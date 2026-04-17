बुमराह के 'सूखे' पर मुंबई इंडियंस ने तोड़ी चुप्पी, 5 मैचों में क्यों विकेट नहीं ले पाया दुनिया का सबसे खूंखार गेंदबाज?

IPL 2026 Jasprit Bumrah: दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज माने जाने वाले जसप्रीत बुमराह के लिए आईपीएल 2026 का अभियान अब तक काफी अजीब रहा है. मुंबई इंडियंस के लिए वह मौजूदा सीजन में अब तक एक भी विकेट नहीं ले पाए हैं. बुमराह के विकेटहीन रहने के दौरान फ्रेंचाइजी को सीजन का अपना पहला मैच जीतने के बाद लगातार चार हार का सामना करना पड़ा है. जब कोच महेला जयवर्धने से बुमराह के संघर्ष के बारे में पूछा गया तो उन्होंने यह मानने से साफ इनकार कर दिया कि दिग्गज तेज गेंदबाज खराब दौर से गुजर रहे हैं.

जयवर्धने ने बुमराह के विकेट न मिल पाने के पीछे अन्य गेंदबाजों द्वारा पावरप्ले में दबाव बनाने में असमर्थता को जिम्मेदार ठहराया. इस सीजन में मुंबई इंडियंस की टीम पावरप्ले में विकेट लेने के लिए जूझती नजर आई है, जबकि उनके पास दीपक चाहर और ट्रेंट बोल्ट जैसे दिग्गज गेंदबाज मौजूद हैं. जयवर्धने का मानना है कि शुरुआती सफलता (ब्रेकथ्रू) की कमी ने मुंबई के अभियान को नुकसान पहुंचाया है. इससे विपक्षी बल्लेबाजों को बुमराह के खिलाफ सुरक्षित रूप से खेलने का मौका मिल जाता है. उनके अनुसार जब शुरुआत में विकेट नहीं गिरते, तो बल्लेबाज बुमराह पर जोखिम लेने की जरूरत नहीं समझते.

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कोच ने बुमराह के विकेट न लेने पर क्या सफाई दी?

जयवर्धने ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "बुमराह अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. बस हम पावरप्ले में दबाव नहीं बना पा रहे हैं.'' उन्होंने आगे बताया कि विपक्षी टीमें अच्छी बल्लेबाजी कर रही हैं और बुमराह के खिलाफ ज्यादा जोखिम नहीं उठा रही हैं. पूर्व श्रीलंकाई कप्तान ने स्वीकार किया कि एक इकाई के रूप में टीम में अलग-अलग पिचों पर पैठ बनाने की कमी रही है, जिस पर काम करने की जरूरत है.

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क्या मुंबई की पलटन में वापसी की कोई उम्मीद है?



कोच जयवर्धने ने बुमराह पर अपना भरोसा जताते हुए कहा कि एक बार जब वे विकेट लेना शुरू करेंगे, तो शायद पूरे अभियान के दौरान उन्हें रोकना मुश्किल होगा. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि टीम के अन्य गेंदबाजों को भी आगे बढ़कर जिम्मेदारी साझा करनी होगी. कोच ने कहा कि कैंप के भीतर चोटों और बीमारियों के कारण वे अपनी सर्वश्रेष्ठ टीम को मैदान पर नहीं उतार पाए हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि अब वे खिलाड़ियों की निरंतरता बनाए रख सकेंगे.