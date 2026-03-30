Video: MI फैन का प्रपोजल और KKR वाली का 'यस', अंगूठी ने करा दिया 'सुपर ओवर', फिर क्या हुआ?

Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders: आईपीएल 2026 के दौरान मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस (MI) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच मुकाबला चल रहा था. इसी दौरान स्टैंड्स में एक बेहद दिलचस्प और थोड़ा अफरा-तफरी भरा नजारा देखने को मिला. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में देखा गया कि मुंबई इंडियंस की जर्सी पहने एक प्रशंसक ने अपनी पार्टनर को प्रपोज करने का फैसला किया, जो कोलकाता नाइट राइडर्स के रंगों वाली जर्सी पहने हुए थीं.

यह पल क्रिकेट के मैदान पर दो कट्टर प्रतिद्वंद्वी टीमों के प्रशंसकों के बीच प्यार की एक अनूठी कहानी बयां कर रहा था. जैसे ही वह प्रशंसक घुटनों के बल बैठा और प्रपोजल की शुरुआत हुई, तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी. सगाई की अंगूठी अचानक उसके हाथ से फिसल कर स्टैंड्स की सीढ़ियों के बीच कहीं गिर गई. जो पल एक रोमांटिक और यादगार तस्वीर बनने वाला था, वह अचानक अंगूठी की तलाश में बदल गया. आसपास बैठे लोग अपनी सीटों से नीचे देखने लगे और हाथों से सीढ़ियों को टटोलने लगे. कुछ पलों के लिए स्टेडियम का पूरा ध्यान मैदान की जगह उस खोई हुई अंगूठी पर केंद्रित हो गया था.

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क्या खोई हुई अंगूठी आखिरकार मिल पाई?

खुशकिस्मती से यह घबराहट ज्यादा देर तक नहीं रही. कुछ ही सेकंडों की मशक्कत के बाद अंगूठी मिल गई, जिससे सभी ने राहत की सांस ली. अंगूठी मिलते ही स्टैंड्स में हंसी और तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी. इसके बाद प्रपोजल फिर से शुरू हुआ और उस शख्स ने अपनी पार्टनर को अंगूठी पहनाई. यह प्रपोजल अब उस मूल योजना से कहीं ज्यादा यादगार बन गया था, क्योंकि इसमें एक छोटा सा 'ट्विस्ट' और एक सुखद अंत भी जुड़ गया था.

Shei Prothom Bhalobashar feeling pic.twitter.com/AtiWuB863m — KolkataKnightRiders (@KKRiders) March 30, 2026

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मैदान पर मुंबई इंडियंस ने कैसे मचाया धमाल?

स्टैंड्स में जहां रोमांस और थोड़ी अराजकता चल रही थी, वहीं मैदान पर रनों की बारिश हो रही थी. कोलकाता ने मुंबई के सामने 221 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था. इस कठिन लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस के सलामी बल्लेबाजों रोहित शर्मा और रयान रिकेल्टन ने शानदार शुरुआत की. दोनों ने मिलकर 148 रनों की साझेदारी की और मैच को केकेआर की पहुंच से दूर कर दिया. रोहित शर्मा ने इस मैच में ऐसी बल्लेबाजी की जैसे वे फिर से 25 साल के हो गए हों. मुंबई ने अंततः 6 विकेट और 5 गेंद शेष रहते इस रोमांचक जीत को अपने नाम किया. रोहित ने 78 और रिकेल्टन ने 81 रन बनाए.