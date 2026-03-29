IPL 2026: इन 2 खिलाड़ियों के बिना उतरेगी मुंबई इंडियंस, KKR के लिए तबाही मचाएगा 33 बॉल पर शतक ठोकने वाला, देखें Playing 11

IPL 2026 MI vs KKR: 28 मार्च से आईपीएल 2026 का आगाज हो गया है. डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी ने ओपनिंग मुकाबले सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से मात दी है. अब आज दूसरा मुकाबला होना है, जिसमें मुंबई इंडियंस और केकेआर की टीमें आमने-सामने होंगी. मुंबई के वानखेड़े मैदान पर शाम 7 बजकर 30 मिनट पर यह मैच शुरू होगा, जिसमें मुंबई की टीम 2 स्टार खिलाड़ियों के बिना मैदान में उतरेगी, जबकि केकेआर के पास 33 बॉल पर शतक ठोकने वाला खूंखार ओपनर है. यहां हमने दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 और हेड टू हेड रिकॉर्ड की डिटेल दी है.

5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की टीम दमदार प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी. वह इस बार खिताब जीतने की प्रबल दावेदार है. टीम के पास रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा जैसे धुरंधर हैं. हालांकि यह टीम पहले मैच में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर और इंग्लैंड के तूफानी ऑलराउंडर विल जैक्स के बिना उतरेगी. दोनों खिलाड़ी अब तक टीम से जुड़े नहीं हैं. इसलिए मुंबई की प्लेइंग इलेवन में शेरफेन रदरफोर्ड और अफगान स्पिनर अल्लाह गजनफर को मौका मिल सकता है.

MI vs KKR हेड टू हेड रिकॉर्ड

आईपीएल इतिहास में अब तक दोनों टीमों के बीच 35 मैच हुए हैं, जिनमें से एमआई ने 24 जबकि केकेआर ने 11 जीत हासिल की हैं. वानखेड़े में ये दोनों टीमें 12 बार आमने-सामने हुईं. 10 मुकाबले होम टीम मुंबई ने जीते, जबकि केकेआर को सिर्फ 2 जीत नसीब हुई हैं. ये आंकड़े मुंबई इंडियंस का पलड़ा भारी बता रहे हैं, लेकिन इस बार केकेआर ने अपने खेमे में कैमरून ग्रीन, फिन एलन और ब्लेसिंग मुजरबानी जैसे विदेशी धुरंधर जोड़े हैं, जो अकेले के दम पर मैच पलटने की क्षमता रखते हैं.

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केकेआर के पास 33 बॉल पर शतक ठोकने वाला तूफानी ओपनर

केकेआर की पारी का आगाज फिन एलन कर सकते हैं, जिन्होंने टी20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सिर्फ 33 बॉल पर शतक ठोक दिया था. उन्होंने 10 चौके और 8 छक्के ठोककर सेंचुरी पूरी की थी. उनकी इस पारी के दम पर न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका द्वारा दिए गए 170 रनों के लक्ष्य को 12.5 ओवर में 9 विकेट से जीतकर फाइनल में जगह बनाई थी. अब यह खिलाड़ी केकेआर के लिए तबाही मचाने उतरेगा.

MI vs KKR मैच के लिए प्लेइंग 11

मुंबई इंडियंस - रोहित शर्मा, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, नमन धीर, हार्दिक पांड्या (कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, दीपक चाहर, अल्लाह गजनफर/मिचेल सैंटनर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट.

कोलकाता नाइट राइडर्स- अंगकृष रघुवंशी, फिन एलन (विकेटकीपर), कैमरन ग्रीन, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, सुनील नरेन, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, उमरान मलिक, ब्लेसिंग मुजरबानी.

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