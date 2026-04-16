पूरन को किया चारों खाने चित, अब नए 'ब्रह्मास्त्र' की तैयारी! लुंगी एंगिडी ने विरोधियों को दी बड़ी चेतावनी

IPL 2026 Delhi Capitals: दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज लुंगी एंगिडी आईपीएल में लगातार खुद को विकसित कर रहे हैं और उनकी विविधताओं ने सटीक प्रदर्शन किया है. इस गेंदबाज ने अपनी गति में बेहतरीन बदलाव किया है, जबकि उनके ऑफ कटर और लेग कटर ने भी बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं. एंगिडी की स्लोअर गेंदें काफी चकमा देने वाली रही हैं. मिक्स्ड लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को चकमा देने की उनकी क्षमता लगातार प्रभावी बनी हुई है.

निकोलस पूरन को आउट करना कला का एक बेहतरीन नमूना था. वेस्टइंडीज का यह बल्लेबाज शॉट खेलने के लिए पहले ही मन बना चुका था और आगे बढ़ आया था. तभी एंगिडी ने अपनी स्लोअर बॉल फेंकी, जो आखिरी पल में तेजी से नीचे गिरी (डिप्ड) और उनके डिफेंस को भेदते हुए विकेटों से जा टकराई. दिल्ली कैपिटल्स के साथ मीडिया बातचीत के दौरान, एंगिडी ने सीक्रेट हथियार को लेकर भी खुलासा किया. उन्होंने कहा, "ऐसी चीजें हैं जिन पर मैं काम कर रहा हूं, लेकिन शायद आप उन्हें इस टूर्नामेंट में अभी नहीं देख पाएंगे.''

ये भी पढ़ें: SRH को बड़ा झटका, तूफानी बॉलर IPL से बाहर, क्या कमिंस की वापसी से बचेगी टीम की लाज?

Add Zee News as a Preferred Source

आकिब नबी की गेंदबाजी में किसकी झलक?

एंगिडी ने बताया कि नई चीजों को सीखने में समय लगता है. वह हमेशा बढ़त हासिल करने के लिए नई कोशिशें करते रहते हैं. एंगिडी ने कहा कि आकिब जैसे खिलाड़ियों के साथ गेंदबाजी करते हुए आप बहुत कुछ सीखते हैं. उनके गेंद स्विंग कराने का तरीका मुझे भुवनेश्वर कुमार की याद दिलाता है. मैं हर गेंदबाज से कुछ न कुछ सीखता हूं और हर बार आईपीएल आने पर मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है.

ये भी पढ़ें: IPL 2026: Arshdeep Singh ने लगाया अनोखा शतक... ऐसा करने वाले बॉलर बने

स्थानीय खिलाड़ियों से भी सीख सकता है अंतरराष्ट्रीय स्टार

एंगिडी ने साफ किया कि वह आईपीएल में यह सोचकर नहीं आते कि उन्हें सब कुछ पता है. उनके अनुसार स्थानीय खिलाड़ियों को परिस्थितियों का बेहतर ज्ञान होता है. वह जो कुछ भी सीखते हैं, वह स्थानीय खिलाड़ियों से आता है. उन्होंने कहा कि अगर किसी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं भी खेला है, तब भी वह उनसे सीख सकते हैं और साथ ही उन्हें सिखाने के लिए भी तैयार रहते हैं. वह सीखने के प्रति हमेशा खुले रहते हैं और जो भी संभव हो उसे साझा भी करते हैं.