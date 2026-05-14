6 6 6 6 6 6: 33 बॉल पर 75 रन...PBKS के जबड़े से जीत छीनने वाले Tilak Varma ने मैच के बाद क्या कहा?

Tilak Varma Big Statement: आईपीएल 2026 के 58वें मुकाबले में तिलक वर्मा ने कमाल कर दिया. उनकी 33 गेंदों पर 75 रनों की तूफानी पारी के दम पर मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से रौंद दिया. पंजाब किंग्स ने मुंबई को 201 रनों का टारगेट दिया था, जिसका पीछा करते हुए मुंबई एक वक्त लड़खड़ा गई थी. आखिरी तीन ओवर में जीत के लिए 50 रन चाहिए थे. यहां से लगा कि शायद पंजाब बाजी मार जाएगी, लेकिन तिलक ने छक्कों की बारिश करके मैच पलट दिया. उन्होंने 33 गेंदों पर 6 चौके और 6 छक्के उड़ाकर पंजाब के जबड़े से जीत छीन ली. टीम को अकेले दम पर जीत दिलाने के बाद तिलक ने अपनी इस मैच विनिंग पारी का राज खोला.

मैच के बाद तिलक वर्मा ने साफ किया कि वो आखिर तक क्रीज पर टिके रहना चाहते थे. तिलक ने बताया कि विकेट बल्लेबाजी के लिए अच्छा था, इसलिए उन्होंने खिरी ओवरों में अटैक करने का फैसला किया. तिलक ने कहा 'सच कहूं तो, मुझे मैच फिनिश करना बहुत पसंद है. विश्व कप और कुछ अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के बाद, अब मुझे समझ आ गया है कि खेल को अंत तक कैसे ले जाया जाता है और उसे कैसे खत्म किया जाता है. हमने उम्मीद नहीं की थी कि विकेट ऐसा व्यवहार करेगा, गेंद काफी धीमी (Slow) आ रही थी और नीची (Low) रह रही थी, जिसकी वजह से बड़े शॉट्स खेलना आसान नहीं था.'

'हमने देखा कि कैसे पंजाब किंग्स ने पहले 15 ओवरों में संघर्ष किया, लेकिन बाद में अजमतुल्लाह और विष्णु विनोद ने उन्हें एक अच्छे स्कोर तक पहुंचा दिया. मैंने मन बना लिया था कि मैं खेल को गहरा (Deep) लेकर जाऊंगा. दूसरे ब्रेक के दौरान मैंने कोच से बात की थी, मुझे पता था कि बस एक बड़े ओवर की जरूरत है और मैं मैच खत्म कर सकता हूं.'

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विल जैक्स की तारीफ की

तिलक वर्मा ने विज जैक्स की भी तारीफ की. उन्होंने कहा 'मैच खत्म करने में विल की पारी ने बहुत मदद की. मैंने उसे बस इतना कहा कि अपनी 'शेप' (Shape) बनाए रखे और अंधाधुंध बल्ला घुमाने के बजाय गेंद पर नजर रखे. यहां की ऊंचाई (Altitude) के कारण गेंद हवा में ज्यादा तेजी से तैरती है, इसलिए आपको आंख बंद करके हिट करने की जरूरत नहीं है, मैंने उसे बस धैर्य रखने और गेंदबाजों की 'स्लोअर बॉल्स' (Slower Ones) पर नजर रखने की सलाह दी थी.'

मैच का लेखा-जोखा

अगर मैच की बात करें तो गुरुवार को धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब किंग्स ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 200 रन बनाए थे. जवाब में मुंबई इंडियंस ने 19.5 ओवर में 4 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया.

पंजाब के लिए प्रभसिमरन सिंह ने सबसे ज्यादा 57 रन बनाए, जबकि अजमतुल्लाह ओमरजई ने 17 गेंदों में 38 रन की विस्फोटक पारी खेली थी. आखिर में जेवियर बार्टलेट ने 7 गेंदों में नाबाद 18 रन जोड़कर टीम को 200 के पार पहुंचाया था. मुंबई के लिए शार्दूल ठाकुर ने 4 जबकि दीपक चाहर ने 2 विकेट निकाले.

मुंबई को तिलक ने अकेले के दम पर जिताया मैच

201 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए मुंबई के लिए तिलक ने सिर्फ 33 गेंदों में नाबाद 75 रन की विस्फोटक पारी खेली. उन्हें इस पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. तिलक के अलावा रायन रिकल्टन ने 48 रन और विल जैक्स ने आखिर में 10 गेंदों में नाबाद 25 रन बनाकर मैच फिनिश किया. पंजाब के लिए अजमतुल्लाह ओमरजई ने 2 विकेट लिए, जबकि युजवेंद्र चहल और मार्को यानसन को 1-1 सफलता मिली.

पंजाब लगातार 5वां मैच हारी

मुंबई इंडियंस की इस सीजन 12 मैचों में यह चौथी जीत रही. मुंबई पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, जबकि पंजाब किंग्स की 12 मैचों में यह 5वीं हार रही. पंजाब लगातार 5वां मैच हार चुकी है. इस हार ने उसकी प्लेऑफ की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया है. अब अगर पंजाब को टॉप-4 का टिकट चाहिए तो उसे बचे हुए दोनों मैच जीतने होंगे. पंजाब के पास 12 मैचों में कुल 13 अंक हैं.

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