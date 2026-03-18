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Hindi Newsक्रिकेटMI SWOT Analysis: हार्दिक पांड्या की टीम में क्या है कमजोरी? 6 साल से खिताब का इंतजार, 2 वर्ल्ड चैंपियन कप्तान एक्स फैक्टर

MI SWOT Analysis: हार्दिक पांड्या की टीम में क्या है कमजोरी? 6 साल से खिताब का इंतजार, 2 वर्ल्ड चैंपियन कप्तान 'एक्स फैक्टर'

MI SWOT Analysis: आईपीएल 2026 में मुंबई के पास अपने खिताब के सूखे को खत्म करने का एक मौका है. टीम में मौजूद लचीलेपन के कारण कप्तान हार्दिक पांड्या अलग-अलग मैदानों पर टीम के संयोजन में बदलाव कर सकते हैं और ऐसा करने से उनकी प्लेइंग इलेवन कमजोर भी नहीं पड़ती. 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 18, 2026, 04:16 PM IST
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Photo Credit: BCCI
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Mumbai Indians SWOT Analysis: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का आगामी सीजन 28 मार्च को शुरू होने वाला है. इस बार फिर से सबकी नजर मुंबई इंडियंस पर होगी. लीग की सबसे सफल टीमों में से एक मुंबई ने 5 खिताब जीते हैं. उसे 6 सालों से टाइटल का इंतजार है. मुंबई को पिछली बार खिताबी जीत 2020 में मिली थी. उसके बाद से कप्तान बदल गए, लेकिन ट्रॉफी का इंतजार खत्म नहीं हुआ. मुंबई इंडियंस आईपीएल 2026 के मिनी-ऑक्शन में अबू धाबी में लीग के सबसे छोटे पर्स सिर्फ 2.75 करोड़ रुपये के साथ उतरी. दूसरी फ्रैंचाइजियों के उलट मुंबई ने अपने मुख्य खिलाड़ियों को बनाए रखने और सीमित बजट में कुछ रणनीतिक खिलाड़ियों को टीम में शामिल करने पर ध्यान दिया.

पांच बार की चैंपियन होने के नाते टीम ने पहले ही एक संतुलित प्लेइंग इलेवन बना ली थी और मुख्य रूप से बैकअप विकल्पों की तलाश में थी. सबसे अहम कदम था क्विंटन डिकॉक की 1 करोड़ रुपये में वापसी. डिकॉक ने 2019 और 2020 में खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी. उनसे उम्मीद है कि वे रयान रिकेल्टन के लिए बैकअप का काम करेंगे और टॉप-ऑर्डर बल्लेबाजी को मजबूती देंगे. उसने पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के अभी भी टीम का हिस्सा होने से बिना ज्यादा पैसे खर्च किए अपनी ओपनिंग जोड़ी को प्रभावी ढंग से और मजबूत कर लिया.

मुंबई इंडियंस की ताकत क्या?

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मुंबई की सबसे बड़ी ताकत स्थापित मुख्य टीम और सभी खिलाड़ियों की साफ-साफ तय भूमिका है. उनकी बल्लेबाजी यूनिट में गहराई और विविधता दोनों हैं. टॉप-ऑर्डर में रोहित शर्मा के साथ रयान रिकेल्टन या डिकॉक होंगे. मध्यक्रम में सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी शामिल हैं. ये बल्लेबाज तेज गेंदबाजों और स्पिनरों को बुरी तरह धोने के लिए मशहूर हैं. रोहित 2024 और सूर्यकुमार यादव 2026 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाले भारतीय कप्तान हैं. ये दोनों ही खिलाड़ी टीम के एक्स फैक्टर हैं.

