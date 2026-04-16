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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026, MI vs PBKS: हार्दिक पांड्या ने रोहित शर्मा को लेकर सुनाई बुरी खबर, आखिर क्यों नहीं खेल रहे हिटमैन?

IPL 2026, MI vs PBKS: हार्दिक पांड्या ने रोहित शर्मा को लेकर सुनाई बुरी खबर, आखिर क्यों नहीं खेल रहे 'हिटमैन'?

IPL 2026, MI vs PBKS: आईपीएल 2026 में छठा मैच खेलने उतरी मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा का नाम नहीं हैं. वो मैच से बाहर हैं. हार्दिक ने बताया कि अगले कुछ मैचों में रोहित नहीं खेलेंगे.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 16, 2026, 07:24 PM IST
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IPL 2026, MI vs PBKS: हार्दिक पांड्या ने रोहित शर्मा को लेकर सुनाई बुरी खबर, आखिर क्यों नहीं खेल रहे 'हिटमैन'?

IPL 2026, MI vs PBKS: आईपीएल 2026 का 24वां मैच  मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है.  पंजाब ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है. इसका मतबल ये है कि मुंबई पहले बैटिंग कर रही है.  इस मैच में मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान और तूफानी ओपनर रोहित शर्मा नहीं खेल रहे हैं. चोट के चलते वो अगले कुछ मैच से बाहर रहेंगे. पंजाब के खिलाफ MI की टीम 2 बदलाव के साथ उतरी है. रोहित और मिचेल सैंटनर नहीं खेल रहे हैं. प्लेइंग 11 में क्विंटन डी कॉक और मयंक रावत की एंट्री हुई है. वहीं पंजाब ने कोई बदलाव नहीं किया है. 

टॉस के लिए आए हार्दिक पांड्या ने बताया कि 'रोहित शर्मा ठीक नहीं हैं. वो चोटिल हैं. उन्हें ठीक होने में कुछ और मैच लगेंगे.' हार्दिक ने कोई तय तारीख नहीं बताई है. इसका मतलब यह है कि रोहित की चोट गंभीर हो सकती है. रोहित का मैच से बाहर होना मुंबई के लिए बड़ा झटका है.

हार्दिक ने बोले अब जीत का वक्त आ गया है

टॉस हारने के बाद हार्दिक पांड्या ने कहा, 'हम भी पहले गेंदबाजी करना चाह रहे थे. अब जीत हासिल करने का समय आ गया है. मुझे लगता है कि पिछले मैच में हमने 20 से ज्यादा रन वाले 4 ओवर दिए थे और एक टीम के तौर पर हम जानते हैं कि हमें क्या नहीं करना है.'

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रोहित शर्मा को आखिर हुआ क्या है?

रोहित शर्मा को पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी. MI की टीम 241 रन के टारगेट का पीछा कर रही थी. रोहित ने 13 गेंदों पर 19 रन बनाए, लेकिन छठे ओवर में चोट के कारण रिटायर होना पड़ा था. फिर वह बल्लेबाजी के लिए वापस नहीं आए थे.

मैच के बाद उनका स्कैन कराया गया, जिसमें किसी तरह के मांसपेशियों के खिंचाव या फटने की पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन आज के मैच में उनका नहीं खेलना यह साबित करता है कि रोहित पूरी तरह फिट नहीं हैं. टीम मैनेजमेंट उनके साथ कोई जोखिम नहीं लेना चाहता.

आईपीएल 2026 में रोहित का प्रदर्शन

रोहित ने इस सीजन 4 मैचों में 45.67 की औसत और 165.06 की स्ट्राइक रेट से 137 रन बनाए हैं. उनके बल्ले से एक अर्धशतक भी निकला है. रोहित ने पहले ही मैच में 3 बार की चैंपियन टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 38 गेंदों पर 78 रन कूट दिए थे. अपनी इस पारी में रोहित ने 6 चौकों के साथ 6 छक्के भी लगाए थे. उनके इस प्रदर्शन के दम पर मुंबई ने KKR को 6 विकेट से शिकस्त दी थी.

दोनों टीमों की प्लेइंग 11

मुंबई इंडियंस: रायन रिकेल्टन (विकेटकीपर), क्विंटन डी कॉक, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), शेरफन रदरफोर्ड, नमन धीर, मयंक रावत, शार्दूल ठाकुर, दीपक चाहर और जसप्रीत बुमराह.

इम्पैक्ट प्लेयर: ट्रेंट बोल्ट, मयंक मार्कंडे.

पंजाब किंग्स: प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), प्रियांश आर्या, श्रेयस अय्यर (कप्तान), कूपर कोनोली, शशांक सिंह, मार्कस स्टोयनिस, मार्को यानसन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार वैशाख, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल.

इम्पैक्ट प्लेयर- नेहल बाधेरा, विष्णु विनोद, हरप्रीत बरार, सूर्यांश हेडगे और यश ठाकुर.

ये भी पढ़ें:  IPL 2026 MI vs PBKS LIVE: पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीता टॉस, पहले बॉलिंग चुनी, रोहित शर्मा-मिचेल सेंटनर बाहर

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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