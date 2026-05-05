पहली बार गरजा फ्लॉप बल्लेबाज का बल्ला...21 बॉल पर 8 छक्के ठोक तोड़ा वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड

IPL 2026 MI vs LSG Nicholas Pooran: कहते हैं कि जब भी कोई बल्लेबाज फॉर्म में लौटता है तो तबाही मचा देता है. इसका ताजा उदाहरण लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के खूंखार बल्लेबाज निकोलस पूरन हैं, जो आईपीएल 2026 में एक-एक रन को तरस चुके थे, लेकिन 4 मई को वानखेड़े के मैदान पर उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ बल्ले से जो तबाही मचाई, उसने हर किसी को हैरान कर दिया.

मुंबई के खिलाफ पूरन ने वानखेड़े स्टेडियम में 8 छक्के उड़ाकर 16 गेंद पर फिफ्टी पूरी की. पूरन 21 बॉल पर 63 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए. जब तक वो क्रीज पर रहे, उन्होंने मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों को बेबस कर दिया. इस पारी के दम पर पूरन ने 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का एक खास रिकॉर्ड तोड़ा.

वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड तोड़ा

निकोलस पूरन ने 21 बॉल पर 63 रन ठोके और आईपीएल के एक खास रिकॉर्ड में वैभव सूर्यवंशी को पीछे छोड़ दिया है. पूरन अब आईपीएल में 20 गेंदों से कम में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. इस लिस्ट में नंबर 1 पर अभिषेक शर्मा हैं, जिन्होंने 6 बार 20 से कम गेंदों में अर्धशतक पूरा किया है.

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IPL में 20 से कम गेंदों में सबसे ज्यादा अर्धशतक

अभिषेक शर्मा: 6 बार

निकोलस पूरन: 5 बार

वैभव सूर्यवंशी: 4 बार

पहले 8 मैचों में सिर्फ 82 रन थे, 9वें मैच में गरजा बल्ला

इस मुकाबले से पहले आईपीएल 2026 में पूरन का बल्ला एकदम खामोश था. वो 8 मैचों में 10.25 की औसत से सिर्फ 82 रन बना पाए थे. उनका हाई स्कोर 22 रन था. कोलकाता के खिलाफ सुपर ओवर में भी पूरन फ्लॉप रहे थे और बिना खाता खोले आउट हो गए थे. लेकिन मुंबई के खिलाफ उन्होंने कमाल कर दिया.

LSG के लिए सबसे तेज फिफ्टी के बादशाह हैं पूरन

पूरन की पारी लखनऊ के लिए खास रही. इस टीम के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने के मामले में निकोलस पूरन का कोई मुकाबला नहीं है. लखनऊ के लिए चार सबसे तेज फिफ्टी लगाने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है.

15 गेंद: निकोलस पूरन बनाम RCB (2023)

16 गेंद: निकोलस पूरन बनाम MI (2026)

18 गेंद: निकोलस पूरन बनाम SRH (2025)

19 गेंद: निकोलस पूरन बनाम MI (2024)

20 गेंद: काइल मेयर्स बनाम PBKS, मोहाली (2023)

20 गेंद: निकोलस पूरन बनाम DC, दिल्ली (2024)

99 IPL मैच खेल चुके हैं निकोलस पूरन

बाएं हाथ के विस्फोटक सिक्स-हिटर निकोलस पूरन आईपीएल में सालों से खेल रहे हैं. वह अब तक 99 मुकाबले खेल चुके हैं. उन्होंने 32.07 की औसत और 164.84 के स्ट्राइक रेट से 2438 रन बनाए हैं, जिसमें 15 अर्धशतक शामिल हैं.

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