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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: करो या मरो के मैच में बेंच गर्म कर रहा सबसे खूंखार तेज गेंदबाज, KKR के फैसले से फैंस ने पकड़ लिया अपना सिर

IPL 2026: करो या मरो के मैच में बेंच गर्म कर रहा सबसे खूंखार तेज गेंदबाज, KKR के फैसले से फैंस ने पकड़ लिया अपना सिर

IPL 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच IPL 2026 का मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जा रहा है. इस मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का एक खूंखार तेज गेंदबाज बेंच गर्म कर रहा है. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने IPL 2026 की नीलामी में इस खूंखार तेज गेंदबाज को 18 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन इस तेज गेंदबाज ने मौजूदा सीजन में अब तक सिर्फ एक मैच ही खेला है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 20, 2026, 07:51 PM IST
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IPL 2026: करो या मरो के मैच में बेंच गर्म कर रहा सबसे खूंखार तेज गेंदबाज, KKR के फैसले से फैंस ने पकड़ लिया अपना सिर

IPL 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच IPL 2026 का मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जा रहा है. इस मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का एक खूंखार तेज गेंदबाज बेंच गर्म कर रहा है. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने IPL 2026 की नीलामी में इस खूंखार तेज गेंदबाज को 18 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन इस तेज गेंदबाज ने मौजूदा सीजन में अब तक सिर्फ एक मैच ही खेला है.

करो या मरो के मैच में बेंच गर्म कर रहा सबसे खूंखार तेज गेंदबाज

श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना को IPL 2026 की नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने 18 करोड़ रुपये में खरीदा था. बुधवार 20 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ 'करो या मरो' के मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने मथीशा पथिराना को अपनी प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया. मथीशा पथिराना ने शनिवार 16 मई को कोलकाता में गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए अपना डेब्यू किया था. मथीशा पथिराना उस मैच में सिर्फ 1.2 ओवर ही गेंदबाजी कर पाए थे.

फैंस ने पकड़ लिया अपना सिर

मथीशा पथिराना हैमस्ट्रिंग में चोट लगने के कारण मैदान से बाहर चले गए थे. मथीशा पथिराना अभी तक इस चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं और इसी वजह से मुंबई इंडियंस के खिलाफ इस हाई-वोल्टेज मैच के लिए वह टीम में चयन के लिए उपलब्ध नहीं हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की प्लेइंग इलेवन में सिर्फ मथीशा पथिराना ही एकमात्र बदलाव हैं. मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ वरुण चक्रवर्ती की उपलब्धता पर भी सवाल उठ रहे थे, लेकिन यह भारतीय मिस्ट्री स्पिनर इस 'करो या मरो' वाले मैच में खेल रहा है. मथीशा पथिराना की जगह, वेस्टइंडीज के बल्लेबाज रोवमैन पॉवेल कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की प्लेइंग XI में वापस आ गए हैं.

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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