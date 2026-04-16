IPL 2026: Arshdeep Singh ने लगाया अनोखा शतक... ऐसा करने वाले बॉलर बने... जहीर खान के खास क्लब में हुई एंट्री

Arshdeep Singh 100 IPL Wickets: बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने कमाल कर दिया है. वह PBKS के पहले ऐसे गेंदबाज हैं, जिन्होंने IPL में 100 विकेट पूरे किए हैं. उनके बाद पीयूष चावला 84 विकेटों के साथ दूसरे स्थान पर हैं.
Trending Photos
Arshdeep Singh 100 IPL Wickets, Mumbai Indians vs Punjab Kings: आईपीएल 2026 के 24वें मुकाबले में अर्शदीप सिंह ने कमाल की शुरुआत की. मुंबई इंडियंस के खिलाफ उन्होंने पावरप्ले में 2 ओवर डाले और सिर्फ 4 रन देकर 2 बड़े विकेट निकाल लिए. अपने दूसरे ओवर की 2 गेंदों पर रयान रिकल्टन और सूर्यकुमार यादव को आउट किया. ये 2 विकेट लेते ही उन्होंने आईपीएल में विकेटों का शतक पूरा कर लिया. मतलब इस लीग में अर्शदीप अब उन दिग्गजों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, जिन्होंने 100 या उससे ज्यादा विकेट चटकाए हैं.
अर्शदीप सिंह ने जैसे ही मुंबई के ओपनर रयान रिकल्टन को आउट किया, उनके आईपीएल में 100 विकेट पूरे हो गए. इसके बाद उन्होंने सूर्या को अपना शिकार बनाकर विकेटों की संख्या 101 कर दी. खास बात यह है कि वह आईपीएल में 100 विकेट लेने वाले पांचवें लेफ्ट आर्म पेसर हैं, जबकि पंजाब के लिए वह 100 विकेट लेने वाले पहले पेस बॉलर हैं. साल 2019 में डेब्यू करने से लेकर अब तक वह पिछले 7 साल से पंजाब टीम के लिए ही खेल रहे हैं.
(@cricbuzz) April 16, 2026
144 - ट्रेंट बोल्ट
114 - जयदेव उनादकट
106 - आशीष नेहरा
102 - ज़हीर खान
100* - अर्शदीप सिंह
आईपीएल 2026 में इस मैच से पहले तक अर्शदीप सिंह अपने रंग में नहीं दिखे थे, लेकिन इस मैच में उन्होंने शानदार आगाज़ किया. अर्शदीप एक विकेट-टेकर बॉलर हैं, लेकिन पिछली 10 पारियों में उन्हें पावरप्ले में विकेट नहीं मिला था.उन्होंने पूरे 21.1 ओवर बाद आईपीएल पावरप्ले में विकेट लिया है. इससे पहले अर्शदीप 20 इंटरनेशनल मैचों में टीम इंडिया के लिए 100 से ज्यादा विकेट ले चुके हैं.
ये भी पढ़ें: Team India में वैभव के सलेक्शन पर यहां फंस रहा पेंच, कौन होगा बाहर?