25957 रन बनाने वाले महान बल्लेबाज भी हुए वैभव सूर्यवंशी के मुरीद, बुमराह के खिलाफ छक्के ने जीता दिल

IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi: मुंबई इंडियंस के मुख्य कोच माहेला जयवर्धने ने राजस्थान रॉयल्स के 15 वर्षीय सनसनी वैभव सूर्यवंशी की जमकर प्रशंसा की है. जयवर्धने ने कहा कि इस युवा खिलाड़ी का विकास देखना बेहद रोमांचक होगा और बुमराह जैसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के खिलाफ उनके निडर रवैये ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है. इंटरनेशनल क्रिकेट में जयवर्धने 652 मैचों में 25957 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से तीनों फॉर्मेट में कुल 54 शतक और 136 अर्धशतक निकले हैं. इतने बड़े क्रिकेटर की तरफ से ऐसी तारीफ मिलना वैभव के लिए गर्व की बात है.

गुवाहाटी में बारिश के कारण 11-11 ओवरों के हुए इस मुकाबले में सूर्यवंशी ने महज 14 गेंदों में 39 रनों की आतिशी पारी खेली. मैच के बाद बात करते हुए जयवर्धने ने स्वीकार किया कि इस युवा खिलाड़ी का आत्मविश्वास और उच्च स्तर की गेंदबाजी का सामना करने की क्षमता लगातार बढ़ रही है. जयवर्धने ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वे वैभव की प्रतिभा से पिछले साल से ही वाकिफ थे. उन्होंने कहा कि बुमराह शायद अपनी लेंथ से थोड़ा चूक गए और वैभव उसके लिए पूरी तरह तैयार थे. कोच ने माना कि सूर्यवंशी ने उनके गेंदबाजों पर कड़ा प्रहार किया और उन्हें बैकफुट पर धकेल दिया.

यशस्वी की पारी कितनी महत्वपूर्ण थी?

मुंबई के कोच ने यशस्वी जायसवाल की भूमिका को भी जीत का मुख्य आधार बताया. यशस्वी ने पहले तीन ओवरों में आक्रामक शॉट खेले और अंत तक बल्लेबाजी की, जिससे बड़ा अंतर पैदा हुआ. जयवर्धने ने कहा कि अब टीम को अपनी गलतियों को समझना होगा और उन पर काम करना होगा. वैभव की पारी पूरी तरह से आक्रामक इरादों पर टिकी थी. पहली बार बुमराह का सामना करते हुए इस 15 वर्षीय खिलाड़ी ने बिना किसी झिझक के उनके पहले ही ओवर में दो गगनचुंबी छक्के जड़ दिए. इसने मैच का रुख तय कर दिया और राजस्थान रॉयल्स पावरप्ले में ही काफी आगे निकल गई.

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आईपीएल 2026 का सबसे बड़ा उभरता खिलाड़ी

आईपीएल 2026 में अब तक वैभनव का प्रदर्शन असाधारण रहा है. उन्होंने 3 मैचों में 40 से अधिक की औसत और विस्फोटक स्ट्राइक रेट के साथ 122 रन बनाए हैं. सीजन की शुरुआत में उन्होंने महज 15 गेंदों में अर्धशतक जड़कर अपनी धमक दिखाई थी. अब इस पारी ने उनकी चर्चा और बढ़ा दी है.

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बारिश के बाद राजस्थान ने किया हमला

बारिश के कारण मैच में देरी हुई और इसे प्रति पक्ष 11 ओवर का कर दिया गया. वैभव और यशस्वी ने शुरू से ही मुंबई के गेंदबाजों को संभलने का मौका नहीं दिया. इस जोड़ी ने महज 5 ओवर में 80 रन जोड़कर मुंबई के गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त कर दिया. जहां वैभव ने 39 रन बनाकर धमाका किया, वहीं यशस्वी ने 32 गेंदों में 77 रनों की नाबाद और आक्रामक पारी खेलकर सुनिश्चित किया कि गति कम न हो. राजस्थान ने 11 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बनाए. जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम शुरुआती झटकों से कभी उबर नहीं पाई और 9 विकेट पर 123 रन ही बना सकी, जिससे उन्हें 27 रनों से हार झेलनी पड़ी.