL 2026 में अभी तक 101 डॉट गेंदें फेंकी हैं. प्रिंस यादव ने IPL 2026 के 11 मैचों में अभी तक 20.93 की गेंदबाजी औसत से 16 विकेट चटकाए हैं, जिसमें उनका बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 32 रन देकर 3 विकेट लेना रहा है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के तेज गेंदबाज प्रिंस यादव सबसे बड़ा काल साबित हो सकते हैं.

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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