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Hindi Newsक्रिकेटये कतई बर्दाश्त नहीं...जसप्रीत बुमराह पर क्यों भड़क गए सुनील गावस्कर? लाइव कमेंट्री में लगा दी क्लास

'ये कतई बर्दाश्त नहीं'...जसप्रीत बुमराह पर क्यों भड़क गए सुनील गावस्कर? लाइव कमेंट्री में लगा दी क्लास

Sunil Gavaskar Targeted Jasprit Bumrah: जसप्रीत बुमराह को आईपीएल 2026 के 47वें मुकाबले में अच्छी-खासी मार पड़ी. लखनऊ ने उनके खिलाफ 4 ओवर में 45 रन बटोरे. इस मैच में बुमराह से एक ऐसी गलती हो गई, जो दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने बुमराह को लताड़ दिया.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 05, 2026, 01:16 PM IST
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नो बॉल की गलती को लेकर सुनील गावस्कर ने जसप्रीत बुमराह को लताड़ा (डिजाइन फोटो)
नो बॉल की गलती को लेकर सुनील गावस्कर ने जसप्रीत बुमराह को लताड़ा (डिजाइन फोटो)

Sunil Gavaskar Targeted Jasprit Bumrah: जसप्रीत बुमराह एक दिग्गज बॉलर हैं, लेकिन आईपीएल 2026 उनके लिए निराशाजनक रहा है. ना तो बुमराह को विकेट मिल रहे हैं और ना ही वो रन रोक पा रहे हैं. 4 मई की शाम मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बीच खेले गए मुकाबले में बुमराह एक ऐसी गलती कर बैठे, जिसने सुनील गावस्कर को बेहद नाराज कर दिया. मुंबई इंडियंस ने भले ही यह मैच 6 विकेट से जीत लिया हो, लेकिन टीम के मुख्य तेज गेंदबाज बुमराह का प्रदर्शन और उन्हें एक गलती के लिए गावस्कर द्वारा लगाई गई फटकार चर्चा में है.

अब सवाल ये है कि आखिर बुमराह ने कौन-सी गलती की? हुआ ये कि लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी के 14वें ओवर के दौरान जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी कर रहे थे. उन्होंने अपनी एक शानदार गेंद पर हिम्मत सिंह को पूरी तरह चकमा दिया और गेंद सीधे रयान रिकल्टन के हाथों कैच आउट करा दिया. बुमराह और पूरी टीम विकेट मिलने का जश्न मना रही थी, लेकिन तभी 'सायरन' बज उठा और अंपायर ने इसे नो-बॉल करार दिया.

14वें ओवर की है घटना

जसप्रीत बुमराह 14वें ओवर की तीसरी गेंद फेंकते वक्त ओवरस्टेप कर गए थे, मतलब उनका पैर क्रीज के आगे था. इसी वजह से नो-बॉल हुई और बल्लेबाज को जीवनदान मिल गया. इसी गलती पर गावस्कर भड़क गए. मामला सिर्फ इतना नहीं था. बुमराह ने नो-बॉल के बाद अगली गेंद वाइड फेंकी. इसके बाद उन्होंने फिर गेंद डाली, जो दोबारा नो-बॉल रही, क्योंकि उनका पैर एक बार फिर क्रीज के आगे था. मतलब एक ही तरह की गलती बार-बार हुई. हालांकि, जब उन्होंने फ्री-हिट गेंद डाली तो वह डॉट रही.

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सुनील गावस्कर ने कैसे लताड़ा?

LSG vs MI मैच में कमेंट्री कर रहे पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर बुमराह की बार-बार नो-बॉल वाली गलती को देखकर काफी भड़क गए. उन्होंने ऑन-एयर कहा, 'यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है. आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं. वाइड गेंद फिर भी समझ में आती है, लेकिन इस स्तर पर नो-बॉल डालना मंजूर नहीं है.' गावस्कर का यह बयान बताता है कि बुमराह जैसे ऊंचे कद के गेंदबाज से इतने महत्वपूर्ण समय पर ऐसी गलतियां कतई अपेक्षित नहीं हैं.

IPL 2026 में बुमराह का निराशाजनक प्रदर्शन

जसप्रीत बुमराह इस दौर के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक हैं. उनके खिलाफ बल्लेबाज संभलकर खेलते हैं, लेकिन इस सीजन ना तो उन्हें विकेट मिले हैं और ना ही वो किफायती रहे हैं. लखनऊ के खिलाफ उन्होंने 3 वाइड और 3 नो-बॉल फेंकीं. अपनी गेंदबाजी से बुमराह खुद भी निराश दिखे.

बुमराह को सिर्फ 3 विकेट मिले, 8 नो-बॉल फेंक चुके

आईपीएल 2026 में जसप्रीत बुमराह खराब फॉर्म में नजर आ रहे हैं. वो पहले मैच से अब तक अपनी पुरानी लय में नहीं दिखे हैं. 19वें सीजन में उनके आंकड़े चौंकाने वाले हैं. बुमराह ने अब तक 10 मैचों में केवल 3 विकेट लिए हैं. उन्होंने 4 ओवर में बिना कोई विकेट लिए 45 रन लुटाए. 

इस सीजन 10 मैचों में सिर्फ 3 विकेट लेने पाए बुमराह का इकोनॉमी रेट 8.89 तक पहुंच गया है. हालांकि यह बहुत खराब नहीं है, लेकिन उनके पुराने मानकों के मुकाबले ज्यादा है. सबसे बड़ी चिंता उनकी अनुशासित गेंदबाजी को लेकर है. कभी विकेट की गारंटी माने जाने वाले बुमराह इस सीजन अब तक 8 नो-बॉल फेंक चुके हैं, जो उनके जैसे वर्ल्ड क्लास गेंदबाज के लिए असामान्य है. नो-बॉल की बढ़ती संख्या खुद में एक बड़ी चिंता है. फैंस भी हैरान हैं कि बुमराह जैसा गेंदबाज इस सीजन 10 मैचों में 8 नो-बॉल फेंक चुका है.

ये भी पढ़ें: पहली बार गरजा फ्लॉप बल्लेबाज का बल्ला...21 बॉल पर 8 छक्के ठोक तोड़ा वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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