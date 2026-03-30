Advertisement
trendingNow13159130
Hindi Newsक्रिकेटVideo: MI फैन का प्रपोजल और KKR वाली का यस, अंगूठी ने करा दिया सुपर ओवर, फिर क्या हुआ?

Video: MI फैन का प्रपोजल और KKR वाली का 'यस', अंगूठी ने करा दिया 'सुपर ओवर', फिर क्या हुआ?

MI Fan Proposes KKR Supporter: वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और केकेआर के बीच रोमांचक मुकाबले के दौरान एक फैन का प्रपोजल वायरल हो गया. प्रपोज करते समय अंगूठी गिर जाने से स्टैंड्स में अफरा-तफरी मच गई, लेकिन अंत में प्यार की जीत हुई.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 30, 2026, 05:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit: X/@KKRiders Screengrab
Photo Credit: X/@KKRiders Screengrab

Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders: आईपीएल 2026 के दौरान मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस (MI) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच मुकाबला चल रहा था. इसी दौरान स्टैंड्स में एक बेहद दिलचस्प और थोड़ा अफरा-तफरी भरा नजारा देखने को मिला. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में देखा गया कि मुंबई इंडियंस की जर्सी पहने एक प्रशंसक ने अपनी पार्टनर को प्रपोज करने का फैसला किया, जो कोलकाता नाइट राइडर्स के रंगों वाली जर्सी पहने हुए थीं.

यह पल क्रिकेट के मैदान पर दो कट्टर प्रतिद्वंद्वी टीमों के प्रशंसकों के बीच प्यार की एक अनूठी कहानी बयां कर रहा था. जैसे ही वह प्रशंसक घुटनों के बल बैठा और प्रपोजल की शुरुआत हुई, तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी. सगाई की अंगूठी अचानक उसके हाथ से फिसल कर स्टैंड्स की सीढ़ियों के बीच कहीं गिर गई. जो पल एक रोमांटिक और यादगार तस्वीर बनने वाला था, वह अचानक अंगूठी की तलाश में बदल गया. आसपास बैठे लोग अपनी सीटों से नीचे देखने लगे और हाथों से सीढ़ियों को टटोलने लगे. कुछ पलों के लिए स्टेडियम का पूरा ध्यान मैदान की जगह उस खोई हुई अंगूठी पर केंद्रित हो गया था.

ये भी पढ़ें: कभी डिफेंडर, कभी मर्सिडीज.. खिलौने की तरह हार्दिक बांट रहे करोड़ों की कारें

Add Zee News as a Preferred Source

क्या खोई हुई अंगूठी आखिरकार मिल पाई?

खुशकिस्मती से यह घबराहट ज्यादा देर तक नहीं रही. कुछ ही सेकंडों की मशक्कत के बाद अंगूठी मिल गई, जिससे सभी ने राहत की सांस ली. अंगूठी मिलते ही स्टैंड्स में हंसी और तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी. इसके बाद प्रपोजल फिर से शुरू हुआ और उस शख्स ने अपनी पार्टनर को अंगूठी पहनाई. यह प्रपोजल अब उस मूल योजना से कहीं ज्यादा यादगार बन गया था, क्योंकि इसमें एक छोटा सा 'ट्विस्ट' और एक सुखद अंत भी जुड़ गया था.

 

 

ये भी पढ़ें: मुंबई ने खत्म किया 14 साल पुराना श्राप.. 2012 में पहला मैच जीतने के बाद क्या हुआ?

मैदान पर मुंबई इंडियंस ने कैसे मचाया धमाल?

स्टैंड्स में जहां रोमांस और थोड़ी अराजकता चल रही थी, वहीं मैदान पर रनों की बारिश हो रही थी. कोलकाता ने मुंबई के सामने 221 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था. इस कठिन लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस के सलामी बल्लेबाजों रोहित शर्मा और रयान रिकेल्टन ने शानदार शुरुआत की. दोनों ने मिलकर 148 रनों की साझेदारी की और मैच को केकेआर की पहुंच से दूर कर दिया. रोहित शर्मा ने इस मैच में ऐसी बल्लेबाजी की जैसे वे फिर से 25 साल के हो गए हों. मुंबई ने अंततः 6 विकेट और 5 गेंद शेष रहते इस रोमांचक जीत को अपने नाम किया. रोहित ने 78 और रिकेल्टन ने 81 रन बनाए.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026mumbai indiansKolkata Knight Riders

Trending news

'लूटे हुए पैसों से लोगों को बांट रहे उपहार', विजय का स्टालिन सरकार पर बड़ा हमला
Assembly Election 2026
'लूटे हुए पैसों से लोगों को बांट रहे उपहार', विजय का स्टालिन सरकार पर बड़ा हमला
24 घंटे में बदलेगा मौसम, उत्तर भारत में आंधी के साथ बारिश की चेतावनी; IMD का अलर्ट
weather update
24 घंटे में बदलेगा मौसम, उत्तर भारत में आंधी के साथ बारिश की चेतावनी; IMD का अलर्ट
गल्फ में फंसे हैं 18 जहाज, 5 Kg सिलेंडर पर दूर हो गई कन्फ्यूजन; क्या बोली मोदी सरकार
LPG
गल्फ में फंसे हैं 18 जहाज, 5 Kg सिलेंडर पर दूर हो गई कन्फ्यूजन; क्या बोली मोदी सरकार
Digital Census: जनगणना में खुद भर सकेंगे अपनी जानकारी, 2 मिनट में समझिए पूरा प्रॉसेस
census 2026
Digital Census: जनगणना में खुद भर सकेंगे अपनी जानकारी, 2 मिनट में समझिए पूरा प्रॉसेस
मार्च में लौट आई ठंड! कैसा खेल खेल रहा मौसम? कश्मीर में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर
Jammu and Kashmir weather update
मार्च में लौट आई ठंड! कैसा खेल खेल रहा मौसम? कश्मीर में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर
कश्मीर में फिर बिगड़ा मौसम, उरी में भूस्खलन से ट्रैफिक जाम; IMD ने जारी किया अलर्ट
kashmir weather update
कश्मीर में फिर बिगड़ा मौसम, उरी में भूस्खलन से ट्रैफिक जाम; IMD ने जारी किया अलर्ट
कौन है श्रीनिवास लुईस? जिसने 1000+ फर्जी बम धमकियों से मचाई दहशत, अब चढ़ा हत्थे
Srinivas Louis Arrest
कौन है श्रीनिवास लुईस? जिसने 1000+ फर्जी बम धमकियों से मचाई दहशत, अब चढ़ा हत्थे
यह आईएएस कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता है, इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं हो रहा?
kerala election 2026
यह आईएएस कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता है, इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं हो रहा?
पाक में ट्रेनिंग, बांग्लादेश-नेपाल लिंक... भारत के खिलाफ ‘ट्रायंगल टेरर गेम’ एक्सपोज
Pakistan
पाक में ट्रेनिंग, बांग्लादेश-नेपाल लिंक... भारत के खिलाफ ‘ट्रायंगल टेरर गेम’ एक्सपोज
जल्लाद! सब्जी की तरह गर्लफ्रेंड के टुकड़े कर फ्रिज में रखा, सिर का हिस्सा गायब है
crime news
जल्लाद! सब्जी की तरह गर्लफ्रेंड के टुकड़े कर फ्रिज में रखा, सिर का हिस्सा गायब है