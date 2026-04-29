MI vs SRH: रोहित शर्मा की वापसी पर आया सबसे बड़ा अपडेट, हैदराबाद के खिलाफ उतरेंगे 'हिटमैन'?

Rohit Sharma Injury Update: मुंबई इंडियंस (MI) के फैंस का एक ही सवाल है कि क्या आज सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ होने वाले अहम मुकाबले में हिटमैन मैदान पर उतरेंगे? रोहित की चोट पर मैच से पहले बड़ा अपडेट आया है. आइए जानते हैं.
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Rohit Sharma Injury Update: IPL 2026 की धूम अब 41वें मुकाबले तक आ पहुंची है. 29 अप्रैल यानी आज पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस अपने घर वानखेड़े में सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ेगी. यह मुकाबला मुंबई के लिए बेहद अहम है. उसे अगर प्लेऑफ की रेस में जिंदा रहना है तो हर हाल में जीत जरूरी है, क्योंकि ये टीम अब तक 7 में से 5 मैच हार चुकी है. उसके पास 2 जीत के साथ सिर्फ 4 अंक हैं.
पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर मौजूद मुंबई को टॉप-4 में जाने के लिए बचे हुए सभी 7 मैच जीतना जरूरी हैं. एक हार फिर भी मुंबई बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन 2 हार उसके लिए प्लेऑफ के रास्ते बंद कर सकती हैं. अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी रोहित शर्मा आज खेलेंगे या नहीं? मैच से पहले रोहित की चोट और फिटनेस पर बड़ा अपडेट आया है.
रोहित शर्मा खेलेंगे या नहीं, इस पर फ्रेंचाइजी ने खुलकर कोई जवाब नहीं दिया. ताजा अपडेट के अनुसार, रोहित शर्मा की फिटनेस में सुधार हो रहा है, लेकिन उनके खेलने पर अंतिम फैसला मैच के दिन टॉस के समय ही लिया जाएगा. मुंबई इंडियंस के प्रवक्ता ने कहा कि, “उनकी रिकवरी में तेजी से सुधार हो रहा है. हैदराबाद के खिलाफ मैच में उनकी उपलब्धता पर कोई भी फैसला टॉस के वक्त ही होगा.”
रोहित शर्मा 12 अप्रैल को RCB के खिलाफ मैच में हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो गए थे, जिसके बाद वह तीन मैच नहीं खेले. उनकी गैरमौजूदगी में मुंबई को पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 103 रन की बड़ी हार झेलनी पड़ी. यह IPL इतिहास में उसकी सबसे बड़ी हार थी.
रोहित के न होने से टीम की ओपनिंग कमजोर दिख रही है. उनकी गैरमौजूदगी में टीम ने डिकॉक, रिकेल्टन और दानिश मालेवार जैसे खिलाड़ियों को ओपनिंग में आजमाया, लेकिन कोई भी संयोजन सफल नहीं रहा. मालेवार पिछले 2 मैचों में 2 और 0 की पारियां ही खेल पाए हैं.
रोहित शर्मा ने IPL 2026 का दमदार आगाज किया था. उन्होंने पहले 4 मैचों में 45.66 की औसत से 137 रन बनाए थे. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 165 का रहा था. रोहित अगर आज का मैच खेलते हैं, तो हैदराबाद के खिलाफ टीम को बड़ी राहत मिलेगी.
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