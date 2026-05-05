IPL 2026: रोहित-रिकल्टन की तबाही के दम पर मुंबई ने रचा इतिहास, पहली बार हुआ ये कमाल, बदल गया 18 साल का इतिहास

Mumbai Indians changed 18 years history: आईपीएल 2026 भले ही मुंबई के लिए निराश करने वाला रहा है, लेकिन 4 मई को उसने लखनऊ के खिलाफ ऐतिहासिक जीत हासिल की. मुंबई ने वानखेड़े के मैदान पर वो कमाल कर दिखाया, जो पिछले 18 साल में वो नहीं कर सकी थी.
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Mumbai Indians changed 18 years history: इन दिनों भारत में आईपीएल 2026 की धूम है. अब तक 47 मैच हो चुके हैं. 19वें सीजन का 47वां मुकाबला ऐतिहासिक रहा. इस मैच के जरिए आईपीएल में मुंबई इंडियंस (MI) ने वो कर दिखाया है, जो पिछले 18 सालों के इतिहास में कभी नहीं हुआ था. वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए रोमांचक मुकाबले में मुंबई ने पहाड़ जैसे टारगेट का पीछा करते हुए जीत की नई इबारत लिख दी है. ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ द्वारा दिए गए 229 रनों के महाटारगेट को मुंबई ने महज 18.4 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया.
मुंबई ने लखनऊ के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज करके अपने इतिहास का सबसे सफल रन चेज किया है. टारगेट का पीछा करने उतरी मुंबई को ओपनर्स ने बेहद विस्फोटक शुरुआत दिलाई. रोहित शर्मा और रयान रिकेल्टन की जोड़ी ने मैदान के चारों ओर शॉट्स की झड़ी लगा दी. दोनों के बीच महज 65 गेंदों पर 143 रनों की तूफानी ओपनिंग साझेदारी हुई. यह तीसरी बार है जब इन दोनों बल्लेबाजों ने शतकीय साझेदारी की है. ऐसा पहले मुंबई के लिए किसी भी जोड़ी ने नहीं किया था.
रोहित शर्मा ने कमबैक करते हुए 44 गेंदों पर 84 रनों की कमाल पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 7 छक्के शामिल रहे, जबकि रिकेल्टन ने महज 32 गेंदों पर 83 रन ठोक दिए. उनकी इस पारी में 8 गगनचुंबी छक्के और 6 चौके निकले.
229 रन: बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG), मुंबई, 2026
221 रन: बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR), मुंबई, 2026
219 रन: बनाम चेन्नई सुपर किंग्स (CSK), दिल्ली, 2021
मैच की बात करें तो टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 228 रनों का विशाल स्कोर बनाया था. निकोलस पूरन ने 21 बॉल पर 61 रनों की तूफानी पारी खेली थी, जिसमें 1 चौका और 8 तूफानी छक्के शामिल हैं. आखिर में हिम्मत सिंह ने 40 जबकि एडेन मार्करम ने 31 रन बनाकर टीम को 20 ओवर में 228 रनों तक पहुंचाया था. जवाब में मुंबई के बल्लेबाजों ने मैच को एकतरफा बना दिया. रोहित और रिकेल्टन की तबाही के बाद विल जैक्स ने आवेश खान की गेंद पर शानदार छक्का जड़कर मुंबई को ऐतिहासिक जीत दिलाई. मुंबई ने 4 विकेट खोकर 18.4 ओवर में ऐतिहासिक चेज को अंजाम दिया.
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