 

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टीम की गेंदबाजी भी मजबूत

टीम की गेंदबाजी उतनी ही दमदार है. जसप्रीत बुमराह लीग के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाजों में से एक हैं. उनका साथ देने के लिए ट्रेंट बोल्ट और दीपक चाहर हैं. ये बोल्ट और चाहर शुरुआती ओवरों में विकेट लेने में माहिर हैं. वहीं, बुमराह कभी भी अटैक कर सकते हैं. शार्दुल ठाकुर के आने से सीम-गेंदबाजी के विकल्प और भी मजबूत हो गए हैं. हार्दिक पांड्या पहले से ही उपयोगी गेंदबाजी करने के लिए हैं. मिचेल सेंटनर, विल जैक्स, नमन धीर और हार्दिक जैसे ऑलराउंडरों से टीम को फायदा होगा.

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मुंबई इंडियंस की कमजोरी

एक मजबूत कोर होने के बावजूद मुंबई में कुछ कमजोरियां हैं. टीम के पास कोई अनुभवी भारतीय विकेटकीपर नहीं है. वे विदेशी विकल्पों जैसे रयान रिकलटन और डिकॉक पर निर्भर हैं. रॉबिन मिंज के पास अभी ज्यादा अनुभव नहीं है. इससे विदेशी खिलाड़ियों के स्लॉट में लचीलापन कम हो सकता है. स्पिन गेंदबाजी भी चिंता का एक विषय है. हालांकि, सेंटनर इस विभाग की अगुवाई करते हैं, लेकिन टीम में कोई अनुभवी भारतीय स्पिनर नहीं है. मयंक मार्कंडे, अथर्व अंकोलेकर और एएम गजनफर जैसे विकल्प बैकअप तो देते हैं, लेकिन वे लगातार भरोसेमंद नहीं हैं. ऐसे में सेंटनर पर निर्भरता काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं. 

टीम के पास क्या अवसर?

आईपीएल 2026 में मुंबई के पास अपने खिताब के सूखे को खत्म करने का एक मौका है. टीम में मौजूद लचीलेपन के कारण कप्तान हार्दिक पांड्या अलग-अलग मैदानों पर टीम के संयोजन में बदलाव कर सकते हैं और ऐसा करने से उनकी प्लेइंग इलेवन कमजोर भी नहीं पड़ती. ऑलराउंडर टीम को खिलाड़ियों के वर्कलोड को मैनेज करने और पिच की अलग-अलग स्थितियों के हिसाब से ढलने के विकल्प देते हैं. दबाव वाले बड़े मैचों में खेलने का भरपूर अनुभव होने के कारण मुंबई को जीत का फॉर्मूला पता है.

 

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सबसे बड़ा खतरा क्या?

सीनियर खिलाड़ियों पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता मुंबई के लिए सबसे बड़ा खतरा है. रोहित, डिकॉक, बोल्ट और सेंटनर सभी 30 साल से ज्यादा उम्र के हैं. अगर उनकी फॉर्म में गिरावट आती है, तो इसका टीम पर काफी गहरा असर पड़ सकता है. स्पिन गेंदबाजी में मजबूत विरोधी टीमें धीमी पिचों पर मुंबई को मुश्किल में डाल सकती है. अगर इस सीजन में भी टीम खिताब नहीं जीत पाती है, तो आगे टीम पर रणनीतिक और मनोबल से जुड़ा दबाव भी बढ़ सकता है.

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आईपीएल 2026 के लिए मुंबई इंडियंस टीम

हार्दिक पांड्या (कप्तान), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रयान रिकेल्टन, रॉबिन मिंज, मिचेल सेंटनर, कॉर्बिन बॉश, नमन धीर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, एएम गफनजर, अश्विनी कुमार, दीपक चाहर, विल जैक्स, रघु शर्मा, राज अंगद बावा, शेरफेन रदरफोर्ड, मयंक मार्कंडे, शार्दुल ठाकुर, क्विंटन डिकॉक, मोहम्मद इजहार, दानिश मालेवार, अथर्व अंकोलेकर, मयंक रावत.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